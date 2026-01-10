СМИ: Саммит G7 перенесли из-за совпадения с турниром UFC

Саммит G7 был перенесен на 15-17 июня из-за совпадения с турниром UFC

Tекст: Тимур Шайдуллин

Саммит G7 во Франции в 2026 году был перенесен на 15-17 июня. Это решение было принято для того, чтобы избежать пересечения с турниром UFC, который пройдет в июне в Вашингтоне, пишет ТАСС, ссылаясь на газету Politico.

Изначально саммит планировалось провести с 14 по 16 июня, однако его даты были сдвинуты, и обновленная информация опубликована на официальном сайте «Большой семерки». В пресс-службе президента Франции Эмманюэля Макрона заявили, что перенос стал «результатом консультаций с партнерами по G7».

Представитель Белого дома сообщил газете, что партнеры G7 «посчитали присутствие президента Трампа на саммите крайне важным и любезно сдвинули даты для того, чтобы учесть график президента США». Причины переноса официально не раскрывались, однако источники связывают изменение дат именно с проведением турнира UFC.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC пройдет 14 июня на Южной лужайке Белого дома и на нем ожидают около 5 тыс. гостей.

Ранее Эмманюэль Макрон отметил риски превращения G7 в антикитайский клуб и подчеркнул важность взаимодействия с БРИКС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях расширения формата G20 роль G7 становится малозначимой и не приносит практической пользы для России.



