Мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что в селе Березовка Борисовского округа сдетонировал вражеский дрон, в результате чего пострадал мирный житель. По информации оперативного штаба региона, у мужчины диагностирована минно-взрывная травма, а также множественные осколочные ранения рук и ног, передает РИА «Новости».

Администрация региона уточнила, что пострадавшего уже транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

По данным властей, эвакуация осуществляется бригадой скорой помощи при поддержке бойцов «БАРС-Белгород». В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние уточняется, пишет ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в селе Гора-Подол Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму.