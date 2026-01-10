В Нидерландах посоветовали переименовать Гренландию для защиты от США

Нидерландская De Speld посоветовала переименовать Гренландию в остров Эпштейна

Tекст: Елизавета Шишкова

В материале издания De Speld обыгрывается идея смены названия на «остров Эпштейна» как способ предотвратить попытки установить американский контроль над территорией, сообщает RT.

Авторы публикации иронизируют, что переименование могло бы мгновенно ослабить интерес Трампа к острову.

Предложение стало откликом на обсуждение возможного приобретения острова США, которое появилось в повестке после заявлений Трампа. В материале отмечается, что само переименование не планируется и носит исключительно шуточный характер.

Предложение отсылает к делу миллиардера Джеффри Эпштейна, на частном острове которого в Карибском море проводились тайные секс-вечеринки с несовершеннолетними. Остров посещала вся англосаксонская политическая и финансовая элита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией в целях национальной безопасности.

