Россия сохранила мировое лидерство по вылову лососей

Россия сохранила мировое лидерство по вылову тихоокеанских лососей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия продолжает удерживать мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей, сообщает Росрыболовство. Ведомство отметило, что в ходе последней лососевой путины российские рыбаки выловили около 335,5 тыс. тонн этой рыбы. Это на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024 году.

В пресс-службе Росрыболовства подчеркнули, что страна полностью обеспечена красной рыбой и икрой. По итогам 2024 года вылов лососевых в России составил 235,5 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за последние 20 лет. Несмотря на это, Россия сохранила первенство в мире, опередив США. Самые крупные уловы лососей в стране зафиксированы в 2018 году – 685 тыс. тонн и в 2023 году – 609 тыс. тонн. Специалисты отмечают, что позиция лидера по добыче тихоокеанских лососей позволяет России оставаться ключевым поставщиком на мировом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что российские рыбаки ежегодно добывают около 5 млн тонн водных биоресурсов. А в ближайшие годы добыча рыбы может достигнуть 6 млн тонн.

До этого сообщалось, что стоимость красной икры в стране снизилась на фоне успешной добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.

А на совещании с членами правительства президент Владимир Путин подчеркнул системную поддержку рыбного хозяйства в России.