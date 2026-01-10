  • Новость часаПВО сбили украинские БПЛА над шести районами Ростовской области
    10 января 2026, 15:12 • Новости дня

    Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции по минам

    Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия официально прекратила участие в международной инициативе по запрету противопехотных мин, что позволяет стране вновь использовать такие вооружения.

    Решение Финляндии о выходе из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин вступило в силу, передает ТАСС. Теперь страна может включать противопехотные мины в свой арсенал, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Финляндия уведомила ООН о своем намерении выйти из договора еще 10 июля 2025 года, а по условиям конвенции выход вступает в силу через шесть месяцев после официального уведомления.

    Ранее о выходе из Оттавской конвенции также объявили Эстония, Латвия, Литва и Польша. Оттавская конвенция действует с 1999 года и к ней присоединились 164 государства. Международный комитет Красного Креста отмечает, что противопехотные мины продолжают приводить к большому числу жертв среди мирного населения и остаются опасными спустя долгие годы после окончания конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о начале подготовки к выходу страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин еще 1 апреля.

    Он отметил, что это решение связано с необходимостью «более гибко реагировать на изменяющиеся условия в сфере безопасности»

    А в декабре был снят запрет на использование противопехотных мин вооруженными силами США, действовавший в президентство Джо Байдена.

    9 января 2026, 15:53 • Новости дня
    The Washington Post оценил удары «Орешником»

    The Washington Post оценил удары «Орешником» как напоминание о мощи Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    Удары Вооруженных сил России по целям на Украине с использованием ракет «Орешник» вызвали бурную реакцию в США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в The Washington Post.

    Американское издание назвало эти удары «мощным сигналом для всего мира» и подчеркнуло, что произошедшее стало «зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы».

    Авторы материала отмечают, что сигнал от России был отправлен именно в тот момент, когда, как считают в США, мирный план президента Дональда Трампа по Украине оказался в тупике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины после атаки на резиденцию президента России.

    Политолог Иван Лизан отметил, что цели для ударов выбираются для снижения боеспособности ВСУ. Минобороны использовало высокоточное оружие и комплекс «Орешник».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что такой удар показал, как надо действовать против «опасных психов».

    10 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае наличия боевой части у баллистической ракеты «Орешник», которой Россия атаковала Львовскую область, последствия были бы катастрофическими. При этом даже так ракета нанесла значительный ущерб объекту критической инфраструктуры. Об этом Садовый заявил в интервью телеканалу «Твое мисто».

    По его словам, даже без боевой части ракета нанесла значительный ущерб одному из объектов критической инфраструктуры, но человеческих жертв нет. Садовый отметил: «Если бы эта баллистическая ракета имела боевую часть, то последствия были бы просто несоразмерны. (...) Те повреждения, которые, есть, конечно, ужасны, но это не то, что могло бы быть», – передает его слова украинское издание «Политика страны».

    Садовый считает, что атака стала демонстрацией силы России, особенно учитывая близость Львова к границе с Евросоюзом. По словам мэра, баллистическая ракета не была обнаружена радарами, а на реакцию у служб было менее 10 минут.

    Мэр Львова добавил, что на Украине сейчас отсутствуют технологии для перехвата подобных ракет. В ударе «Орешником» он видит сигнал Соединенным Штатам и европейским странам о развитии российских ракетных технологий и существующих угрозах.

    Ранее Садовый заявил о масштабных повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    В результате удара часть Киева осталась без отопления и электричества. Значительный ущерб получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    Европейские чиновники назвали произошедшее предупреждением для Европы и США. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» стал ответом на теракты Киева.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 20:27 • Новости дня
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    8 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска

    «Ростех» начал поставки сверхтвердых антидроновых патронов в войска

    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    @ rostec.ru

    Tекст: Мария Иванова

    В войска России начали поступать новые патроны IGLA 100 cо сверхтвердой дробью на основе сплава вольфрама, никеля и железа, способные поражать мини-БПЛА на дистанции до 100 метров.

    Сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска, сообщает Ростех. Эти боеприпасы разработаны специально для борьбы с мини-БПЛА и показали лучшие результаты среди аналогов во время практических испытаний в Новороссии.

    В ходе обучения инструкторы госкорпорации «Ростех» продемонстрировали военнослужащим использование нового патрона против дронов, а также провели занятия по тактике стрельбы с различными типами боеприпасов.

    В компании отмечают: «Наилучшие результаты во время практической демонстрации показал патрон IGLA 100, выпускаемый предприятием Госкорпорации, cо снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV».

    В «Ростехе» также подчеркивают, что сверхтвердая дробь патрона способна повреждать двигатели, блоки управления, перебивать провода и ломать прочные элементы конструкции дронов. Обычная свинцовая дробь такой эффективности не обеспечивает, добавили в госкорпорации.

    Учебная программа включала как теоретические лекции, так и практическую стрельбу по мишеням с использованием различных видов боеприпасов – от свинцовой дроби до картечи и патронов 5,45х39. Кроме того, инструкторы демонстрировали военнослужащим эффективные методы поражения быстро движущихся целей.

    Серийное производство патронов IGLA 100 калибра 12 миллиметров для нужд армии было запущено в 2024 году. Сейчас эти антидроновые боеприпасы уже начали поступать на вооружение российских подразделений.

    Ранее Ростех сообщил о боевом успехе антидроновых патронов IGLA.

    Между тем специалисты корпорации охарактеризовали танки будущего как полностью интегрированные в единую систему управления.

    В конце прошлого года работники концерна «Уралвагонзавод» добавили к отправленным в войска танкам Т-90М подарочные наборы для каждого члена экипажа, включая альбомы с детскими рисунками.

    8 января 2026, 15:52 • Новости дня
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

    Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе: «Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», передает ТАСС.

    Она отметила, что задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции отдельных государств Евросоюза, а не Еврокомиссии. Хиппер не дала прямого ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержание российских судов.

    Вопрос о том, будут ли страны Евросоюза задерживать российские танкеры по примеру американских властей, остается на усмотрение каждого государства-члена ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    В Госдуме обсудили возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы сменили свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    9 января 2026, 20:37 • Новости дня
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров и опасения по поводу наплыва дешевой аграрной продукции из Латинской Америки.

    Страны Евросоюза проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это решение историческим и подчеркнула, что сейчас около 60 тыс. европейских компаний экспортируют товары в страны МЕРКОСУР и смогут сэкономить до 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, соглашение принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу.

    Как ожидается, соглашение будет подписано в течение следующей недели. Для утверждения решения требовалось квалифицированное большинство: не менее 16 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения сообщества, должны были поддержать инициативу. Официальный список стран, проголосовавших за и против, не публикуется – свои позиции они объявят самостоятельно.

    Против соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются притока дешевых продуктов из Латинской Америки. По данным Euractiv, голос против соглашения отдали Франция, Польша, Ирландия, Венгрия и Австрия, а решающей стала позиция Италии.

    Документ готовился 25 лет и предусматривает создание общего рынка на 780 млн потребителей, устранение пошлин на ряд товаров и доступ европейских компаний к сельскому хозяйству МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%, а также усилит позиции ЕС в регионе на фоне роста влияния Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал достижение торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

    Также в пятницу фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы из-за опасений по поводу наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию отложили из-за протестов Франции.

    9 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    @ Barbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать диалог с Россией.

    Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года ответила на вопрос о позиции вице-премьера Маттео Сальвини, который известен своей поддержкой диалога с Россией, передает ТАСС.

    По словам Мелони, вице-премьер Сальвини, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, высказал свои мысли о важности отношений между Россией и Италией. Премьер-министр заявила: «Я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией». Она отметила, что главная сложность – определить, кто именно должен представлять Европу в этом вопросе, поскольку «голосов слишком много».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Италия занимает десятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    8 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    Мерц заявил о необходимости согласия России для военной миссии на Украине

    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    10 января 2026, 08:46 • Новости дня
    Пушков усомнился в желании Мелони начать диалог с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальном намерении премьер-министра Италии Джорджи Мелони вести переговоры с Россией, указав на неясность формата и содержания возможного диалога.

    Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков усомнился в искренности заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости переговоров с Россией, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости переговоров с Россией аналогичное заявление сделала и Мелони, однако остается неясным, идет ли речь о двусторонних переговорах или о диалоге от имени всего Евросоюза.

    Он подчеркнул, что до сих пор в Евросоюзе за переговоры с Россией открыто выступали только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо, тогда как руководство Еврокомиссии категорически отвергало такую возможность. Пушков также задался вопросом о содержании возможных переговоров, отметив, что платформа, на которой настаивает ЕС, поддерживая все требования Киева, вряд ли может стать основой для продуктивного диалога.

    «Судя по всему, ни в Париже, ни в Риме толком не знают ответов на эти вопросы. Но постепенный распад коалиции противников переговоров с Москвой сам по себе показателен», – заключил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    7 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что Россия и Китай не опасались бы НАТО без США

    Трамп отметил отсутствие страха России и Китая перед НАТО без США в составе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и Китай не воспринимали бы НАТО как угрозу без участия Соединенных Штатов в альянсе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не считают НАТО угрозой, если в составе альянса отсутствуют Соединенные Штаты, передает ТАСС. «Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что альянс придет на помощь Соединенным Штатам, если нам это по-настоящему потребуется», – отметил в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что именно благодаря его давлению страны Североатлантического альянса согласились увеличить военные расходы до 5% ВВП, хотя ранее это казалось невозможным. По словам Трампа, при его президентстве американские вооруженные силы были восстановлены, и он продолжает работу в этом направлении.

    Трамп также добавил, что именно Соединенные Штаты, восстановленные при нем, вызывают уважение и опасения у Пекина и Москвы. Кроме того, он заверил, что Америка всегда будет поддерживать НАТО, даже если альянс не будет поступать так же по отношению к США.

    Напомним, что по итогам саммита НАТО в Гааге в июне прошлого года страны-участницы обязались увеличить военные расходы до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил, что стране необходим контроль над Гренландией из-за активности судов КНР и России в Арктике. В то же время представители Штатов отметили, что разведка не проявляет интереса к преследованию России.

    7 января 2026, 18:51 • Новости дня
    Киев и Брюссель решили использовать парижскую декларацию для урегулирования

    Фон дер Ляйен: Киев и Брюссель используют парижскую декларацию для урегулирования

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев и Брюссель намерены использовать положения парижской декларации, предусматривающей отправку европейских военных на Украину после перемирия, как основу для мирного урегулирования, заявили власти Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии на Кипре, передает ТАСС. По ее словам, Киев и Брюссель планируют сделать парижскую декларацию, предполагающую отправку европейских военных на Украину после прекращения огня, основой для мирного урегулирования.

    В социальной сети X (заблокирована в РФ) фон дер Ляйен написала: «Хорошая встреча с Зеленским в Никосии. Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности – это ключевой шаг в работе по достижению свободного и справедливого мира для Украины». Она добавила, что Брюссель считает будущий прием Украины в ЕС «ключевой гарантией безопасности самой по себе».

    Аналогичное заявление сделал и глава Евросовета Антониу Кошта, который вместе с фон дер Ляйен находится на Кипре по случаю передачи председательства Республике Кипр в Совете Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет также охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как «опасную ересь».

    Напомним, во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня.

    8 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о расширении кладбища ВСУ в Харькове

    В Харькове кладбище ВСУ разрастается «страшными темпами»

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове отмечен резкий рост числа похорон на кладбище, где преимущественно хоронят солдат ВСУ, в том числе штурмовых и нацистских подразделений, рассказали представители российских силовых структур.

    По словам силовиков, украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова, отметив, что оно разрастается «страшными темпами».

    «Оно представляет собой три огромных поля, хотя совсем недавно было в разы меньше. За день на нем проходит по несколько похоронных процессий. Похорон столько, что работники кладбища заранее отрывают могилы», – сказал информатор ТАСС.

    Большинство могил принадлежит военнослужащим ВСУ, дислоцирующимся в Харькове, в частности, из состава 92-й отдельной штурмовой бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, добавил источник.

    Среди захороненных также часто встречаются боевики нацистских подразделений, таких как «Кракен» и «Азов» (признаны террористическими и запрещены в России).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. Нна кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times. Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте.В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев

    объединяет кладбище.


    8 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС раскрыть доли в оборонных компаниях

    Дмитриев призвал раскрыть доли и прибыль ЕС в оборонных предприятиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предложил европейским странам опубликовать данные о своих долях и доходах в оборонном секторе.

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что странам Евросоюза стоит обнародовать информацию о размере своих долей в европейских оборонных подрядчиках и прибыли, которую они получают от этих компаний. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя публикацию европейского издания Politico, пишет ТАСС.

    Дмитриев отметил: «Европейские поджигатели войны вдруг захотели размещать войска направо и налево. Возможно, им следует раскрыть информацию о своих долях в европейских оборонных подрядчиках и о том, какую прибыль они получают от них».

    Он связал инициативы по расширенному размещению войск с финансовыми интересами европейских государств в сфере обороны.

    Напомним, Politico пишет, что в Евросоюзе на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с главой американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии. А госсекретарь США Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация Штатов рассматривает покупку Гренландии у Дании как основной вариант и не планирует военное вторжение на остров.

