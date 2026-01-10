ПВО сбили украинские БПЛА над шести районами Ростовской области

Tекст: Дарья Григоренко

Слюсарь в своем Telegram-канале отметил, что «сегодня днем силами и средствами ПВО уничтожены и подавлены БПЛА в Каменске, Каменском, Цимлянском, Чертковском, Красносулинском и Миллеровском районах».

Он уточнил, что никто не пострадал в результате атаки. Однако, по его словам, в Каменском районе из-за повреждения линии электропередачи были обесточены хутора Светлый и Волченский.

В хуторе Белгородцев Каменского района и поселке Углеродовском Красносулинского района в окнах нескольких частных домов выбиты стекла. Кроме того, в поселке осколками были повреждены два легковых автомобиля. Губернатор добавил, что информация о последствиях атаки на земле уточняется.

Накануне Минобороны сообщило о пяти сбитых за ночь над регионами России дронах ВСУ. Кроме того, 8 января ведомство доложило о ликвидации над семью регионами, а также акваториями Черного и Азовского моря 66 дронов ВСУ за ночь.