    10 января 2026, 14:56 • Новости дня

    Дмитриев заявил о росте экспорта российских нефтепродуктов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев отметил рост экспорта российских нефтепродуктов.

    Он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, согласно которой в декабре объем экспорта нефтепродуктов из России достиг максимума за последние четыре месяца.

    «Факты имеют значение: экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос. Ложные воинственные нарративы негативно влияют на принятие решений», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем поставок российских нефтепродуктов морем достиг 2,15 млн баррелей в сутки в декабре. Экспорт нефтепродуктов из России вырос благодаря увеличению поставок дизеля по Балтике. Этот показатель стал рекордным за последние четыре месяца.


    8 января 2026, 13:28 • Новости дня
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    9 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Береговая охрана США захватила танкер Olina у Тринидада

    Береговая охрана США захватила танкер Olina у берегов Тринидада

    Береговая охрана США захватила танкер Olina у Тринидада
    @ Tian Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Береговая охрана США провела операцию по задержанию нефтяного танкера Olina у берегов Тринидада, который ранее ходил под флагом Восточного Тимора.

    Береговая охрана США взяла под контроль нефтяной танкер Olina. Он стал уже пятым судном, захваченным Вашингтоном, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Операция проходила у острова Тринидад, входящего в состав Республики Тринидад и Тобаго.

    Как сообщает Reuters, танкер ранее совершал рейсы между Венесуэлой и другими странами, находясь под флагом Восточного Тимора. Американские власти не раскрывают подробностей самой операции и дальнейшей судьбы судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти США начали задержание судна Olina в водах Карибского бассейна.

    До этого 7 января власти США задержали российский танкер «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Также в среду американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia в международных водах Карибского моря.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 20:04 • Новости дня
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке

    Минэнерго США приступило к реализации сырой нефти из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров для проведения операций.

    О начале реализации венесуэльской сырой нефти на мировом рынке сообщило Министерство энергетики США, передает ТАСС. В официальном заявлении ведомства указано, что продажа осуществляется «в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и союзников» с привлечением ведущих мировых трейдеров и ключевых банков для проведения операций и поддержки.

    В документе подчеркивается, что все доходы от продажи нефти и нефтепродуктов будут поступать на счета в международных банках, которые находятся под полным контролем Вашингтона. Эти меры, как утверждается, приняты для обеспечения легитимности и честности распределения средств.

    Правительство США будет самостоятельно определять направления выплат из полученных средств, которые, как указано, будут расходоваться исключительно «в интересах американского и венесуэльского народов». Продажи нефти начнутся немедленно, на первом этапе планируется реализовать от тридцати до пятидесяти миллионов баррелей. В заявлении отмечается, что такая практика сохранится на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Однако до этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество санкций против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    Власти Венесуэлы ранее согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи останутся под контролем президента США Дональда Трампа.


    8 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    8 января 2026, 02:35 • Новости дня
    Американский сенатор похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Сенатор США похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект об усилении санкций в отношении России, заявил член сената конгресса США и представитель Республиканской партии Линдси Грэм.

    В соцсети Х внесенный в России в список террористов и экстремистов сенатор США Линдси Грэм похвастался, что продуктивная встреча с президентом Трампом принесла ему одобрение на принятие двухпартийного законопроекта по санкциям против России, над которым он работал в течение нескольких месяцев с сенатором Блюменталем и другими.

    «Это будет своевременным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а [президент России Владимир] Путин только и делает, что продолжает убивать невинных. Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть», – написал Грэм в Х.

    Он заверил, что этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать российскую нефть.

    «С нетерпением жду решительного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе», – резюмировал Грэм.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью. Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    8 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Аналитик Шашкин рассказал, где в России добывают самую чистую нефть

    Аналитик Шашкин сообщил о добыче самой чистой нефти в Сибири

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 32% нефти РФ составляют низкосернистые сорта, значительная часть которых добывается в Западной и Восточной Сибири, где особенно выделяются ХМАО, ЯНАО, Красноярский край и Якутия, сообщил руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин.

    По его словам, около трети всей российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы. Шашкин отметил, что на конец 2024 года 32% добытой в России нефти составляет низкосернистая, 49% – сернистая, а 19% – высокосернистая, передает РИА «Новости».

    Шашкин отметил, что «в структуре добычи низкосернистой нефти преобладают традиционные регионы Западной Сибири: по 23% приходится на ХМАО и ЯНАО». Значительные объемы такой нефти добывают также в Восточной Сибири – 11% в Красноярском крае, 10% в Якутии и 8% в Иркутской области.

    По его словам, аналогичная структура характерна для запасов: на ЯНАО и ХМАО приходится по 3,9 и 3,8 млрд тонн соответственно, а в Красноярском крае сосредоточено 3,4 млрд тонн низкосернистой нефти. Традиционные районы Западной Сибири сохранят решающую роль в нефтедобыче страны, однако истощение легких запасов приведет к увеличению добычи в новых восточных регионах.

    Эксперт указывает, что доля трудноизвлекаемых запасов в структуре добычи уже достигла 63% и продолжит расти. Среди традиционных районов также выделяется Урало-Поволжье, где добывается около 80% российской высокосернистой нефти, однако по мере истечения запасов эта доля будет снижаться.

    Ранее сообщалось, что в декабре объем поставок российских нефтепродуктов морем увеличился до 2,15 млн баррелей в сутки, показатель стал рекордным за последние четыре месяца.

    8 января 2026, 20:55 • Новости дня
    Ирак передал управление «Западной Курной – 2» местной компании

    Ирак передал управление «Западной Курной – 2» местной Basra Oil Company

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Ирака решило передать полномочия по управлению нефтедобычей на крупном месторождении «Западная Курна – 2» компании Basra Oil Company.

    Правительство Ирака одобрило передачу управления нефтедобывающими операциями на месторождении «Западная Курна – 2» местной компании Basra Oil Company, передает ТАСС. В официальном сообщении пресс-службы иракского премьер-министра уточняется, что решение принято на заседании кабинета министров.

    Передача прав происходит согласно условиям Договора об оказании услуг и развитии, регулирующего работу на месторождении. Долю в управлении месторождением имеет российская компания «ЛУКОЙЛ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Министерство нефти Ирака предложило ряду американских компаний заменить «ЛУКОЙЛ» на месторождении «Западная Курна 2» после введения санкций.

    Ранее работы на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений «Западная Курна 2» были приостановлены из-за американских санкций против «ЛУКОЙЛа».

    Напомним, «ЛУКОЙЛ» выиграл тендер на разработку «Западной Курны-2» в 2009 году, промышленная добыча стартовала в 2014 году, а большая часть запасов нефти сосредоточена в залежах Мишриф и Ямама.

    8 января 2026, 16:55 • Новости дня
    Танкер под флагом Палау атакован БПЛА в Черном море

    Танкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в Черном море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черном море у берегов Турции танкер Elbus был атакован неизвестными беспилотниками, после чего его отбуксировали к побережью для проверки состояния, пишут турецкие СМИ.

    Танкер Elbus, следующий под флагом Палау, был атакован неизвестными беспилотными летательными аппаратами в Черном море. Инцидент произошел в 30 милях от турецкого берега у района Абана провинции Кастамону, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kastamonu Guncel.

    Судно получило удар по верхней части корпуса и было отбуксировано в район Инеболу под охраной береговой службы. По данным издания, сейчас судно находится на якоре, а специалисты готовятся провести оценку нанесенного ущерба. Официальных комментариев от турецких властей по поводу случившегося пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяц назад российское судно Midvolga 2 у турецких берегов подверглось атаке воздушного беспилотника.

    А 28 ноября два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения в результате ударов в районе Черного моря, после чего экипаж танкера Kairos был эвакуирован, а пожар потушили только спустя почти двое суток.

    Позже украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за атаки на танкеры в Черном море. А власти Турции заявили, что приняли дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.

    8 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Журналист Херш назвал целью США в Венесуэле лишение КНР дешевой нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    По мнению американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, президент Дональд Трамп, помимо прочего, ослабил крупного экономического соперника США, лишив Китай дешевой тяжелой нефти из Венесуэлы.

    «Их [американских чиновников] бравада и грубые выражения приковали внимание мировых СМИ, но они также отвлекли внимание от оппортунистического плана Трампа, целью которого было не только свергнуть коррумпированного президента Николаса Мадуро, но и, что особенно важно, лишить Китай, экономического соперника Америки, возможности закупать дешевую тяжелую нефть из Венесуэлы», – написал журналист в блоге.

    Херш отметил, что следующей целью, как ему рассказывали, станет Иран, еще один поставщик нефти в Китай, чьи запасы нефти занимают четвертое место в мире. По замечаниям автора статьи, в Иране очень совпали массовые протесты с вышеописанной задачей США.

    «Недавно один из ключевых игроков международного нефтяного сообщества напомнил мне, что первоочередные задачи нынешнего американского вмешательства в Венесуэлу были впервые сформулированы секретной целевой группой, созданной вскоре после выборов Джорджа Буша-младшего в 2000 году», – написал Херш, подчеркнув стремление США к независимости в нефтегазовой отрасли еще в начале XXI века.

    Напомним, Трамп сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой вывезли из страны на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах. США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы. Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после событий с Мадуро.

    8 января 2026, 01:35 • Новости дня
    Венесуэле предложат закупать продукцию США на доходы от нефтяной сделки

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду в сообщении соцсети Truth Social, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Трамп перечислил сельскохозяйственную продукцию, лекарства, медицинские приборы и оборудование для улучшения энергосистемы и энергетических объектов Венесуэлы в качестве потенциальных закупок, которые страна сможет сделать у США на доходы от нефтепродажи.

    Заявление Трампа прозвучало через день после того, как он сказал, что Венесуэла передаст от 30 до 50 млн баррелей нефти, находящейся под санкциями, для продажи по рыночным ценам.

    «Мне только что сообщили, что Венесуэла будет закупать только продукцию американского производства на деньги, полученные в рамках нашей новой нефтяной сделки», – приводит CNBC сообщение Трампа.

    Министр энергетики Крис Райт заявил в среду, что США будут контролировать продажу венесуэльской нефти бессрочно.

    «Мы будем продавать нефть, добываемую в Венесуэле – сначала эту накопленную нефть, а затем бессрочно, в дальнейшем, мы будем продавать добываемую в Венесуэле нефть рынку», – сказал Райт на ежегодной энергетической конференции Goldman Sachs в Майами.

    Он добавил, что США необходимо иметь влияние и контроль над продажей нефти, чтобы добиться изменений, которые неизбежны в Венесуэле. По словам Райта, средства от продаж будут депонированы на счета, контролируемые США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. США в январе начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке.

    9 января 2026, 03:30 • Новости дня
    Эксперт назвал главное, с чего стоит начинать разработку ресурсов Арктики

    Tекст: Катерина Туманова

    Для освоения нефтегазовых ресурсов Арктики требуется создание новых нормативных документов и стандартов, учитывающих сложные условия региона, сказал президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль.

    «Арктика – колоссальный резервуар углеводородов. Хотя нефть, находящаяся в её недрах, относится к категории трудноизвлекаемой, мы умеем с ней работать. Ведь к такой категории относится 60% добываемой в России нефти», – сказал он РИА «Новости».

    Генадий Шмаль отметил, что для успешного освоения региона требуется четко определить нормативную и техническую политику, а также решить, каким образом будет организована работа: посредством строительства городов или по вахтовому методу.

    Эксперт задался вопросом, возможно ли построить города в столь суровых условиях, или же эффективнее использовать вахтовый метод. Он отметил, что к организации вахт необходимо подходить с учетом специфики работы и условий проживания нефтяников.

    По его мнению, наряду с технологическими вызовами, важную роль играют бытовые вопросы, связанные с жильем, питанием и транспортировкой работников, что требует отдельного обсуждения при разработке комплексной стратегии освоения Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике. В конце декабря российский флот получил в состав уникальный танкер ледового класса. Bloomberg заявил, что Россия доминирует над НАТО в Арктике.

    9 января 2026, 14:16 • Новости дня
    Статистики озвучили средние заплаты в нефтегазовой отрасли России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Исследование аналитиков показало, что максимальные зарплаты в нефтегазовой отрасли получают руководители, а наиболее низкие – работники со сменным графиком.

    Средняя зарплата в нефтегазовой отрасли России за период с января по ноябрь прошлого года составила 102 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Максимально высокая зарплата, согласно исследованию экспертно-аналитической компании «Киберия», предлагается на позиции директора по стратегии – 600 тыс. рублей в месяц. Вакансии советника генерального директора и заместителя по информационным технологиям занимают второе место по уровню оплаты – по 500 тыс. рублей.

    Медианная зарплата в отрасли составляет 86 тыс. рублей. Для технологов и инженеров-конструкторов медианная зарплата составляет 90 тыс. рублей, механиков – 110 тыс. рублей, а геологов – 115,5 тыс. рублей.

    Эксперты отмечают, что самый низкий показатель медианной зарплаты зафиксирован у работников со сменным графиком – 63,5 тыс. рублей. При гибком графике медианная зарплата составляет 80 тыс. рублей, при полном рабочем дне – 86 тыс. рублей, при удаленной работе – 100 тыс. рублей. Самый высокий уровень медианной зарплаты отмечен у вахтовиков – 140 тыс. рублей.

    В «Киберии» подчеркивают, что самые высокие медианные зарплаты зафиксированы у руководителей отдела логистики – 240 тыс. рублей, операторов станков с ЧПУ – 204 тыс. рублей, прорабов и мастеров строительно-монтажных работ – 195 тыс. рублей. Также в пятерку лидеров вошли токарь, фрезеровщик и шлифовщик – 183 тыс. рублей, руководители проектов – 170 тыс. рублей.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, средние зарплаты финансистов, страховщиков, работников табачной промышленности и нефтегазовой отрасли в России превысили 200 тыс. рублей.

    При этом, год назад нефтегазовая отрасль не входила в ТОП-3 самых высокооплачиваемых в стране. Однако в 2024 году рост средних доходов в ней составил 38% год к году. Это стало наивысшим показателем по увеличению средних зарплат в России по сферам деятельности.

    9 января 2026, 23:31 • Новости дня
    Трамп заявил о координации США с Венесуэлой при захвате нефтяного танкера

    Tекст: Антон Антонов

    Задержание нефтяного танкера состоялось при координации между властями США и временным руководством Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сегодня Соединенные Штаты в координации с временными властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он отметил, что в настоящее время танкер возвращается в Венесуэлу, а нефть с него будет реализована в рамках «великой энергетической сделки». Трамп также заявил, что власти Венесуэлы в четверг согласились передать США 30 млн баррелей нефти, ее сейчас доставляют американской стороне. По его словам, США будут перерабатывать и продавать до 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы.

    На встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме он заявил, что инвестирующие в энергетический сектор Венесуэлы иностранные нефтяные компании будут работать не с местными властями, а напрямую с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Береговая охрана США провела операцию по задержанию нефтяного танкера Olina у берегов Тринидада. США ранее уже прибегали к агрессивным акциям на море в рамках противостояния с Венесуэлой. В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти.

    9 января 2026, 11:27 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые превысила 63 доллара с декабря

    Цена нефти Brent превысила 63 доллара впервые с декабря

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые с 8 декабря цена нефти Brent ночью превысила отметку в 63 доллара за баррель, после чего немного снизилась.

    Мировые цены на нефть продолжают расти более чем на 1%, передает РИА «Новости».

    В ночь на 9 января стоимость нефти марки Brent впервые с 8 декабря превысила отметку в 63 доллара за баррель, однако затем немного скорректировалась.

    По состоянию на 10.40 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent оценивались в 62 доллара 74 цента за баррель, что на 1,21% выше уровня предыдущего закрытия. Одновременно февральские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,19% и стоили 58 долларов 45 центов за баррель.

    Рост котировок связан с продолжающимися опасениями относительно баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти. Участники торгов внимательно следят за динамикой запасов сырья и новостями о состоянии мировой экономики.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США стремятся лишить КНР доступа к дешевой венесуэльской нефти.

    9 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Российско-сербская NIS договорилась о первом импорте нефти на переработку

    Российско-сербская компания NIS договорилась о первом импорте нефти через JANAF

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переработка сырой нефти на заводе компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в Панчево возобновится после поставки новых объемов по Адриатическому нефтепроводу из Хорватии, сообщили на предприятии.

    Российско-сербская компания NIS согласовала поставки первой партии сырой нефти на НПЗ в Панчево по Адриатическому нефтепроводу, передает РИА «Новости». В сообщении пресс-службы компании указывается, что поставки позволят вновь начать работу завода, простаивавшего с начала декабря из-за санкций США.

    Ожидается, что первые объемы поступят на НПЗ в течение предстоящей недели, – отметили в компании. Оператор JANAF из Хорватии подтвердил возобновление снабжения NIS нефтью после приостановки американских санкций. JANAF остается единственным поставщиком для NIS.

    По условиям договора, до декабря 2026 года JANAF должен поставить 10 млн тонн сырья с терминала на острове Крк в Сербию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал санкции США против NIS осознанной атакой на Сербию.

    До этого президент Александр Вучич провел встречу с российским послом Александром Боцан-Харченко по вопросу новых санкций в отношении NIS.

    В начале декабря Скупщина Сербии утвердила проект бюджета на 2026 год с резервом 164 млрд динаров для возможной национализации NIS. Президент Вучич заявил, что судьба компании решится 15 января, если контрольный пакет не передадут третьей стороне.


