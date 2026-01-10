В Кузбассе для розыска пропавшего подростка создали 30 поисковых групп

В Кузбассе розыск пропавшего подростка начали 30 поисковых групп

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Прокопьевске Кемеровской области пропал 17-летний парень. Он ушел от знакомых вечером 8 января и не вернулся домой. О его исчезновении заявила мать утром следующего дня.

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, к поискам пропавшего подростка привлечены 66 сотрудников полиции и 35 волонтеров, а также 14 автомобилей.

В регионе созданы 30 поисковых групп, которые обследуют город и прилегающие территории, а также опрашивают возможных свидетелей. По данным полиции, участники поисков продолжают проверять места, где подросток мог появиться. Местные жители также подключаются к поисковой операции.

