Очередь из 515 машин собралась у Крымского моста

Очередь из 515 машин скопилась у Крымского моста

Tекст: Тимур Шайдуллин

На подъездах к Крымскому мосту возникли значительные пробки, сообщает Telegram-канал «Оперативная информация по Крымскому мосту». По состоянию на 13:00 мск в общей очереди находились 515 автомобилей – 250 машин ожидали ручного досмотра со стороны Тамани и 265 со стороны Керчи.

Время ожидания для водителей составляет примерно один час. Операторы призывают автомобилистов учитывать ситуацию при планировании поездок и выбирать менее загруженные временные интервалы для пересечения моста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее подобная очередь на подъезде к Крымскому мосту скапливалась 5 января, когда поток автомобилей со стороны Керчи достиг 525 машин, а среднее время ожидания составило два часа.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в 2026 году время ожидания на пунктах пропуска Крымского моста станет меньше.



