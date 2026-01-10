Прокуратура Москвы взяла на контроль уборку снега после обильных осадков

Tекст: Дарья Григоренко

В надзорном ведомстве уточнили, что с 8 по 10 января на территорию Москвы выпало значительное количество осадков, и прокурор города Максим Жук поручил организовать надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий стихии, передает ТАСС.

Сотрудники прокуратуры будут контролировать уборку снега, а также очистку от наледи кровель жилых домов. Особое внимание будет уделено соблюдению прав горожан, включая жилищные, а коммунальным службам напомнили об ответственности за несвоевременную уборку крыш и других элементов зданий.

В ведомстве подчеркнули: «Разъясняем, что за непринятие собственниками зданий и сооружений мер по очистке крыш от снега и наледи предусмотрена административная ответственность. К ответственным лицам, не выполняющим данные обязательные требования, могут быть приняты соответствующие меры реагирования».

