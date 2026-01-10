Tекст: Елизавета Шишкова

Британия и Франция планировали принять меры против России, однако получили недвусмысленный сигнал с помощью ракеты «Орешник», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Sky News. В материале отмечается, что эта ракета способна преодолеть расстояние до 5500 километров, что ставит под угрозу практически всю территорию Европы.

«Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила», – говорится в материале Sky News. Журналисты уточняют, что запуск этой ракеты может рассматриваться как прямой ответ на сообщения о возможном вводе британских и французских войск на Украину после завершения конфликта.

Эксперты отмечают, что демонстрация возможностей «Орешника» стала предупреждением для западных стран о серьезности намерений России и возможных последствиях вмешательства в ситуацию на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части уже нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

Австрийский полковник Маркус Райснер отметил, что размещение комплекса «Орешник» военными России усиливает разногласия внутри НАТО и требует от Европы пересмотра оборонных приоритетов.

В результате «удара возмездия» с использованием «Орешника» часть Киева осталась без отопления и электричества, а крупнейшее газовое хранилище во Львовской области получило значительный ущерб.