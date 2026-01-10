«Газель» столкнулась с грузовым поездом в Коми

Tекст: Дарья Григоренко

Авария произошла утром в 8:12 на 57-м километре перегона Язель – разъезд 47-й километр однопутного участка Микунь – Сыктывкар. Как отметили в СЖД, водитель «Газели» выехал на переезд перед приближающимся поездом, проигнорировав запрещающий сигнал исправно работающей сигнализации. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось», – сообщили в СЖД, передает РИА «Новости».

Схода подвижного состава в результате инцидента не произошло. По данным железнодорожников, водитель автомобиля получил травмы, его состояние уточняется.

Из-за происшествия был задержан пассажирский поезд №305, следующий по маршруту Усинск – Сыктывкар. Ожидание в пути составило 1 час 18 минут, после чего движение было восстановлено.

