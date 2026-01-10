Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Камчатке

Tекст: Елизавета Шишкова

О новом землетрясении сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН, передает РИА «Новости». По данным ученых, толчки магнитудой 5,8 произошли в 19.57 по местному времени, а их эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине 25,8 километра.

В Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой два балла, местами – до трех баллов. Также сообщается, что за последние сутки в регионе зафиксированы четыре афтершока, которые не ощущались в населенных пунктах, отмечает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

После сильнейшего с 1952 года землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля, в регионе продолжают регистрировать многочисленные афтершоки. Большинство из них не ощутимы для жителей, а уровень сейсмичности на минувшей неделе эксперты оценили как фоновый повышенный. В крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации природного характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при землетрясении магнитудой 6,4 на территории Японии пострадали минимум девять человек в четырех префектурах.

В Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой четыре, а в Центральном районе – магнитудой три.

Национальная сейсмологическая служба Мексики зарегистрировала землетрясение магнитудой 6,5 в районе Сан-Маркоса штата Герреро.