В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении пресс-службы авиагавани говорится: «Сняты введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов. Аэропорт Шереметьево полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию», передает ТАСС.

Ограничения были введены 10 января в 05.00 мск. Сейчас в аэропорту продолжается расчистка взлетно-посадочных полос и подъездных путей от снега и льда, а также проводится противообледенительная обработка самолетов для обеспечения безопасности полетов, пишет РИА «Новости».

Пассажирам в терминалах предоставлялась комплексная поддержка: за последние сутки было выдано более 25 тыс. бутылок воды и 8 тыс. сэндвичей и бутербродов. Также пассажиры могли получить туристические коврики и матрасы.

По состоянию на 11.00 мск все пассажиры прибывших рейсов обслужены, багаж выдан в полном объеме, в зоне выдачи багажа скоплений людей нет. Доставка багажа пассажирам авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», оформивших заявления и покинувших аэропорт, будет продолжаться в течение дня. Службы аэропорта и авиакомпаний продолжают работать над полной стабилизацией ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево приостановили прием рейсов из-за сложных погодных условий. В московских аэропортах усилили контроль за соблюдением прав пассажиров из-за многочисленных задержек рейсов на фоне снегопада.

