    Что окажет решающее влияние на российскую экономику в 2026 году
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Удар по Киеву привел к конфликту между Зеленским и Кличко
    В Конгрессе пригрозили санкциями против Британии
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    Россия дала оценку договору с Венесуэлой в новых реалиях
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    Sky News: Ракета «Орешник» поставила Европу под угрозу
    Макрон обсудил с депутатами нюансы отправки войск на Украину
    10 января 2026, 12:11 • Новости дня

    США заявили о готовности продавать нефть России

    Трамп заявил о готовности США продавать нефть России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении разрешить продажу американской нефти России и Китаю, отметив большой спрос на топливо.

    Соединенные Штаты открыты к продаже нефти России и Китаю, заявил Дональд Трамп во время встречи с руководителями американских нефтегазовых компаний, передает РИА «Новости». Он отметил, что Китай может приобретать у США столько нефти, сколько потребуется, как из Венесуэлы, так и непосредственно из Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Россия сможет получать от США всю необходимую нефть, несмотря на собственное крупное производство углеводородов. По его словам, Китай, Россия и другие страны смогут обратиться к США, и США будут открыты для бизнеса практически сразу.

    Президент добавил, что Китай нуждается в больших объемах нефти, и Соединенные Штаты готовы обеспечить эти поставки.

    Трамп подчеркнул, что предупреждал Москву и Пекин о планах наладить особое сотрудничество между США и Венесуэлой. Он также заявил: «Я люблю народ Китая. Я люблю народ России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать.

    США приняли решение освободить двух россиян из экипажа этого танкера по обращению российской стороны.

    Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи этой нефти.

    8 января 2026, 13:28 • Новости дня
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Комментарии (65)
    7 января 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»

    МИД РФ потребовал гуманного обращения с россиянами на судне «Маринера»

    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    @ US EUROPEAN COMMAND/X/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике, заявили в МИД.

    МИД внимательно отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на судно «Маринера», следовавшее под российским флагом, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что среди экипажа есть граждане России.

    МИД РФ подчеркнул: «С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину».

    В ведомстве подтвердили, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом, и требуют от США выполнения всех международных обязательств в отношении российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Правительство Британии оказало содействие по запросу США в операции по захвату российского судна.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал действия США пиратской акцией.

    Комментарии (134)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Политолог: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

    Политолог Дробницкий: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

    Политолог: История с танкером Marinera стала «подставой» для США
    @ HENRY CHIRINOS/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    С самого начала драматичной истории с танкером Marinera («Маринера») было непохоже, что США хотят эскалации. Официальные представители Белого дома подчеркивали, что корабль имеет опосредованное отношение к Москве, но СМИ намеренно увеличивали градус напряжения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп освободил двух россиян, входивших в состав экипажа танкера.

    «Я лично оцениваю всю историю с танкером как одну большую «подставу», призванную вбить клин в российско-американские отношения. Большая загадка, как именно танкер Marinera, вывесил флаг РФ непосредственно в разгар погони за ним американской береговой охраны», – сказал политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Впрочем, Штаты сразу отдавали себе отчет в том, что Россия к данной истории имеет крайне опосредованное отношение. Например, вице-президент страны Джей Ди Венс заявил, что речь идет о «поддельном» корабле РФ. Подобные слова можно считать срочной реакцией на возросшее напряжение между Москвой и Вашингтоном», – продолжил он.

    «Однако американские и европейские СМИ большого внимания подобным выступлениям не уделяли. Напротив, они сфокусировались на пребывании в составе экипажа двух россиян. Напомню, еще вчера морякам сулили тюремное заключение. Причем сроки заключения «рисовали» нешуточные», – добавил собеседник.

    «Дополнительно нагнетанию ситуации способствовало недавнее взятие в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Этот шаг Белого дома усилил обсуждение в прессе Доктрины Монро, которая стала называться либералами крайне агрессивной и опасной идеологемой. Все это создало еще более негативный фон», – продолжил эксперт.

    «Соответственно, США пришлось в срочном порядке решать вопрос с российскими моряками. Оба человека оказались освобождены. Речь идет даже не о четверти экипажа – что будет с другими пока остается непонятным. Поэтому данный шаг однозначно говорит о том, что Вашингтон не желает эскалировать диалог с Москвой», – заключил Дробницкий.

    Напомним, Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в состав экипажа танкера Marinera. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва всецело поддерживает данный шаг США. В ведомстве уже началась работа по возвращению граждан домой.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания нефтяного танкера Marinera, шедшего в Атлантическом океане под флагом РФ. «Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Примечательно, что в операции по захвату танкера принимала участие и Британия, занявшая первую строчку в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Так, британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания корабля между Британией, Исландией и Гренландией.

    Комментарии (25)
    7 января 2026, 19:05 • Новости дня
    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»

    Минобороны Британии подтвердило причастность к захвату танкера «Маринера»

    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией, сообщили в минобороны страны.

    Правительство Великобритании по запросу Соединенных Штатов оказало содействие в захвате российского нефтяного танкера «Маринера» в районе Атлантики, передает ТАСС.

    В официальном заявлении британского Минобороны отмечается, что вооруженные силы страны оказали заранее спланированную операционную поддержку американским военным, участвовавшим в операции по перехвату судна.

    В документе говорится: «Великобритания сегодня предоставила помощь Соединенным Штатам по их просьбе для перехвата судна Bella 1 (прежнее название «Маринеры»)». Уточняется, что британские военные предоставили для операции свои базы, а также обеспечили воздушную разведку с помощью королевских ВВС.

    Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцелярия британского премьер-министра отказалась комментировать ситуацию с задержанием российского танкера «Маринера» силами США рядом с территорией Британии.

    Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что захват судна связан с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

    Эксперт Юрий Кнутов в интервью газете ВЗГЛЯД назвал задержание судна под российским флагом пиратской акцией.

    До этого США подтвердили задержание танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    Комментарии (28)
    8 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне силовых действий США против судна «Маринера» МИД России обвинил власти Британии в готовности повторить подобные шаги, ссылаясь на их «хищные замыслы».

    Британские власти «преисполнены хищными замыслами» на фоне действий США против судна «Маринера», говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России.

    Российские дипломаты подчеркивают, что после силовой акции Вашингтона в отношении этого судна другие страны могут взять пример с американских властей и начать действовать аналогичными методами.

    «Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест по поводу вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    Британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания судна в районе между Британией, Исландией и Гренландией.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    Комментарии (27)
    7 января 2026, 20:51 • Новости дня
    США выразили намерение предать суду экипаж танкера «Маринера»

    Белый дом: США намерены предать суду экипаж танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера «Маринера» в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Кэролайн Левитт заявила на брифинге, что экипаж судна и само судно были арестованы по судебному ордеру, передает ТАСС. По ее словам, это означает, что члены экипажа подлежат суду за возможные нарушения федерального законодательства США и могут быть доставлены в страну для судебного разбирательства.

    Левитт подчеркнула, что танкер «Маринера» считается частью так называемого теневого флота Венесуэлы и, по версии американской стороны, транспортировал нефть в обход действующих санкций.

    Она добавила: «Задержание сегодня утром в северной части Атлантического океана танкера, передвижение которого было отслежено, произошло в соответствии с ордером, выданным федеральным судом. Это судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило нефть в нарушение санкций. США и президент Дональд Трамп этого не потерпят».

    Белый дом при этом заявляет, что танкер «Маринера» не принадлежит ни одной стране, подчеркнула Левитт. Она отметила, что это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило находящуюся под санкциями нефть.

    «Было установлено, что судно не принадлежит никакой стране, оно шло под ложным флагом, ордер на его задержание был выдан судом, по этой причине экипаж подлежит преследованию», — сказала Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    Комментарии (30)
    7 января 2026, 21:20 • Новости дня
    ООН призвала не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    В ООН призвали не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с инцидентом вокруг танкера «Маринера» представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права и сдерживания от дальнейших шагов к обострению ситуации.

    Организация Объединенных Наций осведомлена о ситуации с захватом американскими силами танкера «Маринера», передает ТАСС. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что у организации недостаточно информации для более детального комментария, однако выразил обеспокоенность развитием событий.

    Дюжаррик заявил: «Мы, конечно, осведомлены о ситуации на данном этапе. У нас недостаточно информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам». Он напомнил, что любые правоохранительные действия в океанах и морях должны осуществляться в соответствии с применимым международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах.

    По словам представителя ООН, организация рассчитывает на предотвращение любой дальнейшей эскалации в связи с данным инцидентом.

    Напомним, Минтранс РФ сообщил, что 7 января около 15 часов по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно «Маринера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    Комментарии (28)
    8 января 2026, 16:49 • Новости дня
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Баскетболист Даниил Касаткин, задержанный ранее во Франции по запросу США, вернулся в Россию в результате обмена, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Американские власти требовали его экстрадиции, однако 8 января 2026 года спортсмен был возвращен на родину, передает ТАСС.

    Обмен состоялся на француза Лорана Винатье, 1976 года рождения, признанного в России иноагентом. В ФСБ уточнили, что Винатье работал в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue) и в России был осужден за сбор сведений военного и военно-технического характера.

    После обмена Лоран Винатье был помилован указом президента России Владимира Путина, подтвердили в ФСБ.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации.

    Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по поручению Путина позвонил французскому журналисту LCI в ответ на вопрос о судьбе осужденного в России француза Лорана Винатье.

    Комментарии (4)
    9 января 2026, 08:42 • Новости дня
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»

    Трамп сообщил о разгрузке нефти с танкера «Маринера»

    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News : «Нефть сейчас разгружают».

    По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.

    Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    Комментарии (23)
    8 января 2026, 10:35 • Новости дня
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    @ U.S. European Command/X

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайское внешнеполитическое ведомство осудило действия США после захвата российского судна в Атлантике, указав на несоблюдение международных норм.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты захватом российского нефтяного танкера в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право, передает ТАСС.

    На брифинге она подчеркнула: «Это серьезное нарушение международного права. Китай неизменно выступает против <…> любых действий, нарушающих Устав и принципы ООН».

    Комментарий последовал после инцидента с российским судном «Маринера», захваченным американскими силами.

    Китай также выступил против новых антироссийских санкций, предложенных президентом США Дональдом Трампом. Мао Нин отметила, что Китай последовательно осуждает любые незаконные односторонние рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    МИД России отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на российское судно.

    Комментарии (17)
    9 января 2026, 12:51 • Новости дня
    США освободили двух россиян с танкера «Маринера»
    США освободили двух россиян с танкера «Маринера»
    @ Edgar Frias/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ответ на обращение российской стороны по решению президента США Дональда Трампа два россиянина из экипажа танкера «Маринера», задержанного в Северной Атлантике, будут освобождены, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в экипаж танкера «Маринера», задержанного американскими властями в Северной Атлантике, сообщает МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила: «Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США».

    В МИД подчеркнули, что уже началась срочная практическая работа по обеспечению скорейшего возвращения россиян на Родину. Ведомство продолжает держать ситуацию на контроле и взаимодействовать с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера «Маринера» в США для разбирательства.

    Между тем США начали разгружать нефть с танкера «Маринера».

    Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского судна и потребовало вернуться к соблюдению принципов международного морского судоходства.

    Комментарии (19)
    10 января 2026, 00:45 • Новости дня
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа спросили, видит ли он в новом правительстве Венесуэлы союзника. Трамп ответил, что «они, как кажется, являются союзником». Он рассчитывает, что такое положение сохранится и в дальнейшем, передает ТАСС.

    «И мы не хотим, чтобы Россия была там. Не хотим, чтобы там был Китай», – сказал лидер США. Он добавил, что США не допустят присутствия России или Китая также в Гренландии. По его словам, если Вашингтон не возьмет Гренландию под контроль, то в качестве «ближайших соседей» окажутся Россия или Китай. Трамп подчеркнул, что подобное развитие событий недопустимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США. МИД Венесуэлы заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    Комментарии (10)
    8 января 2026, 21:09 • Новости дня
    Такер Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией
    Такер Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский журналист Такер Карлсон отметил, что действия Москвы на востоке Украины нельзя игнорировать и предложил пересмотреть политику США в отношении России.

    Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х обратился к руководству США с призывом заключить союз с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Москва имеет вескую заинтересованность в происходящем на востоке Украины, а Россия как великая держава предпринимает действия для собственной безопасности.

    «Сложно упрекнуть Путина в том, что он «вмешивается в дела Киева». Америка уже четвертый год ведет фактическую прокси-войну с Россией. Только вот наши аргументы давно несостоятельны», – заявил он.

    Карлсон также отметил, что препятствием на пути к возможному союзу между США и Россией становятся отдельные американские сенаторы с неоконсервативными взглядами. По его мнению, эти политики считают, что управляют Россией или стремятся вернуть Москву под внешнее американское влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Карлсон в четверг предположил, что Дональд Трамп намерен увеличить оборонный бюджет США до 1,5 трлн долларов из-за того, что США готовятся к войне.

    Журналист ранее высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов. Также Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным и самым эффективным лидером современности.

    Комментарии (6)
    10 января 2026, 12:06 • Новости дня
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    @ Kyle Mazza/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост государственного секретаря Ватикана, в конце декабря проводил тайные переговоры с США о возможности предоставления убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в России, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, Паролин просил Вашингтон проявить терпение и дать Мадуро шанс покинуть страну, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации. «Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что [президент Владимир] Путин гарантирует безопасность», – рассказал источник, знакомый с ситуацией, передает РБК.

    В эти дни Паролин также пытался выйти на контакт с госсекретарем Марко Рубио, опасаясь масштабного кровопролития в Венесуэле.

    В публикации отмечается, что посол США при Святом Престоле Брайан Берч был срочно вызван Паролином, чтобы Ватикан получил больше информации о планах Вашингтона в отношении Каракаса. Кардинал прямо заявил, что Москва готова принять Мадуро, и просил американских представителей выждать, пока бывший лидер Венесуэлы не даст согласие.

    В Ватикане подчеркнули, что разочарованы тем, что «были обнародованы фрагменты конфиденциального разговора, которые неточно отражают содержание самого разговора, состоявшегося в рождественский период». В свою очередь, в Госдепартаменте США отказались от комментариев, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос The Washington Post.

    Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Венесуэла и Россия продолжают работу над программой сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США.

    Комментарии (3)
    8 января 2026, 06:45 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы

    Tекст: Катерина Туманова

    Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями, в том числе по вопросу об урегулировании на Украине.

    «Я получил разрешение от Государственного департамента на встречу четырех членов Госдум России с членами конгресса по вопросам мирных переговоров и подобного. Я направила им официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, в конце этого месяца. Мир должен восторжествовать, а дискуссии следует вести в здравом уме», – написала она в соцсети Х.

    Конгрессвумен добавила благодарность госсекретарю США Марко Рубио «за помощь в этом вопросе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 млн долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии. Она же в декабре потребовала прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь. В конце октября конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы.


    Комментарии (14)
