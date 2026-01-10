Минэкономразвития заявило о сохранении потока европейских туристов

Tекст: Елизавета Шишкова

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев рассказал в интервью РИА «Новости» о том, что европейские туристы продолжают приезжать в Россию в индивидуальном порядке, несмотря на запреты официальных туров, введенные странами ЕС.

Кондратьев подчеркнул: «Мы знаем, что европейские страны по факту запретили официальные туры в Россию. Но индивидуальный турист едет, просто он менее заметен. И мы никаких дополнительных барьеров не создаем, в отличие от европейских стран. Пожалуйста, электронные визы работают также для всех европейских стран».

В октябре 2025 года Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России, согласно которому компаниям из ЕС запрещено оказывать любые туристические услуги в России. Как ранее отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, доля туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего потока иностранных гостей.

По данным Росстата, за первое полугодие 2025 года Россию посетили около 165 тыс. граждан стран ЕС. Кондратьев также добавил, что Россия рада всем туристам независимо от страны происхождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва смогла вывести свою туристическую отрасль на новый уровень, несмотря на многочисленные санкции. Российская столица признана одним из лучших городов мира по развитию туризма.