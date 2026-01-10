Движение на трассе М-8 восстановлено после коллапса из-за непогоды

Движение автомобилей на трассе М-8 «Холмогоры» в Переславль-Залесском округе Ярославской области полностью восстановлено утром, передает ТАСС.
Ограничения были введены накануне из-за сильной непогоды, когда на участке с 111-го по 134-й км разрешалось движение легкового и пассажирского транспорта только по одной полосе, а грузовым автомобилям – временно запрещено.
В результате снегопада на федеральной трассе образовалась многокилометровая пробка, где водителям пришлось простоять более пяти часов. Для поддержки людей на дороге был установлен мобильный пункт обогрева от МЧС, а в гостинице «Роза ветров» организовано временное размещение.
Глава региона Михаил Евраев сообщил, что в ходе затора одна из пассажирок автобуса, девочка-подросток, осталась без инсулина. «Благодаря оперативной реакции всех служб ситуация была быстро разрешена. На посту ГИБДД девушку уже ожидали сотрудники скорой помощи, которые незамедлительно помогли ей, сделав необходимые инъекции инсулина», – отметил Евраев, поблагодарив бригаду скорой помощи за профессионализм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по Московской кольцевой автомобильной дороге оказалось остановлено из-за обильного снегопада.
В аэропорту Шереметьево приостановили прием рейсов по причине сложных погодных условий.