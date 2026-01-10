Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно данным сервиса Detector404, который отслеживает сбои в работе популярных онлайн-платформ, пользователи оставили почти тысячу жалоб на неполадки, передает РИА «Новости».

Наибольшее число обращений поступило из Магаданской области. В пятерку регионов с наибольшим количеством жалоб также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Хакасия, Тульская область и Республика Алтай.

Пользователи Telegram отмечают, что сбои наблюдаются преимущественно в мобильном приложении. Большая часть проблем возникает у владельцев смартфонов на Android, а примерно треть обращений поступила от пользователей iOS.

Помимо перебоев в работе мобильного приложения, некоторые жалуются на отсутствие оповещений и недоступность веб-версии мессенджера.

Напомним, в конце декабря российские пользователи Telegram сообщили о сбое в мессенджере.

