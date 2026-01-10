В Бердянске при ночной атаке ВСУ повреждены три многоквартирных дома и школа

Tекст: Дарья Григоренко

Глава региона в своем канале на платформе Мах подчеркнул: «Прошедшей ночью атаке дронов противника подвергся город Бердянск. В результате атаки повреждены фасады и окна трех многоквартирных домов, пострадало частное домовладение и фасад общеобразовательной школы». Помимо этого, серьезные повреждения получили несколько автомобилей.

По информации Балицкого, среди жителей пострадавших нет. Сейчас в городе работает комиссия по оценке нанесённого ущерба. Коммунальные службы занимаются перекрытием оконных проемов и временным утеплением помещений, чтобы минимизировать последствия атаки и обеспечить безопасность людей.

Во вторник Балицкий сообщил, что в результате обстрела жилого района в Запорожской области ранения получила женщина.

Ранее сообщалось, что в результате атак с применением БПЛА на территории Запорожской области погибли двое местных жителей, ранены семь человек, включая подростка.

В декабре украинская армия атаковала село Водяное Запорожской области, сбросив боеприпасы с дрона на территорию местного кафе.