На БелАЭС завершили ремонт второго энергоблока

На БелАЭС завершили плановый ремонт второго энергоблока

Tекст: Елизавета Шишкова

Планово-предупредительный ремонт второго энергоблока Белорусской атомной электростанции завершен, передает ТАСС. Энергоблок был вновь включен в сеть после того, как специалисты выполнили плановую замену части отработавшего ядерного топлива на свежее.

В министерстве энергетики Белоруссии пояснили, что подобные работы проводятся ежегодно в соответствии с международной практикой для поддержания стабильного состояния оборудования.

Белорусская АЭС построена по российскому проекту «АЭС-2006» в районе города Островец Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступила компания «Атомстройэкспорт», входящая в «Росатом». Первый энергоблок станции подключили к энергосистеме в ноябре 2020 года, промышленная эксплуатация началась в июне 2021-го. Второй энергоблок включили в объединенную энергосистему в мае 2023 года, промышленная эксплуатация стартовала 1 ноября того же года.

В конце декабря 2025 года министр энергетики Денис Мороз отметил, что обсуждается перспектива запуска третьего энергоблока БелАЭС в энергосистему страны в период с 2035 по 2038 годы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство новой атомной электростанции в Белоруссии возможно при наличии потребителя и не вызовет проблем с финансированием.

Запуск Белорусской АЭС обеспечил около 40% электроэнергии в стране и снизил ее зависимость от импорта газа.

Белоруссия рассматривает возможность строительства второй атомной электростанции на востоке страны для снабжения энергией как себя, так и юго-запада России.