Юрист предупредил о штрафах за переводы на карту

Юрист Мирзоев предупредил о штрафах за переводы на карту

Tекст: Елизавета Шишкова

Мирзоев рассказал агентству «Прайм», что Федеральная налоговая служба отслеживает переводы на банковские карты россиян в поисках неучтенных доходов. К подозрительным переводам относятся поступления за товары, услуги, аренду и регулярные выплаты от организаций или индивидуальных предпринимателей, если получатель не состоит в штате.

Мирзоев пояснил: «Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход».

Он отметил, что регулярные переводы от юрлиц или ИП могут сигнализировать налоговикам о скрытых трудовых отношениях или предпринимательской деятельности без регистрации. Размер штрафа за неуплату или недоплату налога составляет от 20% от суммы при отсутствии умысла до 40%, если докажут умышленное сокрытие. За несвоевременную подачу декларации штраф – до 30% от неуплаченного налога, но не менее 1 тыс. рублей, дополнительно начисляются пени.

Также штрафы грозят за неуведомление о зарубежных счетах и активах, а также за ведение предпринимательской деятельности без регистрации. ФНС получает информацию о переводах через банки, проверки, взаимодействие с госорганами и жалобы граждан.

Юрист советует легализовать доходы, используя налог на профессиональный доход для разовых или небольших поступлений: ставка составляет 4% или 6%, оформление возможно через специальное приложение, что позволяет избежать проблем с ФНС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг получит доступ к информации о переводах через Систему быстрых платежей, карты «Мир» и по единому QR-коду с сентября 2026 года.

Юристы и эксперты отметили множество случаев блокировки банковских карт при совершении внутренних переводов между своими счетами в российских банках.