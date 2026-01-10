Премьер Лекорню не исключил выборов во Франции из-за угрозы вотума недоверия

Tекст: Антон Антонов

По информации BFMTV, выборы могут состояться одновременно с муниципальными 15 и 22 марта из-за угрозы вынесения вотума недоверия правительству в связи с соглашением Евросоюза с МЕРКОСУР, передает РИА «Новости».



Источник в исполнительной власти заявил, что если вотум недоверия будет принят, правительство будет распущено. Политические партии «Непокорившаяся Франция» и «Национальное объединение» ранее внесли предложения о вынесении вотума недоверия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государства-члены Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР. В то же время в Европе проходят массовые протесты среди фермеров против этого решения.

МЕРКОСУР – крупнейшее интеграционное объединение Южной Америки, в которое входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. На его долю приходится 250 млн человек и свыше 75% совокупного ВВП Южной Америки.

Осенью президент Франции повторно назначил Себастьяна Лекорню главой правительства, хотя Лекорню только перед этим подал в отставку с того же поста. В первый раз Лекорню продержался на посту премьера меньше месяца.

