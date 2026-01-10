  • Новость часаПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии средств ПВО против «Орешника»
    Эксперт: История с танкером Marinera стала «подставой» для США
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции
    The Washington Post оценил удары «Орешником»
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР
    10 января 2026, 06:10 • Новости дня

    Премьер Лекорню не исключил выборов во Франции из-за угрозы вотума недоверия

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручил министру внутренних дел Лорану Нуньесу подготовиться к возможной организации парламентских выборов в марте из-за угрозы вотума недоверия правительству, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в исполнительной власти.

    По информации BFMTV, выборы могут состояться одновременно с муниципальными 15 и 22 марта из-за угрозы вынесения вотума недоверия правительству в связи с соглашением Евросоюза с МЕРКОСУР, передает РИА «Новости».

    Источник в исполнительной власти заявил, что если вотум недоверия будет принят, правительство будет распущено. Политические партии «Непокорившаяся Франция» и «Национальное объединение» ранее внесли предложения о вынесении вотума недоверия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государства-члены Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР. В то же время в Европе проходят массовые протесты среди фермеров против этого решения.

    МЕРКОСУР – крупнейшее интеграционное объединение Южной Америки, в которое входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. На его долю приходится 250 млн человек и свыше 75% совокупного ВВП Южной Америки.

    Осенью президент Франции повторно назначил Себастьяна Лекорню главой правительства, хотя Лекорню только перед этим подал в отставку с того же поста. В первый раз Лекорню продержался на посту премьера меньше месяца.

    9 января 2026, 20:37 • Новости дня
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров и опасения по поводу наплыва дешевой аграрной продукции из Латинской Америки.

    Страны Евросоюза проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это решение историческим и подчеркнула, что сейчас около 60 тыс. европейских компаний экспортируют товары в страны МЕРКОСУР и смогут сэкономить до 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, соглашение принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу.

    Как ожидается, соглашение будет подписано в течение следующей недели. Для утверждения решения требовалось квалифицированное большинство: не менее 16 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения сообщества, должны были поддержать инициативу. Официальный список стран, проголосовавших за и против, не публикуется – свои позиции они объявят самостоятельно.

    Против соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются притока дешевых продуктов из Латинской Америки. По данным Euractiv, голос против соглашения отдали Франция, Польша, Ирландия, Венгрия и Австрия, а решающей стала позиция Италии.

    Документ готовился 25 лет и предусматривает создание общего рынка на 780 млн потребителей, устранение пошлин на ряд товаров и доступ европейских компаний к сельскому хозяйству МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%, а также усилит позиции ЕС в регионе на фоне роста влияния Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал достижение торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

    Также в пятницу фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы из-за опасений по поводу наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию отложили из-за протестов Франции.

    7 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Названа причина смерти Брижит Бардо

    Paris Match сообщил о причине смерти Брижит Бардо после двух операций

    @ Franco Vitale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием и перенесенных операций, сообщил журнал Paris Match.

    Французская актриса Брижит Бардо умерла от онкологического заболевания, передает ТАСС со ссылкой на журнал Paris Match. Причину смерти изданию сообщил супруг артистки, предприниматель Бернар д’Ормаль.

    По его словам, состояние Бардо ухудшилось после двух операций, проведенных для лечения рака, и постоянных болей в спине.

    Paris Match приводит слова д’Ормаля: «За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза – в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело». Журнал отмечает, что последние недели жизни актриса провела у себя дома в Сен-Тропе вместе с мужем и домашними животными.

    Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже и с детства занималась музыкой и танцами, обучаясь в классе русского хореографа Бориса Князева. В кино Бардо снялась в 48 фильмах, среди которых «Частная жизнь» Луи Маля и «Презрение» Жан-Люка Годара.

    После ухода из кинематографа в 38 лет она посвятила себя защите животных. Актриса скончалась 28 декабря на 92-м году жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Брижит Бардо не пригласила Эммануэля Макрона на прощальную мессу.

    Сообщалось, что Брижит Бардо обретет покой в саду своей виллы в Сен-Тропе по собственному желанию.

    Между тем Мирей Матье назвала Брижит Бардо сестрой и самой красивой женщиной Франции.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    9 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Вице-спикер Франции подала резолюцию о планировании выхода страны из НАТО

    Вице-спикер Франции Гетте подала резолюцию о планировании выхода Франции из НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя нижней палаты парламента Франции предложила рассмотреть вопрос выхода страны из Североатлантического альянса из-за политики США.

    Вице-президент национального собрания Франции Клеманс Гетте из партии «Непокорившаяся Франция» подала резолюцию о планировании выхода страны из НАТО, передает РИА «Новости».

    В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) она заявила: «Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо. Я вношу резолюцию о планировании выхода из НАТО».

    Гетте подвергла критике действия Вашингтона в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и ситуацию с возможным присоединением Гренландии к Соединенным Штатам. Кроме того, она указала на поддержку США Израиля в ходе конфликта в секторе Газа, что, по ее мнению, усиливает необходимость пересмотреть участие Франции в альянсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция усиливает оборонный потенциал в ответ на действия США в Венесуэле.

    Также Барро отметил, что вторжение американских военных в Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро противоречит международному праву.

    До этого бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил, что попытки США присоединить Гренландию приведут к их вражде с Евросоюзом.

    7 января 2026, 08:29 • Новости дня
    Британская и французская военная авиация проследила за танкером «Маринера»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции осуществили слежение за российским танкером у северного побережья Британии, сообщают британские СМИ.

    Патрульная авиация Британии, Ирландии и Франции следила за российским танкером «Маринера» на его пути к северу Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Отмечается, что союзники по НАТО и ирландские ВВС совершили перелет над судном, чтобы наблюдать за его маршрутами.

    По данным издания, в направлении «Маринеры» был поднят самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции. Также в воздух поднимался британский истребитель Eurofighter Typhoon, который позже исчез с радаров общедоступных систем слежения.

    Действия координировались между странами НАТО.

    Ранее МИД России сообщал, что танкер «Маринера» преследуют военные США и НАТО.

    В конце декабря американские СМИ указывали, что экипаж нефтяного танкера, уходившего от военных США в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.

    8 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева заметили 7 января на улице Фобур-Сент-Оноре в Париже рядом с Елисейским дворцом и посольством США, когда там проходило совещание «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине, пишет французская газета Le Monde.

    Французская газета Le Monde заявила, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находился в Париже 7 января. В этот день проходило совещание «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине.

    По данным издания, Дмитриева заметили на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены Елисейский дворец и американское посольство, пишет ТАСС.

    Газета отмечает, что представители Елисейского дворца опровергли визит Дмитриева во дворец. В материале отмечается, что на следующий день после заседания «коалиции» проходили обсуждения со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Le Monde предполагает, что Дмитриев мог быть принят в посольстве США, находящемся рядом с президентской резиденцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дмитриев предложил европейским странам раскрыть информацию о своих долях и доходах в оборонном секторе.

    Спецпредставитель президента также заявил, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Напомним, что лидеры «коалиции желающих» в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    8 января 2026, 13:47 • Новости дня
    Стало известно, сколько военных Франция и Британия решили отправить на Украину

    The Times: Франция и Британия решили отправить на Украину до 15 тыс. военных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тысяч военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прошлых планов, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

    Британия и Франция планируют отправить на Украину до 15 тыс. военных, если будет достигнуто мирное соглашение с Россией, сообщает The Times.

    Изначально Британия рассматривала возможность развертывания 10 тыс. военнослужащих в рамках коалиции общей численностью 64 тыс. человек, однако эти планы были признаны нереалистичными из-за ограниченного размера армии, передает Газета.ru.

    Источники издания отмечает, что итоговая численность британского контингента составит менее 7,5 тыс. человек. Кроме Британии, только Франция официально подтвердила готовность направить свои войска, пишет газета. По мнению источников, даже суммарная численность военных обеих стран в 15 тыс. человек представляется завышенной.

    Согласно предварительным планам, британские и французские военные будут заниматься подготовкой бойцов ВСУ и контролем за строительством специальных объектов для хранения военной техники и оборудования, необходимого для поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и Брюссель планируют использовать положения парижской декларации для отправки европейских военных на Украину после перемирия.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что вопрос отправки войск на Украину после прекращения огня будет отдельно рассматривать парламент.

    Британия и Франция договорились создать военные базы по всей стране при прекращении огня, а лидеры коалиции подписали в Париже декларацию о размещении войск на Украине.

    8 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Баскетболист Касаткин освобожден из французской тюрьмы

    Баскетболист Касаткин вернулся в Москву после освобождения во Франции

    Баскетболист Касаткин освобожден из французской тюрьмы
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный летом во Франции, покинул местную тюрьму и прибыл в Москву, сообщил его адвокат.

    Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции в июне 2025 года, был освобожден из французской тюрьмы и уже вернулся в Москву. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Фредерик Бело.

    Адвокат пояснил, что суд Франции одобрил экстрадицию Касаткина в США, однако премьер-министр страны не подписал соответствующее распоряжение. В итоге спортсмен был освобожден из-под стражи в ночь на четверг.

    Касаткина практически сразу посадили на самолет, и он уже находится в Москве. Другие детали дела адвокат не уточнил.

    Даниил Касаткин родился 25 января 1999 года в городе Вичуга Ивановской области. Он является воспитанником СШОР ЦСКА. Некоторое время Касаткин играл в США, выступая за команду Университета штата Пенсильвания (NCAA). Привлекался в состав сборной России по баскетболу среди спортсменов до 16 и до 18 лет, принимал участие в международных турнирах.

    В 2019 году вернулся в Россию, став игроком «Химок», два года выступал за фарм-клуб «Химки-Подмосковье». В 2021 году перешёл в МБА и дебютировал в Единой лиге ВТБ. В 2023 и 2025 годах дважды выигрывал бронзовые медали Кубка России. Летом 2025 года покинул клуб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Касаткина задержали в аэропорту «Шарль-де-Голль» в Париже по запросу США 21 июня 2025 года. Позже спортсмен рассказал о деталях содержания под стражей и заявил о своей невиновности.

    27 августа суд в Париже отказал Касаткину в освобождении под судебный надзор. А 29 октября суд постановил удовлетворить запрос США о выдаче спортсмена, где ему грозило до 25 лет лишения свободы по статьям о компьютерном мошенничестве.

    8 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Макрон указал на риск превращения G7 в анти-БРИКС

    Макрон подчеркнул необходимость сближения G7 и БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон указал на риск превращения G7 в антикитайский клуб и отметил важность сотрудничества с БРИКС, выделив совпадение приоритетов объединений.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости не допустить превращения Группы семи (G7) в антикитайский клуб. На совещании послов Франции в Елисейском дворце в Париже он подчеркнул: «Семерка не должна превратиться в антикитайский клуб». Макрон также отметил, что важно избежать превращения G7 в клуб анти-БРИКС, а БРИКС – в клуб анти-G7, передает ТАСС.

    Французский лидер высказал мнение о важности сближения между G7 и БРИКС, заявив, что задачи, стоящие перед БРИКС, по сути соответствуют приоритетам семерки. На встрече присутствовал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, приглашенный в качестве гостя.

    Макрон напомнил, что саммит Группы семи пройдет под французским председательством в Эвиане на юго-востоке Франции в июне 2026 года.

    При этом, еще в декабре Макрон заявил, что тарифы и квоты на китайский импорт не решают проблему торгового дисбаланса между Евросоюзом и Китаем.

    А двумя неделями ранее Макрон вообще пригрозил Китаю введением пошлин, если Пекин не ликвидирует торговый дефицит с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время декабрьского визита в Китай президент Франции решил добиваться повышения статуса Евросоюза до стратегического партнера Китая с акцентом на экономическое сотрудничество и технологический обмен.


    7 января 2026, 11:03 • Новости дня
    Снег и гололед парализовали транспорт во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Перевозки грузов и школьников остановлены в 38 департаментах Франции, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных снегопадов.

    Движение грузовых автомобилей и школьного транспорта было отменено на территории более трети Франции, передает BFMTV. Ограничения введены в 38 из 96 департаментов, включая весь Парижский регион, из-за обильных снегопадов и гололеда. Сообщается, что такие меры затронули север, запад и центральную часть страны.

    В материале подчеркивается: «В 38 департаментах, где введен оранжевый уровень погодной опасности, не будут сегодня ходить грузовые автомобили и школьный транспорт». Это решение принято министерством транспорта Франции для обеспечения безопасности.

    Накануне министр транспорта Филипп Табаро сообщил, что аэропорт «Шарль-де-Голль» в Париже отменит около 40% рейсов в среду из-за необходимости расчистки взлетно-посадочных полос. Кроме того, часть рейсов будет отменена и в аэропорту «Орли».

    Ранее стало известно, что не менее пяти человек погибли на территории Франции в результате происшествий, связанных с непогодой. По данным телеканала, пробки на дорогах Парижского региона в понедельник достигли длины 1 тысячи километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы протяженностью более 900 км.

    Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал горожан оставаться дома из-за снегопада и предложил в это время заняться повышением демографии.

    8 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Макрон выразил облегчение после возвращения Винатье во Францию

    Макрон с облегчением воспринял возвращение Винатье во Францию

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил удовлетворение по поводу возвращения Лорана Винатье на родину после обмена на российского гражданина, баскетболиста Даниила Касаткина, состоявшегося между Москвой и Парижем.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон с облегчением воспринял новость о возвращении соотечественника Лорана Винатье, признанного в России иноагентом, на родину, передает ТАСС.

    «Наш соотечественник Лоран Винатье находится на свободе и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких», – написал Макрон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Возвращение Винатье стало возможным после обмена между Россией и Францией. Федеральная служба безопасности ранее сообщила, что в рамках договоренности 26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный на территории Франции по запросу США летом 2023 года, был возвращен в Россию в обмен на Винатье. ФСБ также показала видео обмена Касаткина и француза Винатье.

    Винатье ранее был осужден судом в России, а Касаткин находился под арестом во Франции. Этот обмен вызвал широкий общественный резонанс как во Франции, так и в России.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации.

    7 января 2026, 13:10 • Новости дня
    Снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Европе сильный снегопад привел к закрытию границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановке поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Франция временно закрыла границу с Бельгией для грузовых автомобилей до вечера среды из-за сильного снегопада и гололеда, передает Soir.

    По данным издания, ограничения планируется снять в 20:00 среды по местному времени – это 22:00 по Москве.

    Снег и лед затронули север и запад Франции, а также Бельгию, что, по оценке Meteo-France, является редким явлением для текущего климата. В результате на дорогах и в аэропортах возникли значительные сбои.

    Одновременно агентство Belga сообщает, что железнодорожное сообщение между Бельгией и Нидерландами временно полностью остановлено.

    Оператор инфраструктуры Infrabel указал, что все поезда, кроме высокоскоростных, вынуждены останавливаться на станции Эссен у северной границы Бельгии. Причиной названы сильные снегопады на нидерландской стороне путей.

    Временно не курсируют поезда EuroCity между Брюсселем и Роттердамом, а также EuroCity Direct между Брюсселем и Амстердамом.

    В материале также отмечается, что погода в регионе вызвала серьезные перебои в движении транспорта, а также нарушила расписание авиарейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вылет главы Румынии Никушора Дана из Парижа был отложен из-за снегопада.

    Перевозки грузов и школьников во Франции остановили в 38 департаментах, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы длиной более 900 км, что стало новым антирекордом.

    7 января 2026, 15:23 • Новости дня
    Во Франции прошла церемония прощания с Брижит Бардо

    Церемония прощания с Брижит Бардо прошла в Сен-Тропе

    Tекст: Мария Иванова

    Многие поклонники и известные личности собрались в Сен-Тропе, чтобы проститься с Брижит Бардо, похороненной рядом с первым мужем на Морском кладбище.

    Церемония прощания с легендарной актрисой Брижит Бардо прошла в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе, сообщает ТАСС

    Прощание транслировали ведущие французские телеканалы. В храме собрались родные, друзья, представители фонда Бардо по защите животных и поклонники творчества актрисы.

    На церемонии присутствовали певица Мирей Матьё, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, канадский защитник природы Пол Уотсон и музыканты из Gipsy Kings. Матьё исполнила на латыни произведение Panis Angelicus, написанное Фомой Аквинским. По ее словам, «Брижит Бардо олицетворяла собой Францию», и она восхищалась тем, что делала актриса.

    По просьбе семьи Бардо во время мессы не разрешалось делать фотографии и видеозаписи. После церемонии актрису похоронили на Морском кладбище рядом с могилой ее первого мужа, режиссера Роже Вадима.

    Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже и к 13 годам уже училась в Национальной консерватории музыки и танца. За кинокарьеру она снялась в 48 фильмах, став звездой таких лент, как «Частная жизнь» и «Презрение». Свою карьеру Бардо завершила в 38 лет и посвятила себя защите животных. Актриса скончалась 28 декабря на 92-м году жизни.

    В среду стало известно, что Брижит Бардо скончалась от тяжелой болезни.

    Семья актрисы не пригласила президента Франции Эммануэля Макрона на прощальную мессу.

    7 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Экс-премьер Франции де Вильпен заявил об угрозе США стать врагом Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен выразил мнение, что попытки США присоединить Гренландию приведут к их вражде с Евросоюзом.

    Вашингтон может стать врагом Европы, если президент США Дональд Трамп продолжит курс на присоединение Гренландии, заявил бывший французский премьер Доминик де Вильпен в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европа не должна позволить нанести ущерб своему суверенитету, а «если Дональд Трамп продолжит (свой курс на присоединение Гренландии), статус США изменится с противника или соперника на врага».

    Экс-премьер считает, что любые агрессивные действия со стороны США станут беспрецедентными и фактически будут означать нападение Вашингтона на союзника по НАТО. Де Вильпен подчеркнул, что агрессия США в отношении Гренландии будет воспринята Европой как пересечение красной линии.

    Как ранее написала газета Wall Street Journal, цель США состоит в выкупе острова у Дании. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что американский госсекретарь Марко Рубио заверил Париж в отсутствии планов по вторжению в Гренландию.

    В декабре 2025 года Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии, после чего Лэндри подтвердил намерение США сделать остров своей частью.

    Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнее возмущение этими заявлениями и пообещал вызвать американского посла в Копенгаген для объяснений.

    Премьеры Дании и Гренландии в совместном заявлении предостерегли США от попыток захвата острова и подчеркнули важность уважения территориальной целостности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений Вашингтона о стратегической важности острова.

    Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил Конгрессу, что администрация США рассматривает покупку Гренландии у Дании как основной вариант.

    8 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Футбольный клуб ПСЖ в 14-й раз стал победителем Суперкубка Франции
    @ IMAGO/Joaquim Ferreira/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В матче за Суперкубок Франции футболисты ПСЖ одержали победу над соперниками из «Марселя», выиграв серию пенальти, игра прошла в Кувейте.

    Встреча завершилась со счетом 2:2 в основное время. За ПСЖ голы забили Усман Дембеле на 13-й минуте и Гонсалу Рамуш на 90+5-й минуте.

    У «Марселя» отличился Мэйсон Гринвуд, реализовав пенальти на 76-й минуте, а защитник ПСЖ Вильям Пачо забил мяч в свои ворота на 87-й минуте.

    Однако в серии пенальти парижская команда победила со счетом 4:1, передает ТАСС.

    Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в матче не участвовал из-за травмы руки, которую получил 17 декабря в серии пенальти против «Фламенго» в Межконтинентальном кубке.

    ПСЖ стали обладателями Суперкубка Франции в 14-й раз, что является рекордом турнира. Клуб также выиграл четыре последних розыгрыша подряд. Ближайший их  преследователь, ФК «Лион», побеждал в этом турнире восемь раз.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парижский ПСЖ в мае впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, одержав в финале крупную победу над «Интером» в Мюнхене. Дональд Трамп наградил российского вратаря Матвея Сафонова, который выступает за клуб ПСЖ. В декабре российский вратарь ПСЖ Сафонов завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА.

    При этом ФИФА объявила о создании новой премии для футболистов.


    9 января 2026, 10:34 • Новости дня
    Сотни тысяч домов в Британии и Франции остались без света из-за циклона Горетти

    Циклон Горетти оставил сотни тысяч домов в Европе без света

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше 50 тыс. домов на юго-западе Британии и 380 тыс. во Франции остались без электричества после циклона Горетти, сопровождавшегося порывами ветра до 213 км/ч.

    Более 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. домов во Франции остались без электричества из-за циклона Горетти, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times и канал BFMTV.

    По данным National Grid, «около 57 тыс. объектов недвижимости остались без электричества» на юго-западе Англии, особенно в графстве Корнуолл, где был введён красный уровень погодной опасности.

    Во Франции стихия больше всего ударила по региону Нормандия, где без света остались 266,2 тыс. домов, сообщает BFMTV со ссылкой на компанию Enedis. Кроме того, отключения затронули 21 тыс. домов в Бретани, 18,5 тыс. в Пикардии и 13,5 тыс. в Иль-де-Франс.

    Как рассказал специалист по предотвращению стихийных бедствий Гаэль Мушкет, на устранение последствий непогоды уйдёт несколько дней.

    Порывы ветра во французском департаменте Манш достигали скорости 213 километров в час. В ряде регионов Франции введён оранжевый уровень погодной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, редкий снегопад прошел на острове Сицилия и вулкане Везувий впервые за 40 лет.

    Снегопад ранее парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    На этой неделе самолет президента Румынии застрял в Париже из-за снегопада.

