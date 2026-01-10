КНДР посадила южнокорейский разведывательный беспилотник средствами РЭБ

По данным Генштаба, аппарат пересек межкорейскую границу со стороны Юга, после чего был обнаружен подразделениями ПВО КНДР, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
В беспилотнике нашли наблюдательные средства, а анализ остатков устройства показал, что он был запрограммирован на трехчасовой полет для съемки важных объектов КНДР. В камерах аппарата были обнаружены видеозаписи, сделанные над территорией КНДР, продолжительностью почти семь минут.
«Данные видеоматериалы служат ясным свидетельством, показывающим, что этот беспилотник нарушил воздушное пространство нашей республики в целях наблюдения и разведки», – сказал представитель Генштаба.
Военный отметил, что подобные провокации продолжаются даже после смены власти в Сеуле. Он напомнил о похожем инциденте 27 сентября прошлого года, когда еще один южнокорейский разведывательный БПЛА был посажен средствами РЭБ на территории КНДР.
В заявлении также отмечается, что в Республике Корея публично говорят о восстановлении взаимопонимания, но продолжают скрытно осуществлять провокационные действия. Представитель Генштаба назвал РК неизменным противником и подчеркнул, что КНДР решительно осуждает подобные действия и строго предупреждает власти в Сеуле о необходимости немедленно прекратить провокации. «Фанатики войны в Республике Корея обязательно заплатят большую цену за свое ни в коем случае недопустимое сумасбродство», – подчеркнул представитель Генштаба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Южной Кореи Ли Чжэ Мен осудил прежнюю военную и пропагандистскую политику в отношении Северной Кореи, подчеркнув важность диалога. Осенью КНДР обвинила южнокорейских военных в провокации с распространением пропаганды и пригрозила последствиями в случае повторения инцидентов с беспилотниками.