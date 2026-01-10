  • Новость часаТрамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии средств ПВО против «Орешника»
    Эксперт: История с танкером Marinera стала «подставой» для США
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции
    The Washington Post оценил удары «Орешником»
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР
    10 января 2026, 00:45 • Новости дня

    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле

    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа спросили, видит ли он в новом правительстве Венесуэлы союзника. Трамп ответил, что «они, как кажется, являются союзником». Он рассчитывает, что такое положение сохранится и в дальнейшем, передает ТАСС.

    «И мы не хотим, чтобы Россия была там. Не хотим, чтобы там был Китай», – сказал лидер США. Он добавил, что США не допустят присутствия России или Китая также в Гренландии. По его словам, если Вашингтон не возьмет Гренландию под контроль, то в качестве «ближайших соседей» окажутся Россия или Китай. Трамп подчеркнул, что подобное развитие событий недопустимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США. МИД Венесуэлы заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария


    9 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Политолог: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

    Политолог Дробницкий: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

    Политолог: История с танкером Marinera стала «подставой» для США
    @ HENRY CHIRINOS/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    С самого начала драматичной истории с танкером Marinera («Маринера») было непохоже, что США хотят эскалации. Официальные представители Белого дома подчеркивали, что корабль имеет опосредованное отношение к Москве, но СМИ намеренно увеличивали градус напряжения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп освободил двух россиян, входивших в состав экипажа танкера.

    «Я лично оцениваю всю историю с танкером как одну большую «подставу», призванную вбить клин в российско-американские отношения. Большая загадка, как именно танкер Marinera, вывесил флаг РФ непосредственно в разгар погони за ним американской береговой охраны», – сказал политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Впрочем, Штаты сразу отдавали себе отчет в том, что Россия к данной истории имеет крайне опосредованное отношение. Например, вице-президент страны Джей Ди Венс заявил, что речь идет о «поддельном» корабле РФ. Подобные слова можно считать срочной реакцией на возросшее напряжение между Москвой и Вашингтоном», – продолжил он.

    «Однако американские и европейские СМИ большого внимания подобным выступлениям не уделяли. Напротив, они сфокусировались на пребывании в составе экипажа двух россиян. Напомню, еще вчера морякам сулили тюремное заключение. Причем сроки заключения «рисовали» нешуточные», – добавил собеседник.

    «Дополнительно нагнетанию ситуации способствовало недавнее взятие в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Этот шаг Белого дома усилил обсуждение в прессе Доктрины Монро, которая стала называться либералами крайне агрессивной и опасной идеологемой. Все это создало еще более негативный фон», – продолжил эксперт.

    «Соответственно, США пришлось в срочном порядке решать вопрос с российскими моряками. Оба человека оказались освобождены. Речь идет даже не о четверти экипажа – что будет с другими пока остается непонятным. Поэтому данный шаг однозначно говорит о том, что Вашингтон не желает эскалировать диалог с Москвой», – заключил Дробницкий.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария

    Напомним, Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в состав экипажа танкера Marinera. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва всецело поддерживает данный шаг США. В ведомстве уже началась работа по возвращению граждан домой.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания нефтяного танкера Marinera, шедшего в Атлантическом океане под флагом РФ. «Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Примечательно, что в операции по захвату танкера принимала участие и Британия, занявшая первую строчку в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Так, британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания корабля между Британией, Исландией и Гренландией.

    Комментарии (20)
    9 января 2026, 08:42 • Новости дня
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»

    Трамп сообщил о разгрузке нефти с танкера «Маринера»

    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News : «Нефть сейчас разгружают».

    По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.

    Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    Комментарии (23)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 12:51 • Новости дня
    США освободили двух россиян с танкера «Маринера»
    США освободили двух россиян с танкера «Маринера»
    @ Edgar Frias/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ответ на обращение российской стороны по решению президента США Дональда Трампа два россиянина из экипажа танкера «Маринера», задержанного в Северной Атлантике, будут освобождены, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в экипаж танкера «Маринера», задержанного американскими властями в Северной Атлантике, сообщает МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила: «Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США».

    В МИД подчеркнули, что уже началась срочная практическая работа по обеспечению скорейшего возвращения россиян на Родину. Ведомство продолжает держать ситуацию на контроле и взаимодействовать с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера «Маринера» в США для разбирательства.

    Между тем США начали разгружать нефть с танкера «Маринера».

    Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского судна и потребовало вернуться к соблюдению принципов международного морского судоходства.

    Комментарии (19)
    9 января 2026, 09:25 • Новости дня
    Трамп назвал операцию в Венесуэле возможным актом мести Рубио

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп отметил возможную заинтересованность госсекретаря Марко Рубио в действиях против Венесуэлы из-за его кубинского происхождения.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, передает ТАСС. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News, комментируя связь Рубио с Кубой и его роль в американской политике по отношению к латиноамериканским странам.

    Трамп подчеркнул, что Рубио, выросший в семье кубинских эмигрантов, «хорошо знает Кубу». По его словам, Куба «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти».

    В ходе беседы ведущий Fox News высказал предположение, что операция в Венесуэле могла быть «местью со стороны Марко». Трамп прямо ответил: «Может быть, была», не исключая личных мотивов Рубио при принятии решений по этому направлению.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    Комментарии (5)
    9 января 2026, 17:57 • Новости дня
    В США заявили о сигнале Западу после удара «Орешником» по Украине

    Аналитик Риттер увидел в ударе «Орешником» по Украине сигнал для Запада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западным странам стоит обратить внимание на предупреждение России после применения «Орешника» по Украине, заявил военный аналитик Скотт Риттер.

    «Будем надеяться, что Запад достаточно продвинут, чтобы понять тот посыл, который, судя по всему, передает Россия», – написал Риттер в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    Он отметил, что НАТО не сможет защититься от подобной атаки в случае эскалации конфликта.

    Ранее The Washington Post сообщило, что удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны использовало высокоточное оружие и комплекс «Орешник».

    В декабре глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль сообщил, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы.

    Кроме того, глава морского командования альянса Майк Атли заявил, что военные силы НАТО пока не обладают достаточной устойчивостью для длительного вооруженного конфликта.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 08:01 • Новости дня
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному плану мира на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    Комментарии (5)
    9 января 2026, 10:31 • Новости дня
    Климов рассказал о «хоккейной» дипломатии России и США
    Климов рассказал о «хоккейной» дипломатии России и США
    @ er.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Общественная дипломатия между Россией и США продолжает развиваться благодаря спортивным и культурным инициативам, включая «хоккейную» дипломатию, рассказал член бюро высшего совета «Единой России» и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

    Контакты между Россией и США на уровне общественной дипломатии продолжаются, несмотря на сложные отношения между странами, сообщает ТАСС. Член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов рассказал, что такие взаимодействия включают спортивные и культурные проекты. В числе примеров он выделил так называемую «хоккейную» дипломатию, которую развивал совместно с олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым.

    Климов отметил, что встречи в спортивной сфере часто начинались с формального интереса, но быстро перерастали в содержательные беседы. «Хорошо проходило. Начиналось все с того, что у Фетисова просили люди из северного полушария автографы. А через 15 минут разговора они, видимо, забывали, что общаются с представителями какой-то злой силы», – поделился он. По его словам, впоследствии обсуждались темы, выходящие за рамки спорта, и стороны находили общие интересы.

    В качестве еще одного удачного примера Климов назвал «джазовую» дипломатию, в которой активное участие принимает музыкант Игорь Бутман. Этот формат сотрудничества, по словам Климова, существует уже давно и включает взаимодействие не только с американскими музыкантами, но и с представителями других стран.

    Климов подчеркнул, что, несмотря на трудности в отношениях РФ и США, общественная дипломатия может приносить неожиданные положительные результаты. Он отметил, что при профессиональном и последовательном подходе такие проекты способны быстро давать плоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США изменила тон общения с Москвой, проявляя большую сдержанность в оценках и заявлениях. Белый дом начал выстраивать диалог с учетом интересов России.

    Комментарии (3)
    9 января 2026, 19:05 • Новости дня
    Самолет госдепа США прибыл в Каракас

    Самолет госдепа США приземлился в Каракасе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В международном аэропорту Каракаса приземлился самолет, связанный с государственным департаментом США, вылетевший из столицы Кюрасао.

    Посадка самолета государственного департамента США в Каракасе зафиксирована данными портала Flightradar24, передает РИА «Новости». Воздушное судно Dash 8-300, принадлежащее госдепу США, отправилось из Виллемстада, столицы Кюрасао, около 12.45 по Гринвичу и прибыло в Каракас спустя 50 минут, в 13.35 (16.35 мск).

    Назначение визита и список пассажиров, находившихся на борту, пока не раскрываются. Согласно расписанию госдепа, у госсекретаря США Марко Рубио на пятницу запланированы встречи в Белом доме. На утро пятницы по местному времени изменений в этом графике не появлялось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Дональд Трамп отметил возможную заинтересованность госсекретаря Марко Рубио в действиях против Венесуэлы из-за его кубинского происхождения.

    Напомним, Трамп выбрал именно Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Однако президент США подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 09:40 • Новости дня
    В Китае отметили безжалостную критику США со стороны Небензи в ООН

    Baijiahao сообщил о жесткой критике США Небензей в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России в ООН Василий Небензя выступил с жесткой критикой США после их нападения на Венесуэлу, что удивило китайских журналистов.

    Журналисты китайского издания Baijiahao обратили внимание на позицию постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, который не стал проявлять милосердие к США и резко осудил их действия против Венесуэлы, передает Lenta.ru.

    В материале отмечается: «Российский представитель привлек внимание своими необычными формулировками. <…> Небензя не стал проявлять милосердия к США». Авторы статьи подчеркнули, что заявления постпреда России были не импульсивными, а отражали недовольство Москвы, которая поддерживает тесные связи с Венесуэлой.

    В отличие от российской стороны, Франция и Британия предпочли использовать осторожные выражения, чтобы не обидеть Вашингтон. Китайские журналисты выразили удивление резкостью позиции Москвы, учитывая позитивные изменения в российско-американских отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги из следственного изолятора в Нью-Йорке.

    Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации на территории Венесуэлы представители разных стран употребляли слово «шок».

    Венесуэла на заседании Совета Безопасности ООН одержала явную и законную победу – мировое сообщество признало атаку США нарушением международного права.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против России

    Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что поддерживает идею о новых санкциях против России, но надеется, что их не придется вводить, так как США и так в отношении Москвы применяют достаточно жесткие рестрикции.

    «Я это поддерживаю это. Надеюсь, не придется это применять», – цитирует Трампа ТАСС.

    По его словам, «очень серьезные санкции в отношении России» уже действуют, из-за чего экономика в России якобы «очень плоха». При этом он добавил, что Россия крупнее и сильнее Украины.

    Законопроект о санкциях, которому Дональд Трамп дал «зеленый свет», известен с апреля 2025 года как плод творчества сенаторов Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя.

    Он ориентирован на Китай, Индию и Бразилию, которых США намерены наказать за покупку российской нефти.

    Двухпартийный законопроект нацелен на страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на санкции США, и предусматривает введение 500-процентных пошлин для покупателей российской сырой нефти или урана, пишет Independent.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Американский сенатор Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, похвастался 7 января разрешением Трампа на санкции против России.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 03:01 • Новости дня
    Президент США заявил о скором крахе Кубы, которая «висит на волоске»

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время разговора с ведущим Хью Хьюиттом в шоу The Hugh Hewitt Show президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, не пора ли усилить давление на Гавану, заявив, что остров «висит на волоске» и режим переживает критический момент.

    По словам Трампа, не возможно оказывать большее давление без того, чтобы «не ворваться и не разнести все на куски», передает портал Cibercuba.

    Эти слова американский президент сказал в тот момент, когда описал Кубу как страну, «находящуюся в большой беде» и близкую к тому, чтобы опуститься на самое дно.

    Трамп напрямую связал хрупкость кубинской системы с потерей внешней поддержки, настаивая на том, что «жизнь» режима зависит от Венесуэлы. В своем ответе он изобразил Кубу как игрока, который в течение многих лет поддерживал себя благодаря нефти и деньгам, поступающим из Каракаса, и предположил, что эта поддержка, видимо, ослабла.

    Когда Хьюитт спросил, может ли Мигель Диас-Канель «пасть», как это может произойти с лидерами в других кризисных ситуациях, например, с Али Хаменеи, верховным лидером Ирана, Трамп ответил утвердительно.

    «Да... У Кубы действительно большие проблемы», – сказал он, признав, что на протяжении десятилетий Кубе предсказывался крах, которого не произошло.

    В заключение он высказал мысль, которую многие кубинцы слышали в разных вариациях и которая уязвляет своей привычностью о том, что «у них были проблемы в течение 25 лет... но я думаю, что они довольно близки».

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп пригрозил главе Колумбии таким же захватом, как и Мадуро. Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой.

    Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 12:20 • Новости дня
    Медведев назвал похищение Мадуро вселенской катастрофой

    Медведев назвал похищение Мадуро вселенской катастрофой для мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начало года ознаменовалось резонансным похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что стало новой острой точкой в отношениях между США и странами Латинской Америки, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Год начался бурно, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя международную повестку в своем Telegram-канале.

    «Конечно, это хамство и мерзость, или, выражаясь красиво, вселенская катастрофа в сфере международных отношений», – написал он и предположил, что США «либо отпустят» венесуэльского лидера, либо он «станет новым латиноамериканским Манделой». По его мнению, имя Мадуро может войти в историю Южной Америки наряду с Боливаром и Чавесом.

    Медведев считает, что ситуация вокруг Венесуэлы осложнится, если власти страны откажутся делиться нефтью с американцами. Он выразил сомнение в необходимости наземной операции для нынешней администрации США, отметив, что Сенат уже ограничил возможности президента США Дональда Трампа, а такая операция «будет куда более кровавой, чем похищение Мадуро».

    Затронув тему санкций против России, Медведев подчеркнул, что санкционная политика США продолжится вне зависимости от политической конъюнктуры. «Россию будут склонять к компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы», – заявил он, добавив, что Москва выстоит и в этот раз.

    Обсуждая историю с танкером «теневого флота», Медведев отметил, что судно запросило временный российский флаг из-за американских санкций, но способ был выбран неудачный. Он подчеркнул, что действия США – это «преступный захват гражданского судна», а отвечать на них стоит «не в рамках Конвенции по морскому праву».

    Подводя итог, Медведев отметил, что с начала года международные отношения превратились в «форменный Бедлам», а «опасным психам требуется или смирительная рубашка, или укол галоперидола», напомнив о необходимости жёсткой политики на фоне обострения мировой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может повторить на Украине сценарий, реализованный ранее в Венесуэле.

    Медведев отметил, что попытки европейских стран оправдать действия США против Венесуэлы ссылками на «нелегитимность» Николаса Мадуро являются проявлением двойных стандартов.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 12:38 • Новости дня
    Президент Колумбии Петро рассказал о страхе повторить участь Мадуро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Колумбии Густаво Петро признался, что опасался повторения судьбы венесуэльского лидера Николаса Мадуро, который был захвачен во время военной операции США.

    «[Президент США Дональд] Трамп сказал мне во время звонка, что он думал о том, чтобы совершить что-то плохое в Колумбии», – заявил Петро в интервью испанской газете El Pais, комментируя угрозу военного вмешательства со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    Колумбийский лидер уточнил, что почувствовал в словах Трампа прямую угрозу: в США якобы «уже что-то готовят, планируют, военную операцию». Отвечая на вопрос журналиста, боялся ли он повторить судьбу Мадуро, Петро прямо ответил: «Безусловно».

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария


    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что начало года ознаменовалось резонансным похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что стало новой острой точкой в отношениях между США и странами Латинской Америки.

    В пятницу во время разговора с ведущим Хью Хьюиттом в шоу The Hugh Hewitt Show президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, не пора ли усилить давление на Гавану, заявив, что остров «висит на волоске» и режим переживает критический момент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп пригрозил главе Колумбии таким же захватом, как и Мадуро. Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 07:38 • Новости дня
    Президент США отказался обещать Украине увеличение поддержки

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов взять на себя обязательство по участию США в будущей обороне Украины, но без жестких сроков и огульных заявлений, пишет NYT.

    Американский президент Дональд Трамп в интервью New York Times (NYT) подчеркнул, что, по его мнению, его российский коллега Владимир Путин по-прежнему готов к заключению мира и точно «готов заключить сделку».

    «У меня были случаи, когда я добивался от Путина всего, а Зеленский не соглашался на сделку, что меня шокировало. Затем у меня были случаи, когда всё было наоборот. Я думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку, но мы это выясним», – сказал глава Белого дома.

    Газета отметила, что Трамп отказался вдаваться в подробности того, как быстро он надеялся закончить войну, что стало отступлением от его практики 2025 года, когда он устанавливал многочисленные сроки для достижения соглашения, которые остались невыполненными.

    Он также сказал, что не готов обещать увеличение поддержки Украины со стороны США, если Россия откажется от прекращения огня.

    «Я не хочу быть в таком положении, чтобы говорить это, потому что я обязан оценивать, смогу ли спасти жизни», – сказал Трамп.

    На вопрос NYT о сроках, он ответил: «Мы делаем всё, что в наших силах. У меня нет сроков».

    Напомним, Зеленский ранее заявлял, что США рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией, отметив предварительную необходимость переговоров с партнерами из США и Европы в январе. При этом президент Финляндии Стубб заявил об участии страны в обеспечении мира на Украине.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Генерал Орехов провел переговоры с военным атташе Венесуэлы в РФ

    Генерал Орехов обсудил военное сотрудничество с Венесуэлой в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе встречи в Москве обсуждались вопросы развития военного и военно-технического сотрудничества, а также планы по дальнейшему взаимодействию между Россией и Венесуэлой, сообщили в Минобороны.

    Встреча начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майора Алексея Орехова с атташе по вопросам обороны при посольстве Венесуэлы дивизионным генералом Эдуардо Верхелем Тортолеро прошла в Москве, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Были рассмотрены дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия между военными ведомствами обеих стран.

    В министерстве отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение регулярных контактов. Подчеркивается, что сотрудничество будет развиваться в рамках ранее достигнутых двусторонних договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Каракасе призвало россиян отказаться от поездок в Венесуэлу из-за вооруженной агрессии США.

    Венесуэла подчеркнула свое право на законную самооборону для защиты народа, территории и независимости, заявило посольство страны в Москве.

    Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли более 80 человек, среди которых были гражданские и представители сил безопасности.

    Комментарии (0)
    Главное
    Береговая охрана США захватила танкер Olina у Тринидада
    Вице-спикер Франции подала резолюцию о планировании выхода страны из НАТО
    Читатели Die Welt бурно обсудили эффективность удара ракеты «Орешник»
    В Тегеране бунтовщики сожгли 25 мечетей и разгромили 26 банков
    Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге
    Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной
    Экс-мэр Калининграда погиб на охоте