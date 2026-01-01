Росавиация сняла ограничения на работу московских аэропортов

Tекст: Антон Антонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Внуково, там на запасной аэродром «ушел» один самолет. Сообщается также об отмене ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский.

«Шереметьево – сняты временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта», – сообщило ведомство в Telegram.

Указывается, что аэропорт вернулся к штатному режиму работы, но пока ограничения были в силе на запасной аэродром «ушел» один самолет.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с ночи на подлете к Москве было уничтожено почти 30 БПЛА.



