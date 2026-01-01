Бывший водитель военкомата задекларировал

Tекст: Денис Тельманов

Бывший водитель Кировоградского областного военкомата Богдан Шевченко при увольнении задекларировал приобретение золотых слитков на сумму 220 тыс. гривен, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Шевченко, проработавший в территориальном центре комплектования, за время службы получил 200 тыс. гривен зарплаты и 75 тыс. гривен пенсии.

Кроме золота, в декларации значится покупка земельного участка за 146 тыс. гривен. Увольнение Шевченко из военкомата произошло в 2025 году.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала провести очистку в рядах сотрудников украинских военкоматов, акцентировав на проблемах коррупции и необходимости сокращения персонала.

Слова другого депутата, Артема Дмитрука, указывают на то, что система мобилизации на Украине стала бизнесом: сотрудники военкоматов, по его данным, получают вознаграждение за мобилизацию либо освобождение военнообязанных.

В сети регулярно появляются видео с действиями украинских военкомов, где отмечаются случаи силовой мобилизации мужчин призывного возраста.

Сотрудники военкоматов, как сообщается, нередко применяют физическую силу, чтобы отправить мужчин в армию, что вызывает общественный резонанс и протесты на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Немышлянском районе Харькова водитель выстрелил в военнослужащего военкомата во время проверки документов, но никто не пострадал.

В одесском ТЦК мужчина умер во время сверки учетных данных, причиной названа сердечная недостаточность. Жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти мобилизованных силой граждан.