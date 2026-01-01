Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского беспилотника, сбитого российскими средствами ПВО в ночь на 29 декабря 2025 года над Новгородской областью, были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве, сообщает Минобороны России.

Аппарат БПЛА был уничтожен в ходе предотвращения террористической атаки на резиденцию президента России. Специалисты изучили бортовую электронику и маршруты полета дрона, после чего всю полученную информацию предоставили иностранным дипломатам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

Накануне Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

При этом Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал украинское правительство террористической организацией и посчитал любые переговоры с ним невозможными после этой атаки.