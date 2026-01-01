  • Новость часаПВО сбила 201 украинский беспилотник над регионами России и Азовским морем
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США принуждены вновь уважать Россию
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    Минобороны передало данные со сбитого у резиденции Путина БПЛА посольству США
    МИД призвал страны и международные структуры осудить теракт в Хорлах
    Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем
    Каллас пригрозила России последствиями за повреждение подводного кабеля
    Названа вероятная причина взрыва с десятками погибших на курорте в Швейцарии
    1 января 2026, 19:39 • Новости дня

    В Татарстане пять человек пострадали от пиротехники в праздники

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять человек получили различные травмы глаз при запуске пиротехники в разных населенных пунктах Татарстана в новогоднюю ночь.

    Пять человек получили травмы в Татарстане в результате неправильного использования пиротехники в новогоднюю ночь, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в главном управлении МЧС России по республике, инциденты произошли в Казани, поселке Аксубаево и селе Высокая Гора.

    В частности, в Приволжском районе Казани 36-летний мужчина получил гематомы век и эрозию роговицы левого глаза, после чего был госпитализирован в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу.

    Еще два жителя Казани – 32-летний мужчина с травмой глаза от петарды и 73-летняя женщина с термическим ожогом глаза – обратились в больницу, однако были отпущены на амбулаторное лечение.

    В поселке Аксубаево 43-летняя женщина получила контузию правого глаза, а в селе Высокая Гора пострадала четырехлетняя девочка – у нее диагностирован ушиб глазного яблока, после оказания медицинской помощи обе отпущены домой.

    В МЧС напомнили, что в Татарстане до 12 января продолжает действовать особый противопожарный режим.

    Использование пиротехники ограничено в радиусе 500 метров от промышленных и инфраструктурных объектов, а также в пределах 30 метров от жилых зданий и мест массового пребывания людей.

    Специалисты рекомендуют приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах и тщательно проверять упаковку, срок годности и инструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге шестилетний мальчик получил травму руки из-за взрыва фейерверка и был экстренно прооперирован.

    В Италии за новогоднюю ночь были госпитализированы 54 человека с серьезными травмами, среди которых оказалось 68 несовершеннолетних.

    Детям в России запрещено самостоятельно запускать любые фейерверки, салюты и фестивальные шары.

    1 января 2026, 11:27 • Новости дня
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новогоднем эфире на Первом канале в качестве юмористических эпизодов использовались переозвученные сцены из советских фильмов, в одном из которых зрителей ТНТ назвали «дураками».

    В сцене из фильма «Джентельмены удачи» герой Савелия Крамарова переодетый в женскую одежду, на улице пытается познакомиться с девушкой.

    В переозвученной Первым каналом версии диалог звучит так:

    – Девушка, а девушка, а вы где Новый год смотрите?

    – Я на Первом, а вы?

    – А я на ТНТ.

    – Ну и дура.

    В оригинале фильма 1971 года у актеров были такие реплики:

    – Девушка, а девушка, а как вас зовут?

    – Таня.

    – А меня Федя.

    – Ну и дура.

    Ранее Константин Эрнст заявил, что новогоднее шоу «Голубой огонек» не транслируется на Первом канале под этим названием с 1987 года.

    Генеральный директор Первого канала сделал такое заявление в ответ на предложение депутата Виталия Милонова создать специальную версию «Голубого огонька» для детей.

    Комментарии (31)
    1 января 2026, 10:04 • Новости дня
    Россия заявила о готовности обсудить с Ираном поставки воды для резервуаров

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова рассмотреть вопрос о поставках воды для пополнения иранских резервуаров, если поступит официальный запрос, заявил врио торгового представителя России в Иране Алексей Ефимов.

    Россия готова обсудить с Ираном возможность поставок воды для пополнения иранских резервуаров, однако пока с такой инициативой иранская сторона не обращалась, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.

    Ефимов отметил, что вопрос водных ресурсов становится все более актуальным для Ирана из-за изменений климата и многолетней засухи. По его словам, если официальный запрос от Ирана поступит, российская сторона открыта к обсуждению вариантов сотрудничества по этому направлению.

    Он также обратил внимание, что Иран предпочитает реализовывать собственные инфраструктурные проекты, в частности, отметил запуск в декабре 2025 года масштабного проекта по перекачке воды из Персидского залива в провинцию Исфахан.

    Ефимов добавил, что в будущем вопросы водной безопасности могут выйти на уровень широкой региональной дискуссии, включая возможное участие государств Каспийского бассейна.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ситуацию с обеспечением страны водой кризисной, нехватка фиксируется во всех провинциях республики.

    Власти Ирана из-за засухи вывели из эксплуатации гидроэлектростанцию на реке Кархе. В стране 19 водохранилищ находятся на грани полного высыхания, их запасы воды не превышают 5%.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан 21 ноября заявил, что перенос столицы стал вынужденной мерой на фоне перенаселенности Тегерана и нехватки воды. Перекачка воды из Персидского залива, по словам президента, является слишком дорогой и не оправдывает себя.

    Комментарии (8)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Премьер Словакии Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал новогоднее поздравление, где обратился к жителям разных стран и сказал несколько фраз на четырех языках, в том числе на русском языке.

    Поздравление премьер-министра Словакии Роберта Фицо появилось на его официальной странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в РФ), передает РИА «Новости». В видеопослании политик произнес новогоднее приветствие по-русски: «С Новым годом!».

    Он также добавил поздравления на английском, итальянском и шведском языках. Таким образом Фицо дал понять, что его политика носит многовекторный характер, подчеркнув открытость и стремление к диалогу с разными странами.

    Ранее Китай поздравил россиян с Новым годом, устроив фейерверк над Амуром.

    Космонавты с МКС пожелали россиянам в новом году много ярких дней с семьей.

    Комментарии (2)
    1 января 2026, 17:27 • Новости дня
    Глава МВД Бельгии сообщил о хаосе в Брюсселе и нападении на полицию в Новый год

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр внутренних дел Бельгии признал, что в Брюсселе в новогоднюю ночь банды устроили массовые беспорядки и атаковали сотрудников полиции.

    Как передает РИА «Новости», глава МВД Бельгии Бернар Кантен в социальной сети X назвал виновников беспорядков в Брюсселе вандалами и заявил, что они должны быть строго наказаны, их место – дома, под арестом, а не на улицах.

    В его сообщении отмечается: «Вандалы, которые сеяли хаос или нападали на тех, кто нас защищает, должны быть строго наказаны. Их место – дома, под домашним арестом, а не на наших улицах, где они портят праздник».

    По информации Le Soir, ссылающейся на полицию и пожарную службу, целые группы злоумышленников поджигали автомобили и имущество города, использовали фейерверки против экстренных служб, а также повредили городское оборудование.

    В результате этих беспорядков три сотрудника полиции получили ранения, а более 70 человек были задержаны.

    Ранее ситуация с безопасностью в столице стала предметом обсуждения в бельгийском правительстве. Министр обороны Тео Франкен еще в октябре называл ситуацию драматичной, а в декабре анонсировал ввод военнослужащих для совместного патрулирования улиц Брюсселя, железнодорожных объектов и охраны синагог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тысячи пассажиров в Краснодарском крае оказались заблокированы в поездах из-за сильного снегопада, где некоторые провели более 10 часов без электричества и горячей еды.

    Жители Благовещенска наблюдали масштабный фейерверк над Амуром, который был запущен городом Хэйхэ на Новый год.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Пожар на заводе в Людиново Калужской области возник после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на первое января в Людиново Калужской области после удара беспилотника загорелось промышленное предприятие, пострадавших нет.

    Возгорание на промышленном предприятии в городе Людиново Калужской области произошло в результате атаки беспилотника, передает РИА «Новости».

    По словам губернатора региона Владислава Шапши, атака произошла ночью, и к тушению пожара были привлечены пожарные расчеты и специальные службы.

    «Наш регион сегодня ночью тоже подвергся ударам БПЛА. В Людиново в результате атаки беспилотника произошло возгорание на промышленном предприятии. Пострадавших нет», – сообщил губернатор.

    Он уточнил, что на месте продолжают работать экстренные службы, угрозы для жителей города нет. О масштабах повреждений и причинах атаки информации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за восемь часов в восьми российских регионах и над акваторией Азовского моря уничтожили 58 украинских беспилотников, включая 24, которые сбили над Белгородской областью.

    В Альметьевске в Татарстане утром в результате атаки дронов произошел пожар на территории резервуарного парка, который ликвидировали без жертв.

    На Кубани обломки беспилотника упали на территорию Ильинского нефтеперерабатывающего завода, где возникло возгорание на площади 25 кв. метров.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 15:04 • Новости дня
    Размер ущерба от экономических преступлений в России в 2025 году достиг рекорда

    Tекст: Денис Тельманов

    Материальный ущерб от экономических преступлений в России за январь-ноябрь 2025 года превысил 316 млрд рублей, что стало самым высоким показателем за последние годы.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы МВД России. В документе отмечается, что за 11 месяцев 2025 года количество выявленных экономических преступлений составило 101,6 тыс., что на 1,1% больше относительно аналогичного периода 2024 года.

    Общий материальный ущерб от экономических преступлений достиг 316,1 млрд рублей, что стало рекордным значением за рассматриваемый период.

    По данным МВД, за январь-ноябрь 2024 года выявили 100,6 тыс. подобных преступлений, тогда ущерб был на отметке 271,7 млрд рублей.

    В 2023 году за этот же срок было выявлено 100,4 тыс. преступлений и зафиксирован ущерб в 272,8 млрд рублей. Максимум предыдущих лет был установлен в 2022 году – тогда обнаружили 106,3 тыс. преступлений экономической направленности, а ущерб оценили в 322,5 млрд рублей.

    В материалах МВД уточняется, что экономические преступления относятся к правонарушениям, которые затрагивают имущественные и производственные отношения, а также экономические права отдельных граждан, групп лиц или организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб от выявленных преступлений в 2025 году достиг почти 18,5 млрд рублей. Этот показатель превысил аналогичный прошлогодний уровень более чем на 4 млрд рублей.

    Борьба с коррупцией в России в 2025 году приобрела особую значимость. Власти России продемонстрировали усиление внимания к злоупотреблениям во власти с помощью серии громких дел и процессов.

    Эксперты отметили, что принимаемые против коррупции меры стали системными и начали приносить ощутимые результаты.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 16:13 • Новости дня
    Пожар в доме на Урале унес жизни двух подростков

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагедия произошла утром в СНТ «Юбилейный», где один из детей попытался затопить печь легковоспламеняющейся жидкостью.

    Как передает ТАСС, прокуратура Серова начала проверку после гибели двух подростков при пожаре в частном доме в СНТ «Юбилейный» в Свердловской области.

    Сообщается, что также травмы получили еще четыре человека, трое из которых были госпитализированы. Один из подростков, получивший порезы при спасении, от медицинской помощи отказался.

    По информации прокуратуры, пожар вспыхнул утром 1 января, когда один из подростков решил разжечь печь и использовал для этого легковоспламеняющееся вещество. В результате быстро распространившегося огня на месте погибли подростки 2011 и 2013 года рождения.

    В доме на момент происшествия находились 12 несовершеннолетних и один двадцатилетний юноша. Двое подростков госпитализированы с ожогами. Молодой человек также получил травмы и находится в тяжелом состоянии.

    Прокуратура пообещала проверить, соблюдали ли местные органы законы по защите жизни и здоровья детей, а также оценить работу системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Эксперты проведут пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить точную причину возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крупного пожара в частном доме в поселке Васильево в Татарстане погибли три человека, включая одного ребенка.

    В Минусинске Красноярского края ночью произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли.

    В Люберцах Московской области полиция задержала женщину, которую подозревают в поджоге квартиры и убийстве трех человек после ссоры.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 18:59 • Новости дня
    Крымский оператор связи сообщил о беспрецедентной кибератаке на Новый год

    Крымский оператор связи сообщил о массовой кибератаке украинских хакеров

    Tекст: Мария Иванова

    В канун Нового года абоненты крупного крымского оператора столкнулись с временными перебоями доступа в интернет после масштабной кибератаки, ответственность за которую взяли украинские хакеры.

    Крымский оператор связи «Симстар» заявил о масштабной кибератаке, в результате которой значительная часть абонентов временно осталась без доступа к интернету, передает ТАСС.

    В компании отметили: «Враждебный акт, совершенный в канун Нового года, привел к временному ограничению доступа к сети интернет для значительной части абонентов».

    По данным компании, атака была спланированной и массовой, а ответственность за нее взяли на себя украинские хакерские группировки. В «Симстар» уже заменили поврежденное сетевое оборудование и начали поэтапное восстановление доступа к интернету в жилых районах.

    Представители оператора подчеркивают, что подобным кибератакам подверглись и другие российские провайдеры, включая компанию «Крафт-С» в Самарской области. В компании считают, что это говорит о скоординированных попытках дестабилизировать работу сетей связи именно в праздничный период.

    На сегодня на полуострове ряд других операторов – таких как «К-телеком» (Win-mobile), «КТК-телеком» («Волна мобайл»), «Миранда» и «Севтелеком» – продолжают предоставлять услуги связи. Операторы работают над стабилизацией ситуации и предупреждают пользователей о возможных временных перебоях доступа к интернету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Die Welt сообщило о случаях тайных кибератак стран Запада против России. Европейские чиновники обсуждали возможность внеплановых учений НАТО и проведения кибернападений на Россию.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 13:31 • Новости дня
    В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 44 ребенка

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве за первые часы 2026 года в роддомах встретили 44 новорожденных, самой первой была девочка, появившаяся на свет ровно в полночь.

    В новогоднюю ночь в столичных перинатальных центрах и родильных домах родились 44 ребёнка, передает «Интерфакс». Как рассказала журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, «там с 31 декабря на 1 января родилось 44 ребенка – 18 мальчиков и 26 девочек. Новый 2026 год открыла девочка весом 2,38 кг: она начала свой жизненный путь в роддоме ГБУЗ ММКЦ „Коммунарка“ в 00:00:00».

    Ракова уточнила, что самый крупный новорожденный, весом 4,24 кг, появился на свет также в ГБУЗ ММКЦ «Коммунарка», а самый маленький ребенок весил всего 1,48 кг и был рожден в ГБУЗ ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова.

    По словам заммэра, все новорожденные сейчас находятся рядом с мамами и под особым вниманием врачей: акушеры-гинекологи, неонатологи и детские медсестры внимательно следят за состоянием малышей и при необходимости готовы оказать всю необходимую помощь.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Ажиотаж в кинотеатрах зафиксировали в первый день года

    Tекст: Денис Тельманов

    В первый день нового года посещаемость кинотеатров резко выросла из-за премьеры семейного фильма «Буратино», билеты были раскуплены заранее, пишут СМИ.

    Билеты на праздничные показы фильма «Буратино» были раскуплены заранее, а на 1–2 января в ряде городов сеансы проходят с аншлагами, пишет Life.

    Зрители отмечают, что свободные места осталось только на утренние показы либо в небольших залах.

    Для удовлетворения спроса кинотеатры увеличивают число показов ленты. Участники кинорынка подчеркивают, что столь высокий интерес к семейному фильму в первый день года наблюдается редко.

    Фильм снял Игорь Волошин, а сценарий к нему написал Андрей Золотарев. В ленте звучит музыка Алексея Рыбникова в современной аранжировке, написанной специально для этого релиза.

    Для съемок кино построили масштабную декорацию итальянского городка площадью около 7 тыс. кв. метров в Кинопарке «Москино».

    Картина ориентирована на семейную аудиторию и заявлена как один из главных новогодних проектов года.

    Интерес подогрет составом актеров: Федор Бондарчук исполнил роль Карабаса-Барабаса, Александр Петров сыграл кота Базилио, Виктория Исакова – лису Алису, Александр Яценко – папу Карло.

    Среди исполнителей также Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев и Анастасия Талызина. Роль Буратино исполнила Виталия Корниенко с помощью технологии захвата движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советский фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» оказался в числе 13 лент, рекомендованных газетой Guardian для новогоднего просмотра.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 17:59 • Новости дня
    В Италии от новогодних петард один человек погиб и сотни получили травмы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Италии за новогоднюю ночь были госпитализированы 54 человека с серьёзными травмами, а в числе раненых оказалось 68 несовершеннолетних.

    Статистику по последствиям новогодних праздников приводит ТАСС. Сообщается, что один человек погиб, а еще 283 получили ранения в результате взрывов петард и другой пиротехники с вечера 31 декабря по утро 1 января.

    В Риме погиб мужчина 63 лет после взрыва некачественного пиротехнического изделия. Серьезные травмы получили 54 человека, большинство из них были госпитализированы.

    Среди пострадавших – 68 несовершеннолетних. В городе Казерта под Неаполем девятилетний ребенок был ранен в руку в результате случайного выстрела во время традиционной беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь.

    МВД республики отмечает, что количество пострадавших немного снизилось по сравнению с прошлым годом: тогда травмы после новогодних салютов получили 309 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Бельгии признал, что в Брюсселе банды устроили массовые беспорядки и атаковали сотрудников полиции в новогоднюю ночь.

    Городские власти Лондона приняли решение временно закрыть центральные парки города перед новогодними праздниками, чтобы предотвратить массовые скопления зрителей фейерверков.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 12:19 • Новости дня
    Юнармейцы поздравили военных Президентского полка

    Tекст: Ольга Иванова

    В среду в Александровском саду в Москве юнармейцы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и поздравили военнослужащих Президентского полка с наступающим праздником.

    В столице, в Александровском саду, юнармейцы приняли участие в торжественных церемониях смены почетного караула и спуска Государственного флага России в канун Нового года.

    Московский школьный отряд почетного караула возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтив память павших героев.

    После церемоний юнармейцы поздравили военнослужащих Президентского полка, которые продолжают нести службу у Вечного огня даже в праздничные дни. Участники движения передали открытки, рисунки и выразили слова благодарности за верность долгу и честное служение Родине.

    Одна из участниц, Александра Фомина, сказала: «Новый год – это время подводить итоги и загадывать желания. Мы хотим, чтобы вы знали: пока вы стоите на посту, мы будем хранить историю, уважать подвиг и учиться служить Родине так же честно и ответственно, как вы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Сладков, Александр Коц и Дмитрий Кулько поздравили россиян и бойцов на передовой с наступающим Новым годом.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 18:26 • Новости дня
    На Филиппинах 22 человека ранены из-за взрыв гранаты на празднике

    На Филиппинах неизвестные бросили гранату в отдыхающих, 22 человека ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время празднования Нового года в городе Кидапаван на юге Филиппин двое неизвестных на мотоцикле бросили осколочную гранату в толпу, ранив 22 человека. Среди раненых девять несовершеннолетних.

    В результате взрыва гранаты на юге Филиппин пострадали 22 человека, передает ТАСС со ссылкой на портал Inquirer.

    Инцидент произошел в городе Кидапаван, когда двое неизвестных подъехали на мотоцикле к толпе, смотревшей праздничный фейерверк, и бросили в людей осколочную гранату. Среди пострадавших девять несовершеннолетних.

    Всех раненых оперативно доставили в ближайшую больницу, где им оказали медицинскую помощь. Только один пострадавший нуждается в дальнейшем стационарном лечении, остальные были отпущены домой после осмотра врачей.

    Местная полиция уже определила возможный круг подозреваемых. По версии стражей порядка, за нападением может стоять наркосиндикат, действующий в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии за новогоднюю ночь госпитализировали 54 человека с серьезными травмами. В числе раненых оказались 68 несовершеннолетних.

    Молодые люди, большинство из которых были несовершеннолетними, оказались заблокированы в подвальном зале бара на курорте Кран-Монтана в Швейцарии после взрыва и пожара, в результате чего погибли несколько десятков человек.

    Министр внутренних дел Бельгии признал, что в Брюсселе в новогоднюю ночь банды устроили массовые беспорядки и атаковали сотрудников полиции.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 20:49 • Новости дня
    Обломки беспилотника повредили окна дома в Сочи

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения обломков дрона были повреждены несколько окон многоквартирного дома, оперативные службы уже прибыли на место инцидента.

    Осколки беспилотника повредили окна в жилом доме в Сочи, передает РИА «Новости».

    Пострадавших среди жителей нет, возгорания также зафиксировано не было. На месте ЧП работают сотрудники оперативных и специальных служб, уточняется в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

    В ночь на четверг в Сочи и федеральной территории Сириус была объявлена беспилотная опасность, она продолжалась около часа. Об этом ранее сообщили глава города Сочи Андрей Прошунин и руководитель федеральной территории Дмитрий Плишкин.

    В регионе продолжает действовать предупреждение о возможной угрозе со стороны беспилотников через систему оповещений МЧС.

    Глава Сочи Андрей Прошунин заверил, что пострадавшим жильцам помогут восстановить остекление и привести придомовую территорию в порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром на территории резервуарного парка в Альметьевске в Татарстане возник пожар из-за атаки беспилотников.

    За последний час три беспилотника были сбиты на подлете к столице, где работают экстренные службы.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 21:40 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала поддержку пострадавшим при атаке ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшие и семьи погибших в селе Хорлы, где в новогоднюю ночь в результате атаки ВСУ погибли не менее 24 человек, получат необходимую поддержку, сообщил руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

    Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин заявил, что партия поможет пострадавшим и семьям погибших в результате атаки ВСУ в Херсонской области, передает Херсонское агентство новостей.

    Сидякин отметил: «Это очередной акт террора против мирного населения, против тех, кто просто хотел провести праздник в кругу семьи и друзей. Сейчас самое главное – это люди.

    Мы сделаем все, чтобы поддержать пострадавших, оказать помощь семьям погибших. Скорбим вместе с близкими погибших. Скорейшего выздоровления раненым, а их близким – сил и мужества пережить эту боль».

    По последним данным, в селе Хорлы не менее 24 человек погибли из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлены траурные дни 2 и 3 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего.

    Ранее власти сообщили о доставке беременной женщины в крымскую больницу в числе раненых после атаки на кафе и гостиницу в Хорлах.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара
    Опубликованы фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов
    Внук Бандеры признал необходимость «новой Бучи» для перехода украинцев на украинский
    Маск рассказал, что своими выплатами сломал компьютер налоговой службы США
    Впервые в истории трое россиян выиграли в лотерею 1 млрд рублей
    Американский профессор рассказал, почему любит русский Новый год