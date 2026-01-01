В Петербурге в руке у шестилетнего ребенка взорвался фейерверк

Tекст: Мария Иванова

Фейерверк взорвался в руке шестилетнего ребенка в новогоднюю ночь в Петербурге, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел около 00.30 во дворе дома на Московском шоссе сразу после боя курантов. Пострадавшего мальчика доставила в клинику бригада скорой помощи.

У ребенка диагностировали рваную рану левой кисти и срочно госпитализировали в микрохирургическое отделение. Врачи сообщили, что была проведена сложная операция: сосудистый хирург обработал рану, выполнил открытую репозицию и установил металлостеосинтез.

Особое затруднение у медиков вызвали повреждения сухожилий и нервов, важных для сгибательных функций пальцев. Операция прошла успешно, и врачи дают оптимистический прогноз на восстановление работы руки мальчика.

По информации СПбГПМУ, в праздничные дни клиника продолжает работать в усиленном режиме. Наибольшее количество поступлений связано с бытовыми травмами, полученными дома или на улице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии один человек погиб и сотни получили травмы из-за новогодних петард.

Между тем серия взрывов пиротехники с последовавшим пожаром на горнолыжном курорте Кран-Монтана привела к гибели около 40 человек и травмам еще 100.