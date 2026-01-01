Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

Мареска покинул пост главного тренера футбольного клуба «Челси»

Tекст: Мария Иванова

Энцо Мареска покинул пост главного тренера футбольного клуба «Челси», передает ТАСС

Как сообщили в пресс-службе лондонского клуба, тренер и руководство пришли к решению о смене тренерского штаба для повышения шансов команды на успешное завершение сезона.

В заявлении отмечается, что Мареска внес значительный вклад в развитие клуба: «За время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций и клубном чемпионате мира. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, мы благодарим его за вклад в развитие клуба».

На данный момент «Челси» занимает пятое место в английской Премьер-лиге, набрав 30 очков в 19 матчах. В последних девяти встречах команда одержала только две победы, четыре раза сыграла вничью и трижды проиграла, что способствовало решению о перестановках.

Мареска, которому 45 лет, возглавил «Челси» в июне 2024 года и уже в 2025 году привел команду к титулам в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира. В финале клубного ЧМ лондонцы уверенно обыграли французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0.

До работы с «Челси» Мареска был помощником главных тренеров в английских «Вест Хэме», «Манчестер Сити» и испанской «Севилье». С «Лестером» он завоевал выход в высший дивизион Англии в 2024 году.

В качестве футболиста Мареска играл за итальянские «Ювентус», «Болонью», «Фиорентину», а также за испанские «Севилью» и «Малагу». С «Севильей» он дважды выигрывал Кубок УЕФА, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА.