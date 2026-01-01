  • Новость часаМИД призвал страны и международные структуры осудить теракт в Херсонской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США принуждены вновь уважать Россию
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара
    Опубликованы фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов
    Названа вероятная причина взрыва с десятками погибших на курорте в Швейцарии
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске
    1 января 2026, 17:59 • Новости дня

    В Италии от новогодних петард один человек погиб и сотни получили травмы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Италии за новогоднюю ночь были госпитализированы 54 человека с серьёзными травмами, а в числе раненых оказалось 68 несовершеннолетних.

    Статистику по последствиям новогодних праздников приводит ТАСС. Сообщается, что один человек погиб, а еще 283 получили ранения в результате взрывов петард и другой пиротехники с вечера 31 декабря по утро 1 января.

    В Риме погиб мужчина 63 лет после взрыва некачественного пиротехнического изделия. Серьезные травмы получили 54 человека, большинство из них были госпитализированы.

    Среди пострадавших – 68 несовершеннолетних. В городе Казерта под Неаполем девятилетний ребенок был ранен в руку в результате случайного выстрела во время традиционной беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь.

    МВД республики отмечает, что количество пострадавших немного снизилось по сравнению с прошлым годом: тогда травмы после новогодних салютов получили 309 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Бельгии признал, что в Брюсселе банды устроили массовые беспорядки и атаковали сотрудников полиции в новогоднюю ночь.

    Городские власти Лондона приняли решение временно закрыть центральные парки города перед новогодними праздниками, чтобы предотвратить массовые скопления зрителей фейерверков.

    1 января 2026, 11:27 • Новости дня
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новогоднем эфире на Первом канале в качестве юмористических эпизодов использовались переозвученные сцены из советских фильмов, в одном из которых зрителей ТНТ назвали «дураками».

    В сцене из фильма «Джентельмены удачи» герой Савелия Крамарова переодетый в женскую одежду, на улице пытается познакомиться с девушкой.

    В переозвученной Первым каналом версии диалог звучит так:

    – Девушка, а девушка, а вы где Новый год смотрите?

    – Я на Первом, а вы?

    – А я на ТНТ.

    – Ну и дура.

    В оригинале фильма 1971 года у актеров были такие реплики:

    – Девушка, а девушка, а как вас зовут?

    – Таня.

    – А меня Федя.

    – Ну и дура.

    Ранее Константин Эрнст заявил, что новогоднее шоу «Голубой огонек» не транслируется на Первом канале под этим названием с 1987 года.

    Генеральный директор Первого канала сделал такое заявление в ответ на предложение депутата Виталия Милонова создать специальную версию «Голубого огонька» для детей.

    Комментарии (26)
    31 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам из Кремля, первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

    «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

    В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

    Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится.

    Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России.

    Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

    Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.

    Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

    Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет.

    Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

    С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2026 годом!»

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина было показано сначала в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, передает ТАСС. Сообщается, что позднее оно будет транслироваться перед полуночью во всех остальных регионах страны.

    Путин в большинстве случаев проводит новогодние поздравления из Кремля, но были исключения. В 2022 году он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, находясь среди участников спецоперации на Украине. В 2013 году президент снял обращение в Хабаровске из-за встречи с жертвами наводнения. Тогда жители Камчатки увидели записанное в Кремле поздравление, а на остальные территории вышло обращение из Хабаровска.

    В этом году выступление заняло три минуты 20 секунд и стало одним из самых коротких за всю историю подобных обращений. В предыдущем году речь длилась 3 минуты 35 секунд, а самым коротким обращением стало поздравление 2006 года – чуть больше двух минут.

    Самое продолжительное новогоднее поздравление Путина было в 2022 году. Тогда оно длилось около девяти минут и записывалось не на фоне Кремля.

    Новогодние обращения Путина в 2020 и 2021 годах были также рекордно длинными – более шести минут каждое. Рекорд по продолжительности до сих пор принадлежит Борису Ельцину, который 31 декабря 1999 года говорил более десяти минут, объявляя об уходе в отставку.

    Комментарии (14)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год

    Tекст: Вера Басилая

    The Financial Times отметила, что семь из 20 своих прогнозов на 2025 год, включая мирное урегулирование на Украине и рост биткоина до 18 млн рублей, не сбылись, что стало антирекордом за всю историю рубрики.

    Газета The Financial Times опубликовала ежегодный набор прогнозов на 2026 год и признала собственные неудачи в прогнозировании за текущий год, передает ТАСС.

    Издание сообщило, что семь из 20 предсказаний на 2025 год оказались неверными, что стало худшим результатом за всю историю данной рубрики.

    Среди наиболее заметных не сбывшихся прогнозов называются мирная сделка по Украине, а также скачок курса биткоина выше 200 тыс. долларов. Кроме того, ошибочным был признан прошлогодний прогноз по электромобилям – FT ожидала, что их доля не достигнет четверти мировых продаж, однако реальность оказалась иной. Еще четыре неверных прогноза редакция не уточнила.

    Несмотря на неудачи, FT сохранила формат ежегодных предсказаний. В новом обзоре колумнист Бен Холл высказал мнение, что Владимир Зеленский не пойдет на отказ от Донбасса в рамках мирной сделки: «Такой шаг был бы слишком рискован для главы киевского режима – как с военной, так и с конституционной и политической точек зрения», – отметил журналист.

    Среди других прогнозов на 2026 год – предположение, что средний уровень пошлин США при президентстве Дональда Трампа не вырастет, а также ожидание «сдувания» пузыря вокруг искусственного интеллекта. Ведущие авторы газеты также предрекают продолжение политики снижения ставок центральными банками, медленное появление бытовых гуманоидных роботов у богатых семей и затягивание внедрения более совершенных квантовых компьютеров.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Guardian включила «Иронию судьбы» в перечень лучших новогодних фильмов

    Tекст: Денис Тельманов

    Советский фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» попал в число 13 лент, рекомендованных газетой Guardian для новогоднего просмотра, выделяясь среди зарубежных современных картин.

    Британская газета Guardian включила фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова в список лучших новогодних фильмов, пишет РИА «Новости».

    Лента заняла место среди таких известных картин, как «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира, и «Властелин колец» Питера Джексона.

    В комментарии к фильму отмечается, что классическая новогодняя неурядица в советском исполнении оказалась особенно выразительной. В частности, британский журналист Фил Хоуд отметил: «По мере того, как ночь затягивается, появляется что-то эпичное, но в то же время интимное, что-то в духе Кшиштофа Кесьлевского, и задаешься вопросом: не слишком ли поздно эти близкие по духу люди встретились?».

    Также автор напомнил о существовании американского ремейка картины под названием «Ирония судьбы в Голливуде», вышедшего в 2022 году, который уже менее популярен среди зрителей по сравнению с оригиналом. В СССР фильм был впервые показан 1 января 1976 года.

    Помимо российской классики, Guardian рекомендовала к просмотру такие фильмы, как «Странные дни», «Сияние», «Призрачная нить» и «Когда Гарри встретил Салли…».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, читатели назвали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» одним из лучших для знакомства иностранцев с Россией.

    Между тем набор продуктов из этого фильма оценили по стоимости на пространстве СНГ – самым дешевым он оказался в Бишкеке, стоимость составила 3,2 тыс. рублей.

    Комментарии (14)
    30 декабря 2025, 04:16 • Новости дня
    Онищенко призвал россиян выйти на работу 2 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко дал рекомендацию по лучшей для здоровья встречи Нового года.

    «Самый лучший способ – 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», –  поделился с РИА «Новости» академик РАН.

    Онищенко отметил, что отмечать Новый год лучше дома, а не искать приключений за границей.

    «Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», – спрогнозировал он.

    Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год. Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год. Депутат предупредил о возможном ограничении мобильного интернета в новогоднюю ночь.


    Комментарии (5)
    31 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Китай поздравил россиян с Новым годом фейерверком над Амуром

    Китай устроил фейерверк над Амуром для жителей Благовещенска

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Благовещенска стали свидетелями масштабного фейерверка над Амуром, который китайский Хэйхэ устроил в честь Нового года.

    Яркий фейерверк в честь наступающего Нового года прогремел в небе над китайским городом Хэйхэ, пишет RT. Праздничное огненное шоу было хорошо видно на другой стороне реки Амур – жители Благовещенска наблюдали за зрелищем прямо из центра города.

    Таким образом власти КНР поздравили соседей, россиян, с наступающим праздником. Сообщается, что салют продолжался несколько минут.

    На видео, опубликованных в соцсетях, запечатлены самые яркие моменты этого фейерверка. Жители Благовещенска отметили, что подобное световое шоу в приграничном небе над Амуром – уже добрая традиция в новогодние дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году власти города Хэйхэ упростили процедуру оформления водительских прав для россиян.

    Между тем в 2026 году планируется запустить канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Премьер Словакии Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал новогоднее поздравление, где обратился к жителям разных стран и сказал несколько фраз на четырех языках, в том числе на русском языке.

    Поздравление премьер-министра Словакии Роберта Фицо появилось на его официальной странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в РФ), передает РИА «Новости». В видеопослании политик произнес новогоднее приветствие по-русски: «С Новым годом!».

    Он также добавил поздравления на английском, итальянском и шведском языках. Таким образом Фицо дал понять, что его политика носит многовекторный характер, подчеркнув открытость и стремление к диалогу с разными странами.

    Ранее Китай поздравил россиян с Новым годом, устроив фейерверк над Амуром.

    Космонавты с МКС пожелали россиянам в новом году много ярких дней с семьей.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.

    «Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.

    Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.

    Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.

    В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.

    Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Военкоры Евгений Поддубный, Александр Сладков, Александр Коц и Дмитрий Кулько поздравили россиян и бойцов на передовой с наступающим Новым годом.

    Поздравления военных корреспондентов в своем Telegram-канале выложило Мингобороны.

    Герой России военкор Евгений Поддубный отметил: «Записываю это обращение на фоне радостных вестей о том, что российская армия освободила Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, ещё одну часть Донбасса, что армия и Россия освободила Гуляйполе, армия России продолжает успешно наступать на всех главных направлениях в зоне СВО». «Я всем в большие праздники желаю одного – скорейшей нашей общей победы и живыми вернуться домой. Нас ждут дома», – подчеркнул он.

    «Вы, конечно, в минувшем году показали, что такое сила русского оружия и пароля русского солдата. Наверное, фраза года, произнесенная нашим президентом: «Где ступила нога русского солдата, то наше». Огромное вам спасибо за те успехи, которые были достигнуты вашими усилиями!» – сказал Александр Коц.

    Александр Сладков в своем поздравлении отметил: «Я желаю вам в 26-м году спокойствия, обычной полигонной работы, восстановления раненых... Мужики, я вас обнимаю и желаю, чтобы мы видели вас уже на учениях в очень тяжелом и очень трудоемком ежедневном графике – такова ваша планида, за это мы вас любим, уважаем, а вы нас не подводите».

    А Дмитрий Кулько пожелал: «Пусть небо будет чистым, без дронов, и вообще пусть небо всегда будет только нашим. В эту новогоднюю ночь уж точно пусть над вашими головами будут только мирные звезды. А связь чтобы не обрывалась, чтобы услышать самые родные голоса. Пусть 2026-й принесет нам долгожданную победу!».

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 15:01 • Новости дня
    Новый год наступил на Чукотке и Камчатке

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Камчатки и Чукотки встретили 2026 год первыми в России, отпраздновав это событие красочным фейерверком и ночными гуляниями на главных площадях регионов.

    Празднование нового, 2026 года стартовало в самых восточных регионах России – на Камчатке и Чукотке – на девять часов раньше, чем в Москве, сообщает ТАСС.

    В Петропавловске-Камчатском праздничные мероприятия начались на главной площади города воинской славы в 22.00 по местному времени. Организаторы подготовили насыщенную программу с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и интерактивами.

    На центральной площади Петропавловска-Камчатского гостей угощают горячим чаем, здесь же работает фуд-корт. В полночь небо над городом озарил новогодний фейерверк, а праздничная программа продолжается всю ночь.

    В Анадыре жители собрались у окружного Дома народного творчества. В первому часу ночи на главной площади стартовали уличные гулянья с хороводами, играми и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

    Утром 1 января всех приглашают на массовый забег на 2026 метров, а праздничные события в честь наступления года продолжаются во всех муниципальных образованиях Чукотки.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись новогодними поздравлениями, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу.

    «Китай и Россия торжественно отмечают 80-летие победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, посылая мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют», – сказано в сообщении Центральное телевидение Китая.

    Уходящий год также ознаменовал собой всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, развиваются  политика безвизового режима, строятся энергетические коридоры отмечается в сообщении.

    Господин Си отметил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2026-2027 годах обе страны проведут «Год образования Китай-Россия». В этой связи Китай готов продолжать с Россией тесное сотрудничество и развивать двусторонние контакты по международным вопросам.

    В сообщении также указано, что президент России Путин передал председателю Си Цзиньпину сердечные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья.

    Путин отметил, что Россия и Китай активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество в уходящем году, в следующем г обе страны совместно запустят «Год образования России и Китая». Он выразил готовность продолжать тесные контакты с председателем Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил  лидера США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств. Также российский президент поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 14:13 • Новости дня
    Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус обратился с новогодними пожеланиями к гражданам России от имени всех американцев.

    Дайкхаус в своем обращении заявил, что Соединенные Штаты поздравляют россиян с наступающим Новым годом от лица всего американского народа, передает ТАСС.

    «Дорогие друзья, с наступающим Новым годом. С наступлением нового года я передаю искренние поздравления вам и вашим семьям от имени американского народа», – обратился к россиянам дипломат.

    В своем послании он пожелал россиянам всего наилучшего и отметил значимость дружбы между народами.

    Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что 2025 год дал шанс на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с наступающим Новым годом и отправил поздравления зарубежным лидерам.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Названо самое популярное блюдо перед Новым годом в СИЗО Москвы

    Сельдь под шубой стала самым популярным заказом в московских СИЗО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Наиболее частым выбором у содержащихся в следственных изоляторах столицы к Новому году стал салат «селедка под шубой», заявили в компании, которая представляет такую услугу.

    Компания продает готовую еду, продовольственные и непродовольственные товары в магазинах при СИЗО, передает РИА «Новости».

    Чаще всего опцию используют близкие обвиняемых. Наиболее популярным продуктом перед Новым годом стала селедка под шубой, ее готовят чаще всего, сообщили там.

    До этого в компании сообщали, что среди блюд также есть другие салаты, пироги и холодец.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие салаты подать на новогодний стол.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 19:47 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили атаку на резиденцию президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонных переговоров президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили друг друга с Новым годом и согласовали совместные планы на январь.

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоялся вечером, сообщает Telegram-канал пресс-службы белорусского лидера Пул Первого.

    В начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями с Новым годом.

    Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению российского коллеги, подчеркнув, что уже посмотрел его в интернете.

    Президенты обсудили ситуацию последних дней, в частности вопросы, связанные с атакой беспилотников на резиденцию Президента России. Были затронуты и другие актуальные темы двусторонних отношений.

    По итогам беседы Путин и Лукашенко договорились провести личные встречи после Нового года, а также принять участие в совместных мероприятиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предприятие «Южмаш» в Днепропетровске прекратило существование почти мгновенно после удара «Орешником» по нему в 2024 году.

    Некоторые советники предлагали президенту России Владимиру Путину применить «Орешник» против центров руководства в Киеве, однако российский президент отверг инициативу.

    Президент Белоруссии осудил атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области и назвал это проявлением «дичайшего терроризма на государственном уровне».

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 22:11 • Новости дня
    Стало известно о закрытии парков Лондона на Новый год

    Власти закрыли Гайд-парк, Примроуз-Хилл и другие парки города

    Tекст: Денис Тельманов

    Городские власти приняли решение временно закрыть центральные парки Лондона перед новогодними праздниками, чтобы предотвратить массовые скопления зрителей фейерверков.

    Как передает РИА «Новости», в Лондоне были закрыты главные парки – Гайд-парк, Гринвич-парк, Сент-Джеймсский парк и другие – в преддверии новогодней ночи. Королевские парки не станут площадками для наблюдения за праздничными фейерверками, о чем заявили в управлении The Royal Parks.

    Организация массовых мероприятий и запуск фейерверков или фонарей без разрешения рассматривается как нарушение, следить за порядком будет столичная полиция.

    Парк Примроуз-Хилл закрылся в двадцать часов во вторник и откроется только в шесть часов утра в четверг. Ворота Гринвич-парка были закрыты в восемнадцать часов, а Ричмонд-парк закрыли для транспорта в шестнадцать часов. На Гайд-парке размещено официальное уведомление о закрытии территории в полночь.

    В Сент-Джеймсском парке для машин движение перекрыли с двух часов дня, посещение восточной части парка стало невозможным с семнадцати часов.

    Решение о закрытии Примроуз-Хилл вызвало возмущение местных жителей – волонтер Эми Маккеун назвала эту ситуацию беспрецедентной и подчеркнула, что прежде такого никогда не происходило. По ее словам: «Это совершенно беспрецедентный случай.

    Это общественный парк, куда люди должны иметь возможность приходить, чтобы посмотреть на фейерверки. Мы должны наоборот побуждать людей к этому. То, что происходит, слишком нелепо».

    Ранее власти Лондона объявили о крупной операции по обеспечению безопасности на праздниках и предупредили, что билеты на шоу фейерверков продаются только официально.

    Полиция также посоветовала избегать попыток проникновения в такие парки, как Примроуз-Хилл, которые в этот период будут закрыты, и рекомендовала отмечать праздник на официальных площадках города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумнист журнала Forbes признал, что Москва не только не погрузилась в истерию мирового противостояния, но и демонстрирует рекордное гостеприимство.

    Автор Forbes отметил, что город способен к инновациям даже под давлением и не зависит от западных институтов и рынков капитала. Москва в условиях жесткой международной ситуации становится примером открытости и современного подхода к внутреннему развитию.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем
    Каллас пригрозила России последствиями за повреждение подводного кабеля
    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве
    Фицо поздравил с Новым годом на русском языке
    Умерла «последняя королева Парижа» Жаклин де Риб
    Американский профессор рассказал, почему любит русский Новый год