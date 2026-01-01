  • Новость часаМИД призвал страны и международные структуры осудить теракт в Херсонской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США принуждены вновь уважать Россию
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара
    Опубликованы фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов
    Названа вероятная причина взрыва с десятками погибших на курорте в Швейцарии
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске
    1 января 2026, 17:59 • Новости дня

    Трамп признал использование тонального крема на руках из-за синяков

    Трамп признал использование макияжа на руках из-за синяков

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обсуждений состояния здоровья президента США Дональд Трамп объяснил появление синяков на руках ежедневным приемом повышенной дозы аспирина, а также раскрыл, что использует макияж для их маскировки.

    Президент США Дональд Трамп на фоне беспокойства о состоянии своего здоровья признал, что наносит макияж на тыльную сторону рук – об этом он рассказал в интервью газете Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

    «У меня есть макияж, который, знаете, легко наносится, это занимает около 10 секунд», – сказал Трамп, комментируя публикации о возможных синяках на его руках.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточняла, что у Трампа выявлена хроническая венозная недостаточность. Она связывала появление синяков с частыми рукопожатиями и применением аспирина, который американский лидер использует для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

    Сам Трамп также подтвердил, что ежедневно принимает большое количество аспирина – дозировка превышает рекомендованную врачами. «Они (врачи) говорят, что аспирин разжижает кровь, и я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я хочу, чтобы через мое сердце текла хорошая, жидкая кровь. Это имеет смысл?» – заявил он.

    Президент объяснил, что принимает аспирин уже 25 лет, несмотря на рекомендации снизить дозу, поскольку «немного суеверен». По его словам, из-за этого у него и появляются синяки.

    Комментируя беспокойство общественности по поводу его здоровья и слухи о том, что он якобы засыпал на публичных мероприятиях, Трамп отверг подобные домыслы.

    «Я просто закрываю глаза. Это меня очень расслабляет. Иногда они фотографируют меня, когда я моргаю, и им удается запечатлеть меня в момент моргания», – пояснил Трамп. Отдельно он отметил, что нередко сам называет своего соперника Джо Байдена «сонным», однако подчеркивает, что сам не спит во время официальных событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп появился на публике с синяками на руках перед Рождеством.

    Сми сообщали, что Трамп регулярно использует макияж на руках при встречах.

    Между тем сам президент США заявляет, что сейчас чувствует себя лучше, чем 30 лет назад.

    30 декабря 2025, 12:12 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Политолог Александр Рар: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    @ ADRIAN DENNIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Москва представит доказательства атаки на резиденцию Владимира Путина, в том числе обломки дронов, то это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже тогда для Владимира Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, комментируя реакцию западных политиков и СМИ на атаку ВСУ на резиденцию президента России.

    «Западные политики – за исключением Дональда Трампа – хранят молчание в связи с попыткой атаки на резиденцию Владимира Путина. Они не комментируют и не осуждают произошедшее. Впрочем, в прессе громко звучат голоса тех, кто считает атаку «выдумкой» российских спецслужб, цель которой – «подставить» Владимира Зеленского, отрицающего всякую ответственность за эти действия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Любопытно, что, как указал собеседник, на Западе все еще слышны мнения о том, что в 2022 году Россия якобы сама взорвала «Северные потоки» на дне Балтийского моря. «В вину Украины или западных разведок отказываются верить. Мы давно уже перешли в стадию «оруэлловского мира», когда правда искажается и не играет никакой роли. Идет безжалостная и непримиримая война на информационном поле», – добавил он.

    Политолог допускает, что в ближайшие часы Россия представит доказательства попытки атаки: например, обломки дронов, снимки, отчеты очевидцев. «Это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже после этого для Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет», – считает Рар.

    Правда, оговорился он, Украина – если все факты нападения подтвердятся – может полностью лишиться американской поддержки. «Европейцы обещают компенсировать Киеву поставки от США. Ситуация взрывоопасная, эскалация военных действий налицо. Европейский континент не отходит от угрозы войны, как многие надеялись, а стремительно приближается к большому конфликту», – отметил спикер.

    «В западных столицах только и ждут, чтобы российская сторона нанесла удары возмездия по украинским правительственным объектам. Это приведет к новому витку поставок дальнобойного оружия на Украину со складов Европы и ввязыванию некоторых стран-членов НАТО в войну с Россией. Миротворчество Трампа тогда становится бессмысленным: его попытки урегулирования будут сорваны, на что многие надеются», – заключил Рар.

    Украина в ночь на 29 декабря попыталась атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Саму атаку дипломат назвал террористической и целенаправленной. На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС России. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров.

    Позже помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что между Путиным и Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Он уточнил, что российский лидер обратил внимание главы Белого дома на атаку «фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго».

    «Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «Томагавки», – заметил Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва намерена и далее плотно сотрудничать с Вашингтоном. Однако «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». «Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – акцентировал помощник президента.

    Сам Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело – оскорблять, другое – нападать на его дом. Я очень разозлился из-за этого», – сказал американский лидер.

    Отметим, Зеленский в ходе видеопоздравления с Рождеством выступил с пожеланием смерти, но не конкретизировал кому. «И желание мы загадываем одно на всех. «Чтоб он умер», – скажет каждый сам про себя», – произнес Зеленский в видеообращении. Теперь он отрицает, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», – считает Зеленский.

    «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», – ответила ему представитель МИД Мария Захарова. Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине, пишет в этой связи New York Times.

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности», – акцентировали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Зеленский пытается сорвать урегулирование на Украине. «Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – написал он.

    Целый ряд стран выразил солидарность с Москвой и осудил действия Украины. Так, МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что атаки дронов на резиденцию Путина представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому президенту письмо с выражением поддержки.

    «Этот отвратительный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», – подчеркнул премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

    Вслед за ним премьер Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить свое внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», – написал он.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    50 комментариев

    Комментарии (29)
    29 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    Комментарии (11)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    Комментарии (10)
    31 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ

    Эксперт Кнутов: Россия представила неопровержимые доказательства атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина

    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алёна Задорожная

    После того, как стал известен тип дронов, которыми противник атаковал резиденцию президента Владимира Путина, стало понятно: Зеленский и его западные кураторы знали о нападении. Тем не менее и Киев, и Европа продолжают лгать о произошедшем. Однако Москва не оставит такие действия безнаказанными, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Чаклун-В» считается украинским дроном. Однако, по сути, это измененный Bayraktar TB. Машина существует в двух модификациях – ближнего и дальнего действия. Первая работает на электродвигателе и способна пролететь около 100 километров, в то время как второй вариант – до 900 километров. При этом полезная нагрузка аппарата может составлять от шести до 25 кг. Крейсерская скорость аппарата – 120 км/ч, а максимальная – 150 км/ч», – рассказал Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт.

    По его словам, российские военные «очень хорошо отработали по целям». «Как минимум один дрон практически не поврежден. Это позволит нашим военным точно определить точку запуска БПЛА, детальный маршрут, а также выяснить особенности машины, чтобы в дальнейшем российские радиотехнические и зенитно-ракетные войска отражали атаки еще более эффективно», – рассуждает аналитик.

    «На данный момент нам известно, что беспилотники запускались со стороны Сумской и Черниговской областей. Если внимательно изучить маршруты, то становится очевидным – они проходят над малонаселенными, почти безлюдными районами. Первая атака пришлась на Белгородскую область», – описывает спикер

    Он добавил, что вторая группа БПЛА проходила «окружными путями». «Более того, можно с почти полной уверенностью говорить, что дроны готовились к запуску или даже были запущены еще до того, как Владимир Зеленский вылетел в США на переговоры с Дональдом Трампом. То есть он хорошо знал о готовящемся нападении», – полагает аналитик.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    50 комментариев

    Впрочем, Зеленский продолжает отрицать причастность Киева к атаке. «Не удивительно. Он – бывший комик, ему неоднократно приходилось говорить на сцене что-то не соответствующее реальности, сохраняя при этом уверенное выражение лица», – иронично заметил Кнутов.

    «Также надо понимать, что если Киев признает атаку, то он автоматически признает и тот факт, что украинские власти пытались убить президента России. В схожем положении находится и Европа, которая просто делает вид, что ничего не происходит. План по нанесению стратегического поражения нашей стране провалился. Поэтому НАТО и ЕС попросту лгут», – продолжает собеседник.

    Аналитик допускает, что о готовящемся нападении на резиденцию Путина знал не только сам Зеленский, но и недружественные правительства: Лондон, Париж, Хельсинки и другие. «Кто-то просто дал согласие, кто-то активно поддержал», – рассуждает он.

    Как бы то ни было, Россия не оставит ситуацию просто так, уверен аналитик. «Ответ обязательно последует. Причем он должен быть серьезным, адекватным, хорошо подготовленным и продуманным. Чтобы на Банковой содрогнулись, как это было после демонстрации и размещения «Орешника», – приводит пример специалист.

    Сейчас же, опубликовав карту с маршрутами дронов и видео с обломками беспилотников, Россия четко доказала – атака действительно была. «Мы подтвердили, что противник пытался нанести урон лично Владимиру Путину и намеревался сорвать диалог Москвы и Вашингтона», – заключил Кнутов.

    Министерство обороны России в среду показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Кроме того, военное ведомство продемонстрировало обломки одного из аппаратов. После падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась. Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина является необходимым. По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.

    «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала реакцию Москвы на атаку, а также объясняла, почему Киев пошел на очередную террористическую провокацию на фоне переговоров Трампа и Зеленского.

    Комментарии (8)
    29 декабря 2025, 22:19 • Новости дня
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

    «Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

    Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

    «Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    Комментарии (13)
    31 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского
    @ Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После Мюнхенской конференции Дональд Трамп резко раскритиковал своего спецпосланника Кита Келлога за похвалу в адрес Владимира Зеленского, назвав его «идиотом», сообщила газета The New York Times (NYT).

    По данным NYT, президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника по Украине Кита Келлога идиотом из-за его высказываний о Владимире Зеленском, передает ТАСС.

    По информации собеседников издания, Трамп вызвал Келлога к себе после Мюнхенской конференции в феврале, чтобы обсудить слова о «решительности и мужественности» Зеленского. Во время разговора Келлог сравнил Зеленского с Авраамом Линкольном, после чего Трамп, обсуждая ситуацию с советниками, назвал его «просто идиот».

    Кроме того, Келлог, встречаясь с европейскими политиками в кулуарах конференции, пояснил, что выступает против изоляционистских взглядов в администрации президента США. По словам источников, на вопрос главы МИД Польши Радослава Сикорского о будущем альянса ЕС и США спецпосланник попытался успокоить аудиторию, заявив, что является их «лучшим другом» в команде Трампа.

    Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года и традиционно собирает политиков и экспертов для обсуждения международных вопросов. Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов, однако в последние годы официальные представители РФ не принимают в нем участия.

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе.

    Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Владимира Зеленского.

    Комментарии (3)
    30 декабря 2025, 23:18 • Новости дня
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    @ Igor Jakubowski/Arena Akcji/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что ключевым результатом последних дней является заявление США о готовности гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.

    «Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.

    Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».

    Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».

    По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    Комментарии (21)
    31 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг

    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту флаг России

    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских военных в Атлантическом океане, недавно нарисовал российский флаг на борту судна, очевидно, пытаясь претендовать на защиту со стороны России, сообщили NYT во вторник два американских чиновника.

    Эта история началась 21 декабря, когда береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, направлявшееся в Венесуэлу за нефтью. По словам официальных лиц США, члены экипажа танкера нарисовали российский флаг на борту во время побега и теперь претендуют на российский статус, пишет New York Times (NYT).

    С прошлого года танкер находится под санкциями США за транспортировку иранской нефти, которая, по словам федеральных властей, продается для финансирования терроризма, пишет газета.

    По словам официальных лиц, судно недавно изменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря, возможно, направляясь в Гренландию или Исландию. Предполагается, что оно не перевозило груз.

    Ретранслятор местоположения Bella 1 не был включен с 17 декабря, это означает, что New York Times не смогла отследить судно, когда оно убегало от вооруженных сил США.

    Официальные лица США заявили, что береговая охрана попыталась перехватить Bella 1 в Карибском море после того, как установила, что на нем не было действительного национального флага, что требовало досмотра в соответствии с международным правом. Но судно не подчинилось и продолжило ход. С тех пор его преследуют вооруженные силы США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg 21 декабря сообщало о том, что США перехватили третий нефтяной танкер Bella 1 у берегов Венесуэлы. Bloomberg также  узнало, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала  резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой своих национальных интересов.

    Комментарии (3)
    31 декабря 2025, 14:33 • Новости дня
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свою способность очаровать российского коллегу Владимира Путина, сообщил неназванный помощник американского лидера.

    Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свои возможности в очаровании Путина, пишет New York Times со ссылкой на помощника президента США.

    По этим данным, Трамп якобы сделал такое заявление после окончания действия пасхального перемирия на Украине в апреле.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу с наступающим Новым годом. До этого российский лидер поздравлял Трампа с Рождеством.

    Комментарии (2)
    29 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп сообщил Путину о результатах переговоров с Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго передал российскому лидеру сведения о содержании переговоров через своих советников.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Дональд Трамп вместе с рядом своих ключевых советников подробно проинформировали российского лидера Владимира Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, во время разговора Трамп и члены его команды не ограничились общими формулировками, а изложили в деталях основные результаты обсуждений, которые прошли в Мар-а-Лаго при участии украинской делегации.

    Представитель Кремля подчеркнул, что разговор носил подробный и откровенный характер.

    Точные нюансы передачи информации, а также конкретные детали самого общения между сторонами Ушаков раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после перехода переговорного процесса в стадию принятия решений.

    Ранее Трамп дал совет главе киевского режима заключить сделку сейчас по итогам переговоров. В то же время он отметил, что в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума по пунктам мирного плана.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 22:08 • Новости дня
    Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина «пощечиной» Трампу

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака Киева на резиденцию Владимира Путина стала пощечиной президенту США Дональду Трампу, который прилагает усилия для спасения остатков Украины.

    Атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина стала «пощечиной» президенту США Дональду Трампу, который, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, предпринимает попытки «спасти остатки Украины», передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что сейчас внимание США и других стран сосредоточено на поиске путей для урегулирования ситуации на Украине, однако действия Киева подрывают мирные усилия и отличаются беспрецедентной жестокостью.

    По мнению Захаровой, кровавые и террористические действия Киева не являются чем-то новым для России, и Москва неоднократно заявляла об этом публично. Представитель МИД также заявила, что Зеленский уже не впервые столь неуважительно обращается с мировыми лидерами, в том числе с предыдущей администрацией в США.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и не ожидал такой атаки. Трамп отметил, что нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Лавров объявил о пересмотре переговорной позиции России после этой атаки.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    Комментарии (2)
    30 декабря 2025, 10:24 • Новости дня
    Венесуэла начала останавливать нефтяные скважины из-за блокады США
    Венесуэла начала останавливать нефтяные скважины из-за блокады США
    @ Jose Bula Urrutia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венесуэльские власти начали останавливать скважины в крупнейшем нефтяном регионе страны из-за нехватки хранилищ и американской блокады.

    Власти и руководство государственной компании Petroleos de Venezuela SA начали отключать скважины в поясе Ориноко из-за нехватки мест хранения нефти и нарастания нераспределенных запасов, пишет Bloomberg.

    С 28 декабря компания приступила к закрытию месторождений в регионе, где находятся крупнейшие в мире запасы нефти. Сокращение добычи должно составить не менее 25%, до уровня 500 тыс. баррелей в день, что соответствует снижению на 15% от общего объема добычи нефти в стране, который составляет 1,1 млн баррелей в сутки.

    Источник отметил, что отключение скважин считается крайней мерой, так как перезапуск требует значительных расходов и сложных технических решений. Остановка началась с самых тяжелых нефтей в районе Хунин, затем предполагается перейти к участам Аякучо и Карабобо, где добывается менее тяжелая нефть. Решение о сокращении добычи приняли 23 декабря, а практическая реализация стартовала через несколько дней.

    Китай остается основным покупателем венесуэльской нефти. В начале месяца американский президент Дональд Трамп объявил о военно-морской блокаде Венесуэлы, объяснив это необходимостью борьбы с наркокартелями. Представители правительства и Petroleos de Venezuela SA пока не прокомментировали ситуацию.

    Также Трамп объявил венесуэльское руководство иностранной террористической организацией. Он отдал приказ на блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 13:51 • Новости дня
    NYT: Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра парада Победы
    NYT: Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра парада Победы
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в приватном разговоре после просмотра парада Победы отметил силу России, заявив о ее непобедимости, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп в частном разговоре назвал Россию непобедимой после просмотра кадров с парада Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    «Они выглядят непобедимыми», – отметил Трамп в мае в беседе со своими помощниками, когда смотрел видеозапись военного парада.

    The New York Times подчеркивает, что Трамп уверен: тот, кто сильнее, всегда имеет преимущество при заключении сделок. В публикации отмечается, что президент США традиционно придерживается такой позиции в вопросах внешней политики.

    Ранее в интервью телеканалу NewsNation Трамп рассказал, что во время визита в Ватикан советовал Владимиру Зеленскому заключить сделку по вопросам минеральных ресурсов, объяснив это тем, что Россия, по его мнению, больше и сильнее.

    Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что 2025 год дал шанс на восстановление ранее разрушенных российско-американских отношений.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Захарова: Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает так называемые горячие головы осознать разрушительные последствия дальнейшей эскалации вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации ситуации вокруг Ирана и осознать пагубность такого курса, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ от подобных действий и призывает не повторять ошибок, которые уже привели к подрыву работы МАГАТЭ в Иране в июне 2025 года.

    По словам Захаровой, опыт показывает: конфронтация лишь порождает трагедии и создает реальные угрозы для международного мира и безопасности. Она отметила, что это только усложняет поиск решений для всех сторон.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых военных действий США против Ирана при возобновлении ядерной или ракетной программы Тегераном.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на любую агрессию после заявлений Трампа.

    Кремль заявил о необходимости избежать эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о смене подходов к переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что Москва планирует скорректировать свою позицию по переговорам из-за атак БПЛА на резиденцию.

    Позиция России относительно переговоров по урегулированию ситуации на Украине будет пересмотрена после дроновых атак на резиденцию главы государства, передает ТАСС слова помощник президента России Юрия Ушакова

    Помощник президента подчеркнул, что российский лидер четко донес эту позицию до своего американского коллеги в ходе диалога.

    «Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», – сказал Ушаков.

    Помощник Путина добавил, что американцы должны отнестись к этому с пониманием, и напомнил о недопустимости государственного терроризма со стороны Киева, который, по его словам, вынуждает Россию менять подходы к переговорам по конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после выхода процесса мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на стадию принятия решений.

    Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима заключить сделку по итогам переговоров. Переговоры в Соединенных Штатах с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского оставили многие аспекты украинского конфликта неурегулированными.

    Во время переговоров по Украине Дональд Трамп сообщил, что перемирие и остановка огня для проведения референдума не обсуждаются.

    Комментарии (3)
    Главное
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем
    Каллас пригрозила России последствиями за повреждение подводного кабеля
    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве
    Фицо поздравил с Новым годом на русском языке
    Умерла «последняя королева Парижа» Жаклин де Риб
    Американский профессор рассказал, почему любит русский Новый год