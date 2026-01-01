Житель Липецкой области стал обладателем одного из крупнейших выигрышей в лотерею

Житель Липецкой области выиграл 100 млн рублей в новогоднем тираже лотереи

Tекст: Мария Иванова

Один из самых крупных новогодних выигрышей в истории лотереи «Русское лото» достался жителю Липецкой области, который получил 100 млн рублей, передает РИА «Новости».

По данным компании «Столото», билет, принесший эту сумму, был куплен в составе подарочного набора.

В сообщении уточняется, что приз разыграли в третьем туре 1707-го тиража «Русского лото» на 54-м ходе. Представители компании отмечают: вероятность того, что весь выигрыш достанется одному человеку, превышала 60%. В противном случае приз могли разделить между собой несколько участников.

В этом году впервые главный приз новогоднего розыгрыша – 1 млрд рублей – разделили между собой сразу три победителя. По предварительной информации, счастливые билеты были приобретены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

Как отмечают в «Столото», более крупные призы выигрывали только четверо обладателей призов в миллиард рублей, четыре участника с выигрышем по 500 млн рублей, три победителя с призами по 333 миллиона, а также обладатель приза праздничного розыгрыша в 2018 году в 250 млн рублей.

1 января стало известно, что новогодний розыгрыш лотереи «Мечталлион» принес России 66 новых миллионеров.

В конце прошлого года житель Пермского края выиграл 31,5 млн рублей в государственной лотерее, не угадав ни одного числа.

Оператор одной из крупнейших лотерей назвал самой популярной статьей расходов миллионеров приобретение недвижимости.

Между тем профессор РАН Иван Оселедец уточнил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.