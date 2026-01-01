В Тверской суд поступил иск Минюста о ликвидации общества зоозащитников «Фауна»

Tекст: Денис Тельманов

Рассмотрение иска Министерства юстиции о ликвидации Общероссийской общественной организации «Российское общество защиты животных «Фауна» состоится 12 февраля, передает ТАСС.

В карточке дела говорится, что на заседании будет решаться вопрос не только о прекращении деятельности общества, но и об исключении сведений о нем из государственного реестра некоммерческих организаций.

Организация «Фауна» существует с 2005 года и заявляла своей основной целью борьбу с жестоким обращением с животными и улучшение условий их содержания. Основным видом деятельности юридически указана издательская деятельность.

Согласно открытым данным, уже в октябре 2025 года ведомством было принято решение о предстоящем исключении «Фауны» из Единого государственного реестра юридических лиц из-за статуса недействующей организации.

