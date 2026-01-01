Росфинмониторинг получил доступ к информации о переводах через СБП

Tекст: Ольга Иванова

Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года получит доступ к информации о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), национальную систему платежных карт «Мир», а также к данным об операциях с использованием единого QR-кода, передает РИА «Новости». Соответствующий федеральный закон опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Документ направлен на повышение эффективности национальной системы по противодействию легализации преступных доходов. Закон также закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО «Национальная система платежных карт», которое выступает операционным и платежным клиринговым центром при переводах в системах СБП и «Мир».

С сентября 2026 года НСПК также станет оператором услуг по предоставлению универсального платежного QR-кода. Новый механизм позволит Росфинмониторингу бесплатно получать сведения о платежах, переводах и операциях с использованием единого QR-кода. При этом НСПК не сможет разглашать сам факт передачи такой информации ведомству.

Передача данных будет осуществляться через личный кабинет или посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Детальный порядок работы, включая сроки предоставления информации и ее объем, определят отдельным соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, согласованным с Банком России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские банки начали требовать от клиентов подтверждение степени родства с получателем при переводе крупных сумм. Мера введена для снижения рисков мошенничества.

