Tекст: Денис Тельманов

Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА «Новости» заявила, что действующий директор национальной разведки США Тулси Габбард не демонстрирует интереса к преследованию России.

По ее словам, позитивным моментом является отказ Вашингтона от USAID после реформы, объявленной администрацией Трампа в 2025 году, и избавление от ряда деструктивных факторов.

Рид подчеркнула: «Кроме того, нынешняя директор национальной разведки Тулси Габбард не заинтересована в преследовании России», размышляя о шансах на нормализацию российско-американских отношений.

Напомним, Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении Таре Рид российского гражданства, и она получила паспорт России в декабре.

Ранее Габбард также отвергала заявления о том, что американская разведка якобы верит в стремление России захватить Европу, отмечая деструктивность подобных утверждений для усилий США по миру на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Станислав Ткаченко заявил, что за публикациями о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР стоят Берлин и Лондон.

Глава нацразведки США Тулси Габбард обвинила эти заявления во лжи и заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.

Кирилл Дмитриев поблагодарил Тулси Габбард за опровержение утверждений о намерении России захватить часть Европы.