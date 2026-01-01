Россиянам напомнили, что январь будет самым коротким рабочим месяцем

Tекст: Ольга Иванова

Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб. Она подчеркнула: «Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в году».

По словам Бессараб, россиян в этом месяце ждут три стандартные рабочие недели по пять дней. Таким образом, в январе предстоит отработать всего 15 дней. Это связано с традиционными новогодними праздниками и переносом выходных дней в начале года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, получить отпуск сразу после новогодних праздников возможно, если заранее договориться с работодателем и внести его в график.