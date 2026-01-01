В Британии задержали нарушителя на территории дворца принца Уильяма

Tекст: Денис Тельманов

По информации The Sun, 39-летнего Дерека Игана задержали сотрудники спецподразделения Скотленд-Ярда, которые отвечают за безопасность членов королевской семьи.

Нарушителя задержали дважды – 21 и 23 декабря – в садах Кенсингтонского дворца, где проживают принц Уильям и его супруга Кэтрин.

После первого инцидента мужчину отпустили под залог, однако через два дня его вновь задержали на той же территории.

Газета добавляет, что «принц и принцесса Уэльские не находились в Кенсингтонском дворце в это время». По данным издания, члены королевской семьи уже пребывали в Анмер-холле на территории поместья Сандрингем, где обычно встречают Рождество.

Представители Скотленд-Ярда подчеркивают, что никаких угроз для королевской семьи не возникло, а все меры безопасности на объекте были выполнены в полном объеме.

