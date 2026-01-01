Очевидица сообщила о гибели десятков подростков в баре на курорте в Швейцарии

Очевидец: Погибшим посетителям бара на курорте в Швейцарии было от 15 до 20 лет

Tекст: Мария Иванова

Большинство посетителей бара в швейцарском Кран-Монтана, где в новогоднюю ночь произошёл смертельный пожар, были в возрасте от 15 до 20 лет, многие из них несовершеннолетние, передает РИА «Новости».

Одна из выживших свидетельствует: «Большинству посетителей было от 15 до 20 лет, многие из них несовершеннолетние», – рассказала девушка каналу BFMTV.

По словам очевидцев, в момент начала пожара люди оказались заблокированы в подвальном зале дискотеки. В ходе возникшей паники посетители пытались выбраться наружу, однако количество выходов было ограничено несколькими узкими лестницами, что мешало быстрой эвакуации. Многие пострадавшие получили ожоги от загоревшейся одежды и волос.

Одна из версий возникновения возгорания – так называемый «фонтан» в бутылке шампанского, искры от которого попали на деревянный потолок.

Очевидцы отмечают, что огонь распространился буквально за 30-60 секунд. Представитель пожарной службы сообщил телеканалу BFMTV, что возгорание могло произойти также из-за опрокинутой свечи, и пламя очень быстро охватило помещение.

Пожар вспыхнул примерно в полвторого ночи по местному времени, когда в зале находилось много молодых людей. По данным правоохранителей в результате трагедии погибли «множество десятков» человек, еще около ста получили тяжелые травмы и ожоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Швейцарии решил перенести новогоднее обращение к гражданам на фоне трагедии на горнолыжном курорте Кран-Монтана.

