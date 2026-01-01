В Индии после употребления воды погибли 13 человек

Tекст: Денис Тельманов

Канал India TV заявил о не менее чем 13 погибших после употребления воды из водопровода в Индоре, расположенном в штате Мадхья-Прадеш. Среди погибших был шестимесячный ребенок, а также шесть женщин, сообщает ТАСС.

В результате инцидента пострадали примерно 1,3 тыс. человек, причем более ста жителей города находятся в больницах в критическом состоянии. Власти предупреждают, что число погибших еще может увеличиться.

Глава штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядав объявил о создании специальной комиссии для расследования причин трагедии. Ситуация была квалифицирована как чрезвычайная, и власти штата взяли под контроль развитие событий, предоставляя поддержку пострадавшим.

После трагедии два чиновника местного правительства были уволены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском штате Бихар более ста школьников почувствовали недомогание после обеда со змеей.

В одной из деревень рядом с Мумбаи 90 человек погибли после употребления контрафактного алкоголя.

Причиной массового отравления детей в Чхапре в штате Бихар стал токсичный инсектицид.