    1 января 2026, 14:29 • Новости дня

    Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Премьер Словакии Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал новогоднее поздравление, где обратился к жителям разных стран и сказал несколько фраз на четырех языках, в том числе на русском языке.

    Поздравление премьер-министра Словакии Роберта Фицо появилось на его официальной странице в Facebook* (признан экстремистским и запрещен в РФ), передает РИА «Новости». В видеопослании политик произнес новогоднее приветствие по-русски: «С Новым годом!».

    Он также добавил поздравления на английском, итальянском и шведском языках. Таким образом Фицо дал понять, что его политика носит многовекторный характер, подчеркнув открытость и стремление к диалогу с разными странами.

    Ранее Китай поздравил россиян с Новым годом, устроив фейерверк над Амуром.

    Космонавты с МКС пожелали россиянам в новом году много ярких дней с семьей.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    1 января 2026, 10:17 • Новости дня
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка атаки на новгородскую резиденцию президента России Владимира Путина поставила под угрозу судьбу Европы, сообщает французский журнал Valeurs Actuelles.

    Французский журнал Valeurs Actuelles пишет, что атака ВСУ с использованием более 90 беспилотников на новгородскую резиденцию президента Владимира Путина совпала с окончанием пресс-конференции американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Французское издание подчеркивает, что нападение поставило под угрозу благополучие всего Запада и еще больше осложнило перспективы разрешения ситуации на Украине.

    В материале особое внимание уделено реакции европейских столиц, которые, по мнению автора Valeurs Actuelles, проигнорировали произошедшее. «Молчание – это соучастие, если не в действии, то уж точно в бездействии», – указывает журналист.

    Ответственность за обострение ситуации автор возлагает на европейские элиты, заявляя, что судьба Европы теперь находится в опасности.

    По мнению автора, нападение на резиденцию лидера ядерной державы стало переломным событием, и действия европейских лидеров могут привести к их политическому наказанию – либо через выборы, либо через массовые протесты.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки киевского режима на президентскую резиденцию России беспилотниками.

    Руководитель дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что сообщения о таких ударах – это «намеренное отвлечение внимания».

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, участвовавших в попытке атаки. Российские военные засекли запуск дронов с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    1 января 2026, 11:27 • Новости дня
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новогоднем эфире на Первом канале в качестве юмористических эпизодов использовались переозвученные сцены из советских фильмов, в одном из которых зрителей ТНТ назвали «дураками».

    В сцене из фильма «Джентельмены удачи» герой Савелия Крамарова переодетый в женскую одежду, на улице пытается познакомиться с девушкой.

    В переозвученной Первым каналом версии диалог звучит так:

    – Девушка, а девушка, а вы где Новый год смотрите?

    – Я на Первом, а вы?

    – А я на ТНТ.

    – Ну и дура.

    В оригинале фильма 1971 года у актеров были такие реплики:

    – Девушка, а девушка, а как вас зовут?

    – Таня.

    – А меня Федя.

    – Ну и дура.

    Ранее Константин Эрнст заявил, что новогоднее шоу «Голубой огонек» не транслируется на Первом канале под этим названием с 1987 года.

    Генеральный директор Первого канала сделал такое заявление в ответ на предложение депутата Виталия Милонова создать специальную версию «Голубого огонька» для детей.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    31 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год

    Tекст: Вера Басилая

    The Financial Times отметила, что семь из 20 своих прогнозов на 2025 год, включая мирное урегулирование на Украине и рост биткоина до 18 млн рублей, не сбылись, что стало антирекордом за всю историю рубрики.

    Газета The Financial Times опубликовала ежегодный набор прогнозов на 2026 год и признала собственные неудачи в прогнозировании за текущий год, передает ТАСС.

    Издание сообщило, что семь из 20 предсказаний на 2025 год оказались неверными, что стало худшим результатом за всю историю данной рубрики.

    Среди наиболее заметных не сбывшихся прогнозов называются мирная сделка по Украине, а также скачок курса биткоина выше 200 тыс. долларов. Кроме того, ошибочным был признан прошлогодний прогноз по электромобилям – FT ожидала, что их доля не достигнет четверти мировых продаж, однако реальность оказалась иной. Еще четыре неверных прогноза редакция не уточнила.

    Несмотря на неудачи, FT сохранила формат ежегодных предсказаний. В новом обзоре колумнист Бен Холл высказал мнение, что Владимир Зеленский не пойдет на отказ от Донбасса в рамках мирной сделки: «Такой шаг был бы слишком рискован для главы киевского режима – как с военной, так и с конституционной и политической точек зрения», – отметил журналист.

    Среди других прогнозов на 2026 год – предположение, что средний уровень пошлин США при президентстве Дональда Трампа не вырастет, а также ожидание «сдувания» пузыря вокруг искусственного интеллекта. Ведущие авторы газеты также предрекают продолжение политики снижения ставок центральными банками, медленное появление бытовых гуманоидных роботов у богатых семей и затягивание внедрения более совершенных квантовых компьютеров.

    1 января 2026, 10:04 • Новости дня
    Россия заявила о готовности обсудить с Ираном поставки воды для резервуаров

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова рассмотреть вопрос о поставках воды для пополнения иранских резервуаров, если поступит официальный запрос, заявил врио торгового представителя России в Иране Алексей Ефимов.

    Россия готова обсудить с Ираном возможность поставок воды для пополнения иранских резервуаров, однако пока с такой инициативой иранская сторона не обращалась, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.

    Ефимов отметил, что вопрос водных ресурсов становится все более актуальным для Ирана из-за изменений климата и многолетней засухи. По его словам, если официальный запрос от Ирана поступит, российская сторона открыта к обсуждению вариантов сотрудничества по этому направлению.

    Он также обратил внимание, что Иран предпочитает реализовывать собственные инфраструктурные проекты, в частности, отметил запуск в декабре 2025 года масштабного проекта по перекачке воды из Персидского залива в провинцию Исфахан.

    Ефимов добавил, что в будущем вопросы водной безопасности могут выйти на уровень широкой региональной дискуссии, включая возможное участие государств Каспийского бассейна.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ситуацию с обеспечением страны водой кризисной, нехватка фиксируется во всех провинциях республики.

    Власти Ирана из-за засухи вывели из эксплуатации гидроэлектростанцию на реке Кархе. В стране 19 водохранилищ находятся на грани полного высыхания, их запасы воды не превышают 5%.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан 21 ноября заявил, что перенос столицы стал вынужденной мерой на фоне перенаселенности Тегерана и нехватки воды. Перекачка воды из Персидского залива, по словам президента, является слишком дорогой и не оправдывает себя.

    31 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Guardian включила «Иронию судьбы» в перечень лучших новогодних фильмов

    Tекст: Денис Тельманов

    Советский фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» попал в число 13 лент, рекомендованных газетой Guardian для новогоднего просмотра, выделяясь среди зарубежных современных картин.

    Британская газета Guardian включила фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова в список лучших новогодних фильмов, пишет РИА «Новости».

    Лента заняла место среди таких известных картин, как «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира, и «Властелин колец» Питера Джексона.

    В комментарии к фильму отмечается, что классическая новогодняя неурядица в советском исполнении оказалась особенно выразительной. В частности, британский журналист Фил Хоуд отметил: «По мере того, как ночь затягивается, появляется что-то эпичное, но в то же время интимное, что-то в духе Кшиштофа Кесьлевского, и задаешься вопросом: не слишком ли поздно эти близкие по духу люди встретились?».

    Также автор напомнил о существовании американского ремейка картины под названием «Ирония судьбы в Голливуде», вышедшего в 2022 году, который уже менее популярен среди зрителей по сравнению с оригиналом. В СССР фильм был впервые показан 1 января 1976 года.

    Помимо российской классики, Guardian рекомендовала к просмотру такие фильмы, как «Странные дни», «Сияние», «Призрачная нить» и «Когда Гарри встретил Салли…».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, читатели назвали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» одним из лучших для знакомства иностранцев с Россией.

    Между тем набор продуктов из этого фильма оценили по стоимости на пространстве СНГ – самым дешевым он оказался в Бишкеке, стоимость составила 3,2 тыс. рублей.

    31 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    Каллас назвала атаку на резиденцию Путина «отвлечением внимания»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель дипломатии Европейского союза Кая Каллас выразила опасения международной реакцией на атаку украинских военных на резиденцию президента Владимира Путина.

    Каллас в социальных сетях попробовала убедить подписчиков, что заявление России об ударах по президентской резиденции – это «намеренное отвлечение внимания», передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны показывало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    Киевский режим использовал в ходе атаки 91 ударный дрон.

    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина.

    31 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Китай поздравил россиян с Новым годом фейерверком над Амуром

    Китай устроил фейерверк над Амуром для жителей Благовещенска

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Благовещенска стали свидетелями масштабного фейерверка над Амуром, который китайский Хэйхэ устроил в честь Нового года.

    Яркий фейерверк в честь наступающего Нового года прогремел в небе над китайским городом Хэйхэ, пишет RT. Праздничное огненное шоу было хорошо видно на другой стороне реки Амур – жители Благовещенска наблюдали за зрелищем прямо из центра города.

    Таким образом власти КНР поздравили соседей, россиян, с наступающим праздником. Сообщается, что салют продолжался несколько минут.

    На видео, опубликованных в соцсетях, запечатлены самые яркие моменты этого фейерверка. Жители Благовещенска отметили, что подобное световое шоу в приграничном небе над Амуром – уже добрая традиция в новогодние дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году власти города Хэйхэ упростили процедуру оформления водительских прав для россиян.

    Между тем в 2026 году планируется запустить канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ.

    31 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Военкоры Евгений Поддубный, Александр Сладков, Александр Коц и Дмитрий Кулько поздравили россиян и бойцов на передовой с наступающим Новым годом.

    Поздравления военных корреспондентов в своем Telegram-канале выложило Мингобороны.

    Герой России военкор Евгений Поддубный отметил: «Записываю это обращение на фоне радостных вестей о том, что российская армия освободила Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, ещё одну часть Донбасса, что армия и Россия освободила Гуляйполе, армия России продолжает успешно наступать на всех главных направлениях в зоне СВО». «Я всем в большие праздники желаю одного – скорейшей нашей общей победы и живыми вернуться домой. Нас ждут дома», – подчеркнул он.

    «Вы, конечно, в минувшем году показали, что такое сила русского оружия и пароля русского солдата. Наверное, фраза года, произнесенная нашим президентом: «Где ступила нога русского солдата, то наше». Огромное вам спасибо за те успехи, которые были достигнуты вашими усилиями!» – сказал Александр Коц.

    Александр Сладков в своем поздравлении отметил: «Я желаю вам в 26-м году спокойствия, обычной полигонной работы, восстановления раненых... Мужики, я вас обнимаю и желаю, чтобы мы видели вас уже на учениях в очень тяжелом и очень трудоемком ежедневном графике – такова ваша планида, за это мы вас любим, уважаем, а вы нас не подводите».

    А Дмитрий Кулько пожелал: «Пусть небо будет чистым, без дронов, и вообще пусть небо всегда будет только нашим. В эту новогоднюю ночь уж точно пусть над вашими головами будут только мирные звезды. А связь чтобы не обрывалась, чтобы услышать самые родные голоса. Пусть 2026-й принесет нам долгожданную победу!».

    31 декабря 2025, 20:47 • Новости дня
    Организован подвоз питания к 55 задержанным поездам в Краснодарском крае

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирам десятков задержанных из-за снегопадов поездов на Кубани начнут доставлять горячее питание и воду в ближайшие часы, сообщили в регионе.

    Организацию подвоза горячей еды и кипятка к поездам, задержанным в Краснодарском крае, планируют начать в ближайшие часы, передает РИА «Новости».

    Глава Кавказского района Юрий Ханин рассказал, что уже на вокзале станции Кавказская пассажирам выдавали чай и бутерброды, а в данный момент закупается питание для доставки к застрявшим поездам. Также он отметил, что поддержка оказывается и силами местной воинской части.

    Как уточнила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, утром между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская из-за технической неисправности остановился пассажирский поезд №442 сообщением Ростов – Адлер. В результате этого произошло нарушение работы контактной сети между станциями и задержка 55 пассажирских поездов, некоторые из которых стоят по несколько часов.

    В «Федеральной пассажирской компании» подчеркнули, что сейчас изменилось время отправления шести поездов. Возврат и переоформление билетов производится без дополнительных сборов.

    Всех пассажиров поездов, застрявших более четырех часов, обеспечивают горячим питанием, а если задержка превышает пять часов, назначают бонусные баллы в программе «РЖД Бонус». В поездах поддерживается комфортная температура, сообщает компания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, непогода и вызванные ею перебои в работе контактной сети привели к задержке 19 пассажирских поездов.

    Несколько поездов «Таврия» между Крымом и городами России опаздывают до пяти с половиной часов.

    Движение поездов на участке Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону восстановлено после схода локомотива грузового состава.

    31 декабря 2025, 19:47 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили атаку на резиденцию президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонных переговоров президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили друг друга с Новым годом и согласовали совместные планы на январь.

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоялся вечером, сообщает Telegram-канал пресс-службы белорусского лидера Пул Первого.

    В начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями с Новым годом.

    Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению российского коллеги, подчеркнув, что уже посмотрел его в интернете.

    Президенты обсудили ситуацию последних дней, в частности вопросы, связанные с атакой беспилотников на резиденцию Президента России. Были затронуты и другие актуальные темы двусторонних отношений.

    По итогам беседы Путин и Лукашенко договорились провести личные встречи после Нового года, а также принять участие в совместных мероприятиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предприятие «Южмаш» в Днепропетровске прекратило существование почти мгновенно после удара «Орешником» по нему в 2024 году.

    Некоторые советники предлагали президенту России Владимиру Путину применить «Орешник» против центров руководства в Киеве, однако российский президент отверг инициативу.

    Президент Белоруссии осудил атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области и назвал это проявлением «дичайшего терроризма на государственном уровне».

    31 декабря 2025, 16:49 • Новости дня
    Экс-посол ФРГ в США Ишингер заявил о будущем одиночестве Европы на мировой арене

    Tекст: Денис Тельманов

    Исполняющий обязанности главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Европейскому союзу предстоит самостоятельно защищать свои ценности и пересматривать их применение.

    Европа оказалась предоставленной самой себе и теперь вынуждена самостоятельно защищать свои ценности, заявил исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности, бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер, передает РИА «Новости».

    «Констатация к смене года: Европа теперь осталась одна дома. Мы, европейцы, должны защищать наши ценности, но при этом всегда самокритично проверять их применение. И одно пожелание: пусть Украина – с нашей помощью – обретет мир и сохранит свою независимость», – отметил он в своем микроблоге.

    Ранее Ишингер снял двухлетний запрет на приглашение экспертов от партии «Альтернатива для Германии» на Мюнхенскую конференцию по безопасности. В ближайшее время до завершения срока полномочий в Норвегии обязанности председателя конференции будет исполнять именно Ишингер, а позже этот пост займет бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков ранее высказывал мнение, что инициативы по мирному плану США, которые продвигают европейцы и украинцы, не приведут к установлению долгосрочного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько европейских стран разработали план отправки до 15 тыс. военных на Украину для контроля за мирным соглашением.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в новогоднем обращении заявил, что страна будет проводить реформы ради стабильности и не станет «игрушкой в руках великих держав».

    В декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств» Германия и Британия разделили первое место с рекордными 95 баллами, Польша переместилась на вторую позицию, а Австрия и Хорватия вернулись в топ-10. Средний уровень враждебности увеличился, эксперты отметили формирование ядра конфронтации.

    31 декабря 2025, 22:11 • Новости дня
    Стало известно о закрытии парков Лондона на Новый год

    Власти закрыли Гайд-парк, Примроуз-Хилл и другие парки города

    Tекст: Денис Тельманов

    Городские власти приняли решение временно закрыть центральные парки Лондона перед новогодними праздниками, чтобы предотвратить массовые скопления зрителей фейерверков.

    Как передает РИА «Новости», в Лондоне были закрыты главные парки – Гайд-парк, Гринвич-парк, Сент-Джеймсский парк и другие – в преддверии новогодней ночи. Королевские парки не станут площадками для наблюдения за праздничными фейерверками, о чем заявили в управлении The Royal Parks.

    Организация массовых мероприятий и запуск фейерверков или фонарей без разрешения рассматривается как нарушение, следить за порядком будет столичная полиция.

    Парк Примроуз-Хилл закрылся в двадцать часов во вторник и откроется только в шесть часов утра в четверг. Ворота Гринвич-парка были закрыты в восемнадцать часов, а Ричмонд-парк закрыли для транспорта в шестнадцать часов. На Гайд-парке размещено официальное уведомление о закрытии территории в полночь.

    В Сент-Джеймсском парке для машин движение перекрыли с двух часов дня, посещение восточной части парка стало невозможным с семнадцати часов.

    Решение о закрытии Примроуз-Хилл вызвало возмущение местных жителей – волонтер Эми Маккеун назвала эту ситуацию беспрецедентной и подчеркнула, что прежде такого никогда не происходило. По ее словам: «Это совершенно беспрецедентный случай.

    Это общественный парк, куда люди должны иметь возможность приходить, чтобы посмотреть на фейерверки. Мы должны наоборот побуждать людей к этому. То, что происходит, слишком нелепо».

    Ранее власти Лондона объявили о крупной операции по обеспечению безопасности на праздниках и предупредили, что билеты на шоу фейерверков продаются только официально.

    Полиция также посоветовала избегать попыток проникновения в такие парки, как Примроуз-Хилл, которые в этот период будут закрыты, и рекомендовала отмечать праздник на официальных площадках города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумнист журнала Forbes признал, что Москва не только не погрузилась в истерию мирового противостояния, но и демонстрирует рекордное гостеприимство.

    Автор Forbes отметил, что город способен к инновациям даже под давлением и не зависит от западных институтов и рынков капитала. Москва в условиях жесткой международной ситуации становится примером открытости и современного подхода к внутреннему развитию.

    31 декабря 2025, 20:37 • Новости дня
    Мишустин утвердил план реализации концепции миграционной политики 2026-2030 годов

    Tекст: Денис Тельманов

    План мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики России предусматривает регулярный мониторинг МВД и ежегодные доклады правительству.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выполнении указа президента по внедрению концепции миграционной политики России на 2026–2030 годы, передает ТАСС.

    В соответствии с документом, федеральные органы власти обязаны исполнить мероприятия плана и ежеквартально предоставлять информацию о результатах в МВД России.

    МВД будет осуществлять мониторинг всех этапов исполнения и до 15 декабря ежегодно представлять правительству обобщенные отчеты и проекты докладов для президента РФ.

    Финансирование всех запланированных мероприятий будет вестись в рамках предусмотренных для министерств ассигнований федерального бюджета, а для региональных властей выполнение плана рекомендовано для обязательного обеспечения.

    Концепция разбита на девять разделов и включает 46 пунктов, направленных на снижение числа нелегальных мигрантов, уменьшение преступности среди иностранцев и повышение числа иностранных студентов, а также граждан, разделяющих традиционные ценности России и переезжающих на постоянное жительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СПЧ Валерий Фадеев предложил дать школам право самим определять готовность детей мигрантов к обучению, учитывая их знание русского языка и уровень социализации.

    Сотрудники ФСБ и МВД выявили крупнейший канал незаконной миграции, который позволил легализовать более 2 тыс. выходцев из стран Азии и Ближнего Востока.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы Андрей Луговой назвал необходимым ограничение для мигрантов права пользоваться услугами только одного российского банка и владеть лишь одним банковским счетом.

    31 декабря 2025, 23:18 • Новости дня
    Премьер Японии в новогоднем поздравлении пошутила о призраке в своей резиденции

    Премьер Японии Такаити пошутила о призраке в правительственной резиденции

    Tекст: Мария Иванова

    В новогоднем поздравлении премьер-министр Японии Санаэ Такаити с юмором отметила, что после переезда в официальную резиденцию пока не встретилась с легендарным «призраком».

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити с юмором упомянула о легенде о «призраке» в резиденции главы правительства, поздравляя сограждан с наступающим Новым годом, передает РИА «Новости».

    Она рассказала, что недавно переехала в официальную резиденцию и добавила: «С легендарным «призраком» я пока так и не встретилась».

    В своем поздравлении Такаити также подвела итоги первых месяцев работы кабинета, отметив, что власти прилагали все усилия для укрепления экономики и проведения активной внешней политики. Глава правительства подчеркнула, что для ее команды приоритетом стала борьба с ростом цен, а дополнительный бюджет позволил приступить к выполнению обещаний по обеспечению безопасности.

    Премьер-министр напомнила о значимых внешнеполитических инициативах, в том числе о переговорах с США, участии в саммитах АСЕАН, АТЭС, G20 и встречах в формате «Центральная Азия плюс Япония». По словам Такаити, эти контакты были необходимы для увеличения международного влияния Японии.

    Глава кабинета отметила, что впереди еще много задач, и пообещала в новом году активней воплощать политические меры, направленные на процветание страны. Она также пожелала жителям Японии счастливого и успешного года.

    Официальная резиденция премьер-министра Японии построена еще в 1929 году. В 1932 году там было совершено убийство бывшего главы правительства Цуёси Инукаи, после чего о здании ходят мистические истории. Традиционно японские СМИ напоминают о «призраке» при каждом переезде нового премьера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санай Такаити заявила, что рабочая нагрузка негативно влияет на состояние кожи ее лица.

    В этом году Санаэ Такаити стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии.

    31 декабря 2025, 22:01 • Новости дня
    Эксперт подсчитал энергозатраты на тазик салата оливье

    Эксперт Канищев подсчитал энергозатраты на тазик салата оливье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для производства трех килограммов традиционного салата оливье требуется энергии, сопоставимой с семью литрами бензина, значительные потери связаны с консервированным горошком, заявил управляющий директор «Русэнергопроекта» Максим Канищев.

    Человечество тратит примерно 10 калорий ископаемого топлива на получение одной калории пищи, пояснил Канищев, передает РИА «Новости».

    В связи с этим для изготовления тазика оливье весом три килограмма и общей калорийностью 6 тыс. калорий необходимо 60 тыс. калорий энергии – столько содержится примерно в семи литрах бензина.

    Канищев особо отметил роль консервированного зеленого горошка, который требует значительных энергозатрат при минимальной пищевой ценности. По его словам, на производство и упаковку горошка тратит ресурсы вся промышленная инфраструктура, а жестяная банка выбрасывается спустя несколько секунд после использования.

    Еще одним энергоемким ингредиентом в оливье эксперт назвал колбасу. Он образно сравнил корову с «дырявым бензобаком»: за жизнь животное съедает три–четыре тонны корма, но лишь 200 килограммов мяса поступает на стол.

    Канищев подчеркнул, что несмотря на значительные энергозатраты на традиционный салат, употреблять его для перемещения на автомобиле невозможно.

    Для снижения углеродного следа он предложил приходить на торжества пешком или на общественном транспорте и доедать салат до 1 января, чтобы «динозавр погиб не зря».

    Также Канищев иронично заявил, что единственный продукт с более низким КПД, чем у коровы, – это аспирин, необходимый для праздника с обилием напитков.

    Ранее главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказывала о сроках хранения салата оливье.

