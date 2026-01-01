Президент Швейцарии перенес новогоднее обращение из-за трагедии на Кран-Монтане

Президент Швейцарии отложил новогоднее обращение из-за трагедии на курорте

Tекст: Мария Иванова

Президент Швейцарии Ги Пармелен отложил новогоднее обращение к народу после трагедии на курорте Кран-Монтана, сообщает ТАСС со ссылкой на RTS и заявление министерства экономики.

Официальная речь, которая должна была состояться 2 января в 12.00 по местному времени, отменена в знак уважения к семьям погибших и пострадавшим.

Инцидент произошёл в ночь на 1 января в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре страны. По данным полиции, пожар унес жизни 40 человек, ещё более 100 получили ранения. Власти исключили теракт, а Rhone FM отмечает, что причиной трагедии, возможно, стало неосторожное обращение с пиротехникой.

Между тем Министерство иностранных дел Франции подтвердило, что среди пострадавших есть два гражданина этой страны. Обоим французам оказана вся необходимая экстренная помощь, а консульство поддерживает контакт с местными властями для выяснения возможного участия других соотечественников.

Посольство России в Швейцарии сообщило, что на данный момент не получало информации о пострадавших российских гражданах в результате данного инцидента.