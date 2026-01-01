Экспорт российского газа в Европу через Турцию стал рекордным в 2025 году

Tекст: Ольга Иванова

Россия в 2025 году экспортировала рекордные 18 млрд кубометров газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» – такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Европейскую сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG). За прошедший год поставки по этому маршруту увеличились на 8,3% и достигли 18,1 млрд куб. м, что стало максимумом за весь период с начала эксплуатации в январе 2020 года.

В декабре 2025 года экспорт российского газа через «Турецкий поток» составил 1,73 млрд куб. м. Это новый месячный рекорд с момента запуска газопровода, превышающий предыдущий максимум октября 2025 года (1,68 млрд куб. м). Рост поставок в декабре по сравнению с ноябрем составил 6,6%, а относительно декабря 2024 года – 13,6%.

«Турецкий поток» – это трубопровод мощностью 31,5 млрд куб. м, соединяющий Россию и Турцию по дну Черного моря. Он служит для газоснабжения Турции, а также стран Южной и Юго-Восточной Европы. После прекращения транзита газа через Украину этот маршрут остается единственным действующим для экспорта российского газа в ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки газа из России по «Турецкому потоку» в страны Европы в июле выросли до максимального месячного уровня за всю историю работы трубопровода.

Объем поставок российского газа по «Турецкому потоку» ранее достигал исторического максимума и превышал 396 млн кубометров за неделю.