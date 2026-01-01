Партию танков Т-90М «Прорыв» укомплектовали новогодними подарками

«Уралвагонзавод» укомплектовал новые Т-90М новогодними наборами и аптечками

Tекст: Вера Басилая

Концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв», выполнив контрактные обязательства перед Минобороны за 2025 год, передает ТАСС.

Отправленные в канун Нового года боевые машины были укомплектованы подарками для экипажей. Подобная практика будет продолжена и в 2026 году.

Каждый танк получил по три новогодних набора, которые упаковывали представители молодежной организации УВЗ. Кроме того, бойцам передали альбомы с детскими рисунками и пожеланиями от заводчан. Общероссийский народный фронт также собрал для танкистов индивидуальные тактические аптечки.

«Пусть наша броня служит надежной защитой русским воинам, хранит их жизни. Возвращайтесь с победой», – заявил исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин.

Представитель Минобороны отметил, что танкисты высоко ценят Т-90М, называя его между собой «танком Победы», и что обратная связь с участниками спецоперации помогает в доработке техники. Кроме того, стало известно, что танки получат комплекс активной защиты «Арена-М» с режимом «Антидрон» для борьбы с беспилотниками.

Т-90М «Прорыв» является глубокой модернизацией танка Т-90. Он получил новую башню, более мощный двигатель и современный многоканальный прицел. Одной из ключевых особенностей машины стала возможность обмениваться данными с другими танками в режиме реального времени.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что российские танки имеют дополнительную круговую защиту от дронов. Россия задает тренды в мировом танкостроении. Американские танки Abrams не обладают такой защитой, как у российских танков.