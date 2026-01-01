Сальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах

Путин поздравил россиян с Новым годом

Tекст: Вера Басилая

«Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится.

Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России.

Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.

Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет.

Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2026 годом!»

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина было показано сначала в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, передает ТАСС. Сообщается, что позднее оно будет транслироваться перед полуночью во всех остальных регионах страны.

Путин в большинстве случаев проводит новогодние поздравления из Кремля, но были исключения. В 2022 году он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, находясь среди участников спецоперации на Украине. В 2013 году президент снял обращение в Хабаровске из-за встречи с жертвами наводнения. Тогда жители Камчатки увидели записанное в Кремле поздравление, а на остальные территории вышло обращение из Хабаровска.

В этом году выступление заняло три минуты 20 секунд и стало одним из самых коротких за всю историю подобных обращений. В предыдущем году речь длилась 3 минуты 35 секунд, а самым коротким обращением стало поздравление 2006 года – чуть больше двух минут.

Самое продолжительное новогоднее поздравление Путина было в 2022 году. Тогда оно длилось около девяти минут и записывалось не на фоне Кремля.

Новогодние обращения Путина в 2020 и 2021 годах были также рекордно длинными – более шести минут каждое. Рекорд по продолжительности до сих пор принадлежит Борису Ельцину, который 31 декабря 1999 года говорил более десяти минут, объявляя об уходе в отставку.