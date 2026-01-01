  • Новость часаРоссийские войска отразили две атаки ВСУ, пытавшихся порваться в Купянск
    США принуждены вновь уважать Россию
    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве
    Подсчитаны общие потери ВСУ за 2025 год
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах
    ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    Названа вероятная причина взрыва с десятками погибших на курорте в Швейцарии
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске
    1 января 2026, 11:05 • Новости дня

    В Амстердаме сгорела церковь XIX века

    В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела церковь XIX века

    Tекст: Вера Басилая

    В Амстердаме возник сильный пожар в церкви Вонделкерк XIX века, рухнула башня, эвакуированы жители соседних домов, сообщает газета NL Times.

    В Амстердаме в ночь на первое января сгорела церковь Вонделкерк, построенная еще в 1872 году, сообщает РИА «Новости».

    Пожар вспыхнул вскоре после полуночи, и пламя быстро охватило здание, расположенное на краю крупнейшего городского парка – Вонделпарка.

    По словам мэра Амстердама Фемке Халсемы, из-за угрозы распространения огня были эвакуированы жители близлежащих домов. В результате обрушилась башня церкви.

    Как сообщили представители экстренных служб, тлеющие угли, поднятые ветром, разносились в сторону центра города. Историческая церковь Вонделкерк была более 100 лет католическим храмом, а в последние годы использовалась для торжественных мероприятий.

    Здание спроектировал знаменитый архитектор Питер Кёйперс, который известен также по проектам Рейксмузеума и Центрального вокзала Амстердама. О причинах возгорания пока не сообщается, работы по ликвидации пожара продолжаются.

    31 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    @ REUTERS/Carlo Allegri

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку киевского режима атаковать резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека не стало комментировать попытку Киева нанести удар беспилотниками по резиденции российского лидера в Новгородской области, передает ТАСС.

    «Мы знаем об этих сообщениях. Однако мы не можем их комментировать, поскольку они не подтверждены», – заявили там.

    Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов ранее отмечал, что УВКПЧ и его глава Фолькер Тюрк не реагируют на данный инцидент.

    По словам дипломата, подобное молчание может быть расценено как предвзятость организации. Гатилов также подчеркнул, что отсутствие официального заявления фактически означает оправдание нового преступления киевских властей, которые, по его словам, прибегли к политике государственного терроризма.

    Ранее Минобороны показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы российского государства. Оно отметило, что ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    Украинская сторона применила в ходе атаки 91 ударный беспилотник.

    31 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ

    Эксперт Кнутов: Россия представила неопровержимые доказательства атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина

    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алёна Задорожная

    После того, как стал известен тип дронов, которыми противник атаковал резиденцию президента Владимира Путина, стало понятно: Зеленский и его западные кураторы знали о нападении. Тем не менее и Киев, и Европа продолжают лгать о произошедшем. Однако Москва не оставит такие действия безнаказанными, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Чаклун-В» считается украинским дроном. Однако, по сути, это измененный Bayraktar TB. Машина существует в двух модификациях – ближнего и дальнего действия. Первая работает на электродвигателе и способна пролететь около 100 километров, в то время как второй вариант – до 900 километров. При этом полезная нагрузка аппарата может составлять от шести до 25 кг. Крейсерская скорость аппарата – 120 км/ч, а максимальная – 150 км/ч», – рассказал Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт.

    По его словам, российские военные «очень хорошо отработали по целям». «Как минимум один дрон практически не поврежден. Это позволит нашим военным точно определить точку запуска БПЛА, детальный маршрут, а также выяснить особенности машины, чтобы в дальнейшем российские радиотехнические и зенитно-ракетные войска отражали атаки еще более эффективно», – рассуждает аналитик.

    «На данный момент нам известно, что беспилотники запускались со стороны Сумской и Черниговской областей. Если внимательно изучить маршруты, то становится очевидным – они проходят над малонаселенными, почти безлюдными районами. Первая атака пришлась на Белгородскую область», – описывает спикер

    Он добавил, что вторая группа БПЛА проходила «окружными путями». «Более того, можно с почти полной уверенностью говорить, что дроны готовились к запуску или даже были запущены еще до того, как Владимир Зеленский вылетел в США на переговоры с Дональдом Трампом. То есть он хорошо знал о готовящемся нападении», – полагает аналитик.

    Впрочем, Зеленский продолжает отрицать причастность Киева к атаке. «Не удивительно. Он – бывший комик, ему неоднократно приходилось говорить на сцене что-то не соответствующее реальности, сохраняя при этом уверенное выражение лица», – иронично заметил Кнутов.

    «Также надо понимать, что если Киев признает атаку, то он автоматически признает и тот факт, что украинские власти пытались убить президента России. В схожем положении находится и Европа, которая просто делает вид, что ничего не происходит. План по нанесению стратегического поражения нашей стране провалился. Поэтому НАТО и ЕС попросту лгут», – продолжает собеседник.

    Аналитик допускает, что о готовящемся нападении на резиденцию Путина знал не только сам Зеленский, но и недружественные правительства: Лондон, Париж, Хельсинки и другие. «Кто-то просто дал согласие, кто-то активно поддержал», – рассуждает он.

    Как бы то ни было, Россия не оставит ситуацию просто так, уверен аналитик. «Ответ обязательно последует. Причем он должен быть серьезным, адекватным, хорошо подготовленным и продуманным. Чтобы на Банковой содрогнулись, как это было после демонстрации и размещения «Орешника», – приводит пример специалист.

    Сейчас же, опубликовав карту с маршрутами дронов и видео с обломками беспилотников, Россия четко доказала – атака действительно была. «Мы подтвердили, что противник пытался нанести урон лично Владимиру Путину и намеревался сорвать диалог Москвы и Вашингтона», – заключил Кнутов.

    Министерство обороны России в среду показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Кроме того, военное ведомство продемонстрировало обломки одного из аппаратов. После падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась. Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина является необходимым. По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.

    «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала реакцию Москвы на атаку, а также объясняла, почему Киев пошел на очередную террористическую провокацию на фоне переговоров Трампа и Зеленского.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 09:11 • Новости дня
    ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию российского президента Владимира Путина, сообщает газета Wall Street Journal.

    Источник The Wall Street Journal сообщил, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не нашли подтверждений информации об ударе Киева по резиденции президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на источник в американской администрации, знакомого с разведданными. По данным издания, оценка ЦРУ не выявила признаков попыток нападения на российского лидера.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками.

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства.

    Военное ведомство засекло атаку с территории Сумской и Черниговской областей.

    Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    Киевский режим во время атаки применил 91 ударный беспилотник.

    31 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского
    @ Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После Мюнхенской конференции Дональд Трамп резко раскритиковал своего спецпосланника Кита Келлога за похвалу в адрес Владимира Зеленского, назвав его «идиотом», сообщила газета The New York Times (NYT).

    По данным NYT, президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника по Украине Кита Келлога идиотом из-за его высказываний о Владимире Зеленском, передает ТАСС.

    По информации собеседников издания, Трамп вызвал Келлога к себе после Мюнхенской конференции в феврале, чтобы обсудить слова о «решительности и мужественности» Зеленского. Во время разговора Келлог сравнил Зеленского с Авраамом Линкольном, после чего Трамп, обсуждая ситуацию с советниками, назвал его «просто идиот».

    Кроме того, Келлог, встречаясь с европейскими политиками в кулуарах конференции, пояснил, что выступает против изоляционистских взглядов в администрации президента США. По словам источников, на вопрос главы МИД Польши Радослава Сикорского о будущем альянса ЕС и США спецпосланник попытался успокоить аудиторию, заявив, что является их «лучшим другом» в команде Трампа.

    Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года и традиционно собирает политиков и экспертов для обсуждения международных вопросов. Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов, однако в последние годы официальные представители РФ не принимают в нем участия.

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе.

    Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Владимира Зеленского.

    1 января 2026, 08:51 • Новости дня
    При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли 24 человека

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь 1 января три беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области, погибли 24 человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил в Telegram-канале, что ночью в Хорлах Херсонской области три беспилотника ВСУ атаковали кафе и гостиницу, где мирные жители отмечали Новый год.

    По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли.

    «Многие сгорели заживо. Погиб ребенок», – написал Сальдо.

    По словам Сальдо, один из БПЛА был с зажигательной смесью, киевский режим целенаправленно сжег людей.

    Чиновник отметил, что этот удар по мирным жителям сравним с трагедией в одесском Доме профсоюзов, а атака произошла почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром. Медики продолжают борьбу за жизни пострадавших.

    Системы ПВО уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа в семи регионах России за одну ночь.

    Силы ПВО за день сбили 53 украинских беспилотника над российскими регионами. Электроснабжение Запорожской области восстановили после атаки беспилотников ВСУ.

    31 декабря 2025, 15:36 • Новости дня
    WP предположила, кто будет президентом Украины в 2026 году

    WP предположила, что Залужный станет президентом Украины в 2026 году

    WP предположила, кто будет президентом Украины в 2026 году
    @ Thomas Krych/ZUMA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское издание Washington Post допустило, что президентом Украины к концу следующего года станет бывший главнокомандующий украинскими вооруженными силами (ВСУ) Валерий Залужный.

    Колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус составил список кандидатов, пишет RT.

    Залужного в него включены глава киевского режима Владимир Зеленский, замначальника его штаба Олег Татаров, глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (в списке экстремистов и террористов в России) и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

    Ранее на Украине сообщили, что якобы Валерий Залужный готовится оставить пост посла Украины в Британии и вернуться в Киев.

    Сам Залужный опубликовал в соцсетях фото с супругой на фоне новогодней елки, намекнув на возвращение на Украину.

    31 декабря 2025, 19:41 • Новости дня
    Финские власти уведомили посольство о задержании судна с россиянами в экипаже

    Tекст: Денис Тельманов

    Диппредставительство России в Финляндии запросило дополнительные сведения и заявило о готовности помочь своим гражданам, входящим в экипаж судна Fitburg.

    Финские власти уведомили российское посольство о задержании грузового судна, среди членов экипажа которого есть граждане России, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению дипмиссии, посольство пока не получало обращений от своих граждан, задержанных на этом судне.

    Инцидент произошел в среду: финская полиция задержала судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль. На борту находились 14 членов экипажа, среди которых, помимо россиян, есть граждане Грузии, Казахстана и Азербайджана. Судно идет под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

    Финская полиция подозревает экипаж в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе, а также в умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций.

    Впоследствии российское посольство в Финляндии заявило, что готово оказать любую необходимую помощь задержанным россиянам.

    «Работаем над прояснением ситуации. Запросили у финской стороны дополнительную информацию. Готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства», – сообщили в диппредставительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская береговая охрана задержала судно по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

    Российский сухогруз «Адлер» получил разрешение покинуть территориальные воды Швеции после досмотра на наличие санкционных нарушений.

    1 января 2026, 10:17 • Новости дня
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка атаки на новгородскую резиденцию президента России Владимира Путина поставила под угрозу судьбу Европы, сообщает французский журнал Valeurs Actuelles.

    Французский журнал Valeurs Actuelles пишет, что атака ВСУ с использованием более 90 беспилотников на новгородскую резиденцию президента Владимира Путина совпала с окончанием пресс-конференции американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Французское издание подчеркивает, что нападение поставило под угрозу благополучие всего Запада и еще больше осложнило перспективы разрешения ситуации на Украине.

    В материале особое внимание уделено реакции европейских столиц, которые, по мнению автора Valeurs Actuelles, проигнорировали произошедшее. «Молчание – это соучастие, если не в действии, то уж точно в бездействии», – указывает журналист.

    Ответственность за обострение ситуации автор возлагает на европейские элиты, заявляя, что судьба Европы теперь находится в опасности.

    По мнению автора, нападение на резиденцию лидера ядерной державы стало переломным событием, и действия европейских лидеров могут привести к их политическому наказанию – либо через выборы, либо через массовые протесты.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки киевского режима на президентскую резиденцию России беспилотниками.

    Руководитель дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что сообщения о таких ударах – это «намеренное отвлечение внимания».

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, участвовавших в попытке атаки. Российские военные засекли запуск дронов с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    31 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам из Кремля, первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

    «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

    В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

    Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится.

    Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России.

    Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

    Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.

    Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

    Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет.

    Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

    С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2026 годом!»

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина было показано сначала в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, передает ТАСС. Сообщается, что позднее оно будет транслироваться перед полуночью во всех остальных регионах страны.

    Путин в большинстве случаев проводит новогодние поздравления из Кремля, но были исключения. В 2022 году он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, находясь среди участников спецоперации на Украине. В 2013 году президент снял обращение в Хабаровске из-за встречи с жертвами наводнения. Тогда жители Камчатки увидели записанное в Кремле поздравление, а на остальные территории вышло обращение из Хабаровска.

    В этом году выступление заняло три минуты 20 секунд и стало одним из самых коротких за всю историю подобных обращений. В предыдущем году речь длилась 3 минуты 35 секунд, а самым коротким обращением стало поздравление 2006 года – чуть больше двух минут.

    Самое продолжительное новогоднее поздравление Путина было в 2022 году. Тогда оно длилось около девяти минут и записывалось не на фоне Кремля.

    Новогодние обращения Путина в 2020 и 2021 годах были также рекордно длинными – более шести минут каждое. Рекорд по продолжительности до сих пор принадлежит Борису Ельцину, который 31 декабря 1999 года говорил более десяти минут, объявляя об уходе в отставку.

    1 января 2026, 11:27 • Новости дня
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новогоднем эфире на Первом канале в качестве юмористических эпизодов использовались переозвученные сцены из советских фильмов, в одном из которых зрителей ТНТ назвали «дураками».

    В сцене из фильма «Джентельмены удачи» герой Савелия Крамарова переодетый в женскую одежду, на улице пытается познакомиться с девушкой.

    В переозвученной Первым каналом версии диалог звучит так:

    – Девушка, а девушка, а вы где Новый год смотрите?

    – Я на Первом, а вы?

    – А я на ТНТ.

    – Ну и дура.

    В оригинале фильма 1971 года у актеров были такие реплики:

    – Девушка, а девушка, а как вас зовут?

    – Таня.

    – А меня Федя.

    – Ну и дура.

    Ранее Константин Эрнст заявил, что новогоднее шоу «Голубой огонек» не транслируется на Первом канале под этим названием с 1987 года.

    Генеральный директор Первого канала сделал такое заявление в ответ на предложение депутата Виталия Милонова создать специальную версию «Голубого огонька» для детей.

    31 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год

    Tекст: Вера Басилая

    The Financial Times отметила, что семь из 20 своих прогнозов на 2025 год, включая мирное урегулирование на Украине и рост биткоина до 18 млн рублей, не сбылись, что стало антирекордом за всю историю рубрики.

    Газета The Financial Times опубликовала ежегодный набор прогнозов на 2026 год и признала собственные неудачи в прогнозировании за текущий год, передает ТАСС.

    Издание сообщило, что семь из 20 предсказаний на 2025 год оказались неверными, что стало худшим результатом за всю историю данной рубрики.

    Среди наиболее заметных не сбывшихся прогнозов называются мирная сделка по Украине, а также скачок курса биткоина выше 200 тыс. долларов. Кроме того, ошибочным был признан прошлогодний прогноз по электромобилям – FT ожидала, что их доля не достигнет четверти мировых продаж, однако реальность оказалась иной. Еще четыре неверных прогноза редакция не уточнила.

    Несмотря на неудачи, FT сохранила формат ежегодных предсказаний. В новом обзоре колумнист Бен Холл высказал мнение, что Владимир Зеленский не пойдет на отказ от Донбасса в рамках мирной сделки: «Такой шаг был бы слишком рискован для главы киевского режима – как с военной, так и с конституционной и политической точек зрения», – отметил журналист.

    Среди других прогнозов на 2026 год – предположение, что средний уровень пошлин США при президентстве Дональда Трампа не вырастет, а также ожидание «сдувания» пузыря вокруг искусственного интеллекта. Ведущие авторы газеты также предрекают продолжение политики снижения ставок центральными банками, медленное появление бытовых гуманоидных роботов у богатых семей и затягивание внедрения более совершенных квантовых компьютеров.

    1 января 2026, 11:40 • Новости дня
    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах

    Сальдо заявил о вероятной организации атаки по Хорлам британскими спецслужбами

    Tекст: Вера Басилая

    Удар по гостинице в населенном пункте Хорлы, совершенный с помощью украинских беспилотников, мог быть организован британскими и европейскими спецслужбами, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, удар украинских беспилотников по гостинице в поселке Хорлы в Херсонской области в новогоднюю ночь мог быть организован при участии британских и европейских спецслужб, передает РИА «Новости».

    Губернатор заявил, что этот атака была направлена на срыв дипломатических усилий между Россией и США по урегулированию конфликта. Он подчеркнул особый цинизм случившегося и выразил уверенность, что Киев действует, ощущая свою безнаказанность, что может означать прямую причастность английских и европейских спецслужб к организации этого преступления.

    Сальдо подчеркнул, что все причастные к атаке будут найдены и понесут ответственность. По его словам, виновные предстанут перед международным трибуналом, созданным по образцу Нюрнбергского процесса. Сальдо заверил, что наказание неминуемо и станет ответом на преступления против мирных жителей.

    Ранее Сальдо заявил об атаке дрона на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и пострадали 50.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В больницах Крыма и Херсонской области находятся 13 пострадавших от удара дронов, среди которых двое детей, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    31 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Финляндия задержала судно за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе
    Финляндия задержала судно за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе
    @ Lehtikuva/FINNISH BORDER GUARD/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финская береговая охрана задержала судно за то, что, то якобы повредило подводный телекоммуникационный кабель в Финском заливе, сообщили в ведомстве.

    Речь идет о телекоммуникационном кабеле финской телекоммуникационной компании Elisa в Финском заливе, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Финское судно береговой охраны VL Turva взяла под контроль другое судно, которое якобы причастно к повреждению кабеля.

    К какой стране относится задержанное судно, не сообщается. Полиция страны указала, что поврежденный кабель соединял Хельсинки и Таллин, место повреждения находится на территории исключительной экономической зоны Эстонии.

    В сентябре из-за повреждения подводных оптоволоконных кабелей на дне Красного моря произошли масштабные сбои доступа к интернету в ОАЭ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему обвинения в адрес России по поводу «диверсий против подводных кабелей» опровергли на самом Западе.

    1 января 2026, 09:34 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на гостиницу в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) после атаки БПЛА на кафе в селе Хорлы Херсонской области, где погибли 24 человека, сообщает Следственный комитет.

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) после атаки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Следствие установило, что в ночь на 1 января украинские беспилотники, снаряженные боеприпасами, атаковали здание кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области. В результате налета погибли более 20 мирных жителей, многие получили ранения.

    Действия лиц, причастных к теракту, будут юридически оценены. Следственный комитет России продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия и личности причастных к атаке.

    В ночь на 1 января три беспилотника атакавали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области. В результате нападения погибли 24 человека, среди которых был ребенок.

    31 декабря 2025, 14:33 • Новости дня
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свою способность очаровать российского коллегу Владимира Путина, сообщил неназванный помощник американского лидера.

    Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свои возможности в очаровании Путина, пишет New York Times со ссылкой на помощника президента США.

    По этим данным, Трамп якобы сделал такое заявление после окончания действия пасхального перемирия на Украине в апреле.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу с наступающим Новым годом. До этого российский лидер поздравлял Трампа с Рождеством.

