    США принуждены вновь уважать Россию
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли 24 человека
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Финские власти уведомили посольство о задержании судна с россиянами в экипаже
    1 января 2026, 09:11 • Новости дня

    ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию российского президента Владимира Путина, сообщает газета Wall Street Journal.

    Источник The Wall Street Journal сообщил, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не нашли подтверждений информации об ударе Киева по резиденции президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на источник в американской администрации, знакомого с разведданными. По данным издания, оценка ЦРУ не выявила признаков попыток нападения на российского лидера.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками.

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства.

    Военное ведомство засекло атаку с территории Сумской и Черниговской областей.

    Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    Киевский режим во время атаки применил 91 ударный беспилотник.

    31 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    @ REUTERS/Carlo Allegri

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку киевского режима атаковать резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека не стало комментировать попытку Киева нанести удар беспилотниками по резиденции российского лидера в Новгородской области, передает ТАСС.

    «Мы знаем об этих сообщениях. Однако мы не можем их комментировать, поскольку они не подтверждены», – заявили там.

    Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов ранее отмечал, что УВКПЧ и его глава Фолькер Тюрк не реагируют на данный инцидент.

    По словам дипломата, подобное молчание может быть расценено как предвзятость организации. Гатилов также подчеркнул, что отсутствие официального заявления фактически означает оправдание нового преступления киевских властей, которые, по его словам, прибегли к политике государственного терроризма.

    Ранее Минобороны показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы российского государства. Оно отметило, что ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    Украинская сторона применила в ходе атаки 91 ударный беспилотник.

    Комментарии (23)
    31 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны России продемонстрировало сбитый украинский беспилотник с неразорвавшейся фугасной боевой частью, задействованный при атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    На опубликованных кадрах запечатлен сбитый средствами ПВО дрон, после падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    «Тот редкий и уникальный случай, когда мы имеем неразорвавшуюся боевую часть», – сказал боец.

    В результате попадания зенитного снаряда в хвостовую часть аппарат приземлился, не приведя в действие заряд.

    Ранее Минобороны публиковало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства, и поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.

    Комментарии (5)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам из Кремля, первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

    «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

    В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

    Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится.

    Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России.

    Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

    Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.

    Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

    Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет.

    Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

    С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2026 годом!»

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина было показано сначала в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, передает ТАСС. Сообщается, что позднее оно будет транслироваться перед полуночью во всех остальных регионах страны.

    Путин в большинстве случаев проводит новогодние поздравления из Кремля, но были исключения. В 2022 году он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, находясь среди участников спецоперации на Украине. В 2013 году президент снял обращение в Хабаровске из-за встречи с жертвами наводнения. Тогда жители Камчатки увидели записанное в Кремле поздравление, а на остальные территории вышло обращение из Хабаровска.

    В этом году выступление заняло три минуты 20 секунд и стало одним из самых коротких за всю историю подобных обращений. В предыдущем году речь длилась 3 минуты 35 секунд, а самым коротким обращением стало поздравление 2006 года – чуть больше двух минут.

    Самое продолжительное новогоднее поздравление Путина было в 2022 году. Тогда оно длилось около девяти минут и записывалось не на фоне Кремля.

    Новогодние обращения Путина в 2020 и 2021 годах были также рекордно длинными – более шести минут каждое. Рекорд по продолжительности до сих пор принадлежит Борису Ельцину, который 31 декабря 1999 года говорил более десяти минут, объявляя об уходе в отставку.

    Комментарии (12)
    31 декабря 2025, 12:59 • Новости дня
    Лукашенко: Горячие головы предлагали Путину ударить «Орешником» по Киеву
    Лукашенко: Горячие головы предлагали Путину ударить «Орешником» по Киеву
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые советники предлагали президенту России Владимиру Путину применить «Орешник» против центров руководства в Киеве, однако российский президент отверг инициативу, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    После первого применения российского комплекса «Орешник» некоторые советники российского лидера настаивали на нанесении удара по центрам принятия решений на Украине, сказал Лукашенко, передает БелТА.

    «Когда применили в первый раз «Орешник», некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», – сказал он.

    Он подчеркнул, что за все время украинского конфликта ни одна из сторон не пыталась атаковать первое лицо другой стороны. Лукашенко напомнил, что никто не отдавал приказ на уничтожение президентов, хотя такая возможность технически существовала у обеих сторон.

    Комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников на резиденцию Путина, Лукашенко расценил произошедшее как терроризм на государственном уровне.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии начали боевое дежурство российские ракетные комплексы «Орешник» в рамках союзных гарантий.

    Вооруженные силы Белоруссии обозначили территории для патрулирования этим ракетным комплексом. Лукашенко пояснял, что количество российских комплексов «Орешник» в стране не превысит десяти.

    Комментарии (10)
    31 декабря 2025, 14:33 • Новости дня
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свою способность очаровать российского коллегу Владимира Путина, сообщил неназванный помощник американского лидера.

    Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свои возможности в очаровании Путина, пишет New York Times со ссылкой на помощника президента США.

    По этим данным, Трамп якобы сделал такое заявление после окончания действия пасхального перемирия на Украине в апреле.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу с наступающим Новым годом. До этого российский лидер поздравлял Трампа с Рождеством.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 21:12 • Новости дня
    Уиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с представителями стран Европы, на которой обсудил практические шаги для усиления гарантий безопасности для Украины.

    Переговоры, поводом для которых, как отмечается, стала инициатива американского президента Дональда Трампа, прошли при участии ключевых представителей государств, передает РИА «Новости».

    Стив Уиткофф сообщил, что стороны сфокусировались на вопросах укрепления гарантий безопасности для Украины, а также на разработке практических механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения долгосрочного мира.

    По словам Уиткоффа, «мы сосредоточились на том, как практически продвинуть дискуссии в рамках мирного процесса, инициированного президентом США Дональдом Трампом, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы помочь положить конец войне и гарантировать, что она не возобновится».

    В переговорах приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, предприниматель Джаред Кушнер, советник по национальной безопасности Британии Джонатан Пауэлл, советник французского президента Эммануэль Бонн, секретарь совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров и советник главы правительства Германии Гюнтер Заутер.

    Уиткофф подчеркнул продуктивность состоявшейся беседы и выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество сторон по данному направлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп раскритиковал своего спецпосланника Кита Келлога за похвалу Владимира Зеленского после Мюнхенской конференции.

    Дональд Туск заявил о готовности США гарантировать безопасность Украине после подписания мирного соглашения.

    Комментарии (11)
    31 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны озвучило направления атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
    Минобороны озвучило направления атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения радиотехнических войск ВС России пресекли воздушную атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с территории Сумской и Черниговской областей Украины, сообщило Минобороны.

    Воздушный удар развернулся сразу по нескольким направлениям, в ходе него был запущен 91 БПЛА самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Противовоздушные силы России сбили 49 дронов над Брянской областью, один дрон перехватили над Смоленской областью, а 41 летательный аппарат был сбит в Новгородской области.

    «Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», – подчеркнули в Минобороны.

    В результате атаки никто не пострадал, разрушений не последовало, также ущерба резиденции не допущено. В отражении удара задействовали зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

    Киевский режим тщательно спланировал атаку с южного, юго-западного и западного направлений, российские силы ПВО действовали слаженно и эффективно, подчеркнули в министерстве.

    «Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу», – отметили в оборонном ведомстве.

    До этого Минобороны рассказывало, что киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 13:51 • Новости дня
    NYT: Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра парада Победы
    NYT: Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра парада Победы
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в приватном разговоре после просмотра парада Победы отметил силу России, заявив о ее непобедимости, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп в частном разговоре назвал Россию непобедимой после просмотра кадров с парада Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    «Они выглядят непобедимыми», – отметил Трамп в мае в беседе со своими помощниками, когда смотрел видеозапись военного парада.

    The New York Times подчеркивает, что Трамп уверен: тот, кто сильнее, всегда имеет преимущество при заключении сделок. В публикации отмечается, что президент США традиционно придерживается такой позиции в вопросах внешней политики.

    Ранее в интервью телеканалу NewsNation Трамп рассказал, что во время визита в Ватикан советовал Владимиру Зеленскому заключить сделку по вопросам минеральных ресурсов, объяснив это тем, что Россия, по его мнению, больше и сильнее.

    Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что 2025 год дал шанс на восстановление ранее разрушенных российско-американских отношений.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 11:49 • Новости дня
    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»

    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина терроризмом на государственном уровне

    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии резко осудил атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, назвав произошедшее проявлением «дичайшего терроризма на государственном уровне».

    Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области «дичайшим терроризмом на государственном уровне», передает «Пул первого».

    «И я думаю о том, кому это надо?» – заявил президент Белоруссии.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул недопустимость атаки с использованием беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции президента России и заявил о неподходящем времени для подобных действий.

    Китай призвал не допустить эскалации из-за атаки на резиденцию Владимира Путина. МИД ОАЭ осудил попытку нападения киевского режима на резиденцию президента России, указав на угрозу безопасности и стабильности страны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Владимира Путина и отметил важность дипломатии.

    Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал попытку Киева нанести удар по госрезиденции Владимира Путина гнусным актом и угрозой для мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Комментарии (3)
    31 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    Каллас назвала атаку на резиденцию Путина «отвлечением внимания»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель дипломатии Европейского союза Кая Каллас выразила опасения международной реакцией на атаку украинских военных на резиденцию президента Владимира Путина.

    Каллас в социальных сетях попробовала убедить подписчиков, что заявление России об ударах по президентской резиденции – это «намеренное отвлечение внимания», передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны показывало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    Киевский режим использовал в ходе атаки 91 ударный дрон.

    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Таджикистан осудил атаку дронов на резиденцию Путина

    Президент Таджикистана осудил атаку БПЛА на резиденцию Путина

    Таджикистан осудил атаку дронов на резиденцию Путина
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул недопустимость атаки с применением беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области.

    Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил решительное осуждение недавней атаки беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области, передает ТАСС. В официальном сообщении пресс-службы президента Таджикистана также отмечается, что подобные действия рассматриваются как угроза безопасности руководства страны и государственным объектам.

    Рахмон особо подчеркнул недопустимость атак этого рода и указал, что они препятствуют переговорам по достижению мира и стабильности. В ходе разговора лидеры обсудили меры по обеспечению дальнейшей безопасности и укреплению сотрудничества в вопросах противодействия современным угрозам.

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил неодобрение атакам дронами на госрезиденцию президента России в Новгородской области.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции президента России и заявил о неподходящем времени для подобных действий.

    Китай призвал не допустить эскалации из-за атаки на резиденцию Владимира Путина. МИД ОАЭ осудил попытку нападения киевского режима на резиденцию президента России, указав на угрозу безопасности и стабильности страны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Владимира Путина и отметил важность дипломатии.

    Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал попытку Киева нанести удар по госрезиденции Владимира Путина гнусным актом и угрозой для мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 11:34 • Новости дня
    Россиянина Постового освободили в США и депортировали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российского инженера Дениса Постового депортировали из Соединенных Штатов после длительного содержания в американской тюрьме, несмотря на не снятые обвинения, сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

    Постовой был освобожден после совместных усилий команды защиты, дипломатов и родственников, пояснил Мельников, передает ТАСС.

    Правозащитник сообщил, что приговор Постовому не был вынесен, однако за счет грамотной юридической работы решение о депортации вступило в силу.

    Мельников подчеркнул, что Постовому оказывалась медицинская помощь несмотря на ряд хронических заболеваний. Теперь инженер сможет продолжить лечение уже в российских медицинских учреждениях и встретить праздники с семьей, в том числе с четырьмя несовершеннолетними детьми.

    В октябре суд в США определил, что Денис Постовой, которого в 2024 году обвинили в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения в Россию, обязан покинуть США до декабря.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Стало известно о намерении Бельгии и Франции блокировать запрет урана из России

    Бельгия и Франция выступили против включения урана из России в 20-й пакет санкций

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель и Париж выступили против предложения ограничить импорт урана из России, несмотря на обсуждение новых санкций против Москвы внутри Евросоюза.

    Бельгия и Франция выступают против запрета на импорт российского урана в рамках будущего двадцатого пакета санкций, передает Welt.

    Ожидается, что новый пакет будет представлен к годовщине начала конфликта на Украине в феврале, он предусмотрит ограничительные меры против ряда лиц, а также заморозку активов.

    Как сообщает издание, обсуждение запрета на поставки российского урана ведется, однако этим мерам уже сейчас препятствуют Франция и Бельгия. По сведениям дипломатических источников, обе страны могли бы закупать необходимый для атомных электростанций уран в Южной Африке, Австралии или Канаде, однако такие поставки обойдутся им дороже.

    Еврокомиссия до сих пор не подтвердила готовность нового пакета санкций, но обсуждение продолжается среди государств ЕС. Запад начал усиливать давление на Россию после начала спецоперации на Украине, и уже принят девятнадцатый пакет ограничительных мер, при этом общий счет санкций, введенных против России, близится к 31 тысяче.

    В российском руководстве неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением. Власти отмечали, что западные санкционные меры оказались неэффективными и Запад пока не готов признать их провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что страна пока не может полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России. Еврокомиссия приступит к разработке проекта запрета на импорт урана из России в Европейский союз.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 14:13 • Новости дня
    Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус обратился с новогодними пожеланиями к гражданам России от имени всех американцев.

    Дайкхаус в своем обращении заявил, что Соединенные Штаты поздравляют россиян с наступающим Новым годом от лица всего американского народа, передает ТАСС.

    «Дорогие друзья, с наступающим Новым годом. С наступлением нового года я передаю искренние поздравления вам и вашим семьям от имени американского народа», – обратился к россиянам дипломат.

    В своем послании он пожелал россиянам всего наилучшего и отметил значимость дружбы между народами.

    Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что 2025 год дал шанс на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с наступающим Новым годом и отправил поздравления зарубежным лидерам.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 11:28 • Новости дня
    Определена дата встречи глав МИД G20 в США

    МИД: Встреча глав МИД G20 пройдет под председательством США 30–31 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча глав МИД «Большой двадцатки» (G20) состоится под председательством США 30–31 октября 2026 года, а саммит лидеров примет Майами 14–15 декабря, сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Встреча глав МИД стран G20 пройдет под председательством США 30–31 октября 2026 года. Официальную информацию озвучил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. По его словам, на 2026 год Вашингтон утвердил рабочую структуру переговорных форматов, куда вошли направления по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию ради экономического роста, передает ТАСС.

    В течение года будут организованы пять тематических министерских конференций по ключевым вопросам повестки. Основная встреча глав МИД состоится в конце октября. Российские представители назначены по всем четырем экспертным направлениям форума.

    Бердыев уточнил, что Россия планирует активное участие в предстоящих мероприятиях G20, включая саммит лидеров в Майами, который назначен на 14–15 декабря 2026 года. Дипломат подчеркнул, что страна готова работать на соответствующем уровне по всем озвученным направлениям.

    Российская сторона рассчитывает, что тема Украины не появится в итоговых документах G20 при председательстве США.

    Российская делегация отметила положительный результат первой встречи представителей G20 в рамках председательства США.

    Комментарии (0)
