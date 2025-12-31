Заблудившиеся в лесу в Ленобласти отец и сын найдены живыми

Tекст: Денис Тельманов

Отец и сын, заблудившиеся в лесу Ленинградской области, найдены живыми, передает РИА «Новости». Поисковая операция началась после поступления заявки о пропаже днем 30 декабря, а завершилась успехом примерно в 18.00 31 декабря.

В поисках участвовали шестнадцать групп, включая семь отрядов «ЛизаАлерт» и семь групп ПСО «Экстремум», а также задействовали два вертолета и дроны с тепловизорами. Из-за морозной погоды потерявшимся пришлось провести ночь в лесу.

В пресс-службе «Лиза Алерт» отметили: «Они ушли гулять с двумя собаками породы ротвейлер и заблудились, ночевали в лесу, спали, обложившись собаками, возможно, это и помогло им выжить в такой холод». Поиски проходили даже в новогоднюю ночь, поскольку спасатели искали волонтеров для усиления операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на одном из озер в Ленинградской области исчезли двое мужчин, которые вышли на рыбалку.

В регионе на период новогодних праздников могут быть введены вынужденные ограничения связи из-за угроз провокаций, атак беспилотников и попыток кибервмешательства в работу инфраструктуры.