Tекст: Денис Тельманов

Подразделения Вооруженных сил России ведут активные боевые действия в Константиновке ДНР, передает телеканал Россия-24.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил: «Константиновское направление для нас тоже в последний период времени особенно в центре внимания, потому что там идут городские бои, с нескольких направлений уже подходят наши подразделения».

По его словам, ситуация в городе остается напряженной, боевые действия находились в стадии активной фазы.

Также Пушилин сообщил телеканалу, что российские силы продолжают улучшать свои позиции на краснолиманском направлении.

Он отметил, что после освобождения Ямполя и позднее Северска ситуация изменилась в пользу российских войск, укрепив их стратегические возможности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения 6-й армии за сутки отразили три атаки формирований ВСУ и национальной гвардии на Купянском направлении. Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль Богуславку в Харьковской области.

Группировка «Днепр» освободила Лукьяновское в Запорожской области. Российские военные контролируют северо-восточные окраины Константиновки в ДНР и удерживают до 45% города.