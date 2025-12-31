  • Новость часаУиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины
    2026-й, мы готовы! С Новым годом!
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского
    31 декабря 2025, 20:41 • Новости дня

    Пушилин сообщил о городских боях в Константиновке

    Tекст: Денис Тельманов

    В Константиновке Донецкой народной республики продолжаются ожесточенные городские бои, подразделения российских войск наступают сразу с нескольких направлений.

    Подразделения Вооруженных сил России ведут активные боевые действия в Константиновке ДНР, передает телеканал Россия-24.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил: «Константиновское направление для нас тоже в последний период времени особенно в центре внимания, потому что там идут городские бои, с нескольких направлений уже подходят наши подразделения».

    По его словам, ситуация в городе остается напряженной, боевые действия находились в стадии активной фазы.

    Также Пушилин сообщил телеканалу, что российские силы продолжают улучшать свои позиции на краснолиманском направлении.

    Он отметил, что после освобождения Ямполя и позднее Северска ситуация изменилась в пользу российских войск, укрепив их стратегические возможности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения 6-й армии за сутки отразили три атаки формирований ВСУ и национальной гвардии на Купянском направлении. Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль Богуславку в Харьковской области.

    Группировка «Днепр» освободила Лукьяновское в Запорожской области. Российские военные контролируют северо-восточные окраины Константиновки в ДНР и удерживают до 45% города.

    31 декабря 2025, 12:29 • Новости дня
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство обороны России показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Карта опубликована в Telegram-канале ведомства.

    Также Минобороны поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли воздушную атаку на резиденцию Путина с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.

    31 декабря 2025, 05:49 • Новости дня
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи Артемьев заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов, заявил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев.

    «Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».

    Артемьев отметил, что десятилетия была тенденция, когда говорили, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется.

    «Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций», – добавил он.

    Расчет котировок на российскую нефть ведут международные ценовые агентства на основе опросов торгующих ею трейдеров. Артемьев считает этот метод непрозрачным, даже при том, что методы расчета котировок открыты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда российская нефть подорожает.


    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    31 декабря 2025, 09:54 • Новости дня
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений

    Захарова назвала Финляндию страной-лидером по неадекватности заявлений

    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания финских руководителей примером глупости и лжи, обратив внимание на их исторические и политические ошибки.

    Финские политики, включая президента Александра Стубба, заняли первое место по неадекватности заявлений в 2025 году, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    «По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили... Когда они кого победили?» – заявила Захарова.

    По ее словам, финские политики «метались» между противоборствующими сторонами и долго не могли определиться, на чьей стороне истории оказаться. Дипломат напомнила, что Финляндия заняла свою нынешнюю позицию «не без усилий Москвы», что позволило стране «встроиться в правильные ряды» и прожить несколько десятилетий без позора в прошлом веке.

    Она также резюмировала, что финские власти сами навредили себе, отметив, что это является проявлением «глупости, подлости и лжи». Захарова добавила, что считает подобные высказывания «не только антизаявлением года, но и квинтэссенцией заблуждений и лжи».

    Ранее Захарова уже неоднократно указывала, что Финляндия во Второй мировой войне была союзницей нацистской Германии, принимала участие в блокаде Ленинграда и организовывала лагеря на освобождённых территориях. Она уточнила, что изменение позиции Хельсинки в 1944 году произошло только под давлением успехов Красной армии, когда Финляндия подписала Московское перемирие.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна победила в войне с СССР в 1944 году, так как сохранила независимость.

    Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    31 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предприятие «Южмаш» в Днепропетровске прекратило свое существование почти мгновенно после удара «Орешником» по нему в 2024 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там пять-семь этажей под землей <…>. И вот «Орешник» нанес по «Южмашу» один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    Напомним, 21 ноября 2024 года президент Владимир Путин сообщил о применении российскими военными новых баллистических ракет средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на атаки на военные объекты в Курской и Брянской областях с использованием британских и американских ракет.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии начали боевое дежурство российские ракетные комплексы «Орешник» в рамках союзных гарантий.

    31 декабря 2025, 12:11 • Новости дня
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина

    Володин призвал к жесткому ответу на удар ВСУ по резиденции Путина

    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Атака на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области не должна оставаться безнаказанной и требует жестких действий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина является необходимым, заявил Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.

    «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин, выступая в телеэфире.

    Спикер Госдумы отметил, что дальнейшее продвижение российских войск по линии фронта неизбежно приведет к усилению сопротивления и росту числа безрассудных шагов со стороны Киева.

    Володин сообщил, что на Украине уже погибло порядка 2 млн человек, среди которых военнослужащие и гражданские, а часть числится пропавшими без вести.

    Он также подчеркнул, что руководство Украины действует исключительно ради удержания власти, в частности Владимир Зеленский, которому помогают главы европейских государств несмотря на ущерб своим странам.

    Володин добавил, что западные финансовые помощи для Киева не привели к желаемому результату, так как обещанные замороженные российские активы не были получены, а предоставленные деньги, по мнению Володина, были разворованы.

    Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

    Минобороны сообщило, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного беспилотника.

    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    31 декабря 2025, 11:09 • Новости дня
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    @ REUTERS/Stephanie Lecocq

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не согласился удовлетворить просьбу Киева о предоставлении особых условий по введению налогов на углеродные выбросы с начала 2026 года, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, Евросоюз отказал Киеву в просьбе сделать исключение для Украины в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования CBAM, который стартует с 1 января 2026 года, передает РИА «Новости».

    CBAM предусматривает введение сбора за выбросы углекислого газа, чтобы снизить углеродоемкость продукции стран-экспортеров и поддержать конкурентоспособность европейских производителей. Украина, как отмечает издание, обратилась к Еврокомиссии с просьбой получить особый режим из-за урона, нанесенного энергетической инфраструктуре страны, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев.

    При этом в ЕС считают, что последствия для украинской экономики будут не столь существенны.

    CBAM уже критикуют такие государства, как Китай, Индия и Бразилия. Они называют механизм односторонней торговой мерой, созданной под предлогом заботы об экологии.

    30 декабря 2025, 23:18 • Новости дня
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    @ Igor Jakubowski/Arena Akcji/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что ключевым результатом последних дней является заявление США о готовности гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.

    «Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.

    Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».

    Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».

    По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    31 декабря 2025, 09:21 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главный сторонник в Британии Владимира Зеленского одобрил атаку дронов на резиденцеию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщает издание L'AntiDiplomatico.

    За атакой беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что главный сторонник Киева в Британии одобрил атаку, иначе Зеленский бы просто не осмелился напасть.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина.

    Французский политик Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Минобороны России заявило, что киевский режим использовал 91 ударный БПЛА для атаки на резиденцию Путина в Новгородской области.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эта попытка атаки доказывает террористическую сущность властей, удерживающих власть на Украине.

    31 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны России продемонстрировало сбитый украинский беспилотник с неразорвавшейся фугасной боевой частью, задействованный при атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    На опубликованных кадрах запечатлен сбитый средствами ПВО дрон, после падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    «Тот редкий и уникальный случай, когда мы имеем неразорвавшуюся боевую часть», – сказал боец.

    В результате попадания зенитного снаряда в хвостовую часть аппарат приземлился, не приведя в действие заряд.

    Ранее Минобороны публиковало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства, и поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.

    31 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    @ REUTERS/Carlo Allegri

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку киевского режима атаковать резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека не стало комментировать попытку Киева нанести удар беспилотниками по резиденции российского лидера в Новгородской области, передает ТАСС.

    «Мы знаем об этих сообщениях. Однако мы не можем их комментировать, поскольку они не подтверждены», – заявили там.

    Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов ранее отмечал, что УВКПЧ и его глава Фолькер Тюрк не реагируют на данный инцидент.

    По словам дипломата, подобное молчание может быть расценено как предвзятость организации. Гатилов также подчеркнул, что отсутствие официального заявления фактически означает оправдание нового преступления киевских властей, которые, по его словам, прибегли к политике государственного терроризма.

    Ранее Минобороны показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы российского государства. Оно отметило, что ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    Украинская сторона применила в ходе атаки 91 ударный беспилотник.

    31 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг

    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту флаг России

    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских военных в Атлантическом океане, недавно нарисовал российский флаг на борту судна, очевидно, пытаясь претендовать на защиту со стороны России, сообщили NYT во вторник два американских чиновника.

    Эта история началась 21 декабря, когда береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, направлявшееся в Венесуэлу за нефтью. По словам официальных лиц США, члены экипажа танкера нарисовали российский флаг на борту во время побега и теперь претендуют на российский статус, пишет New York Times (NYT).

    С прошлого года танкер находится под санкциями США за транспортировку иранской нефти, которая, по словам федеральных властей, продается для финансирования терроризма, пишет газета.

    По словам официальных лиц, судно недавно изменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря, возможно, направляясь в Гренландию или Исландию. Предполагается, что оно не перевозило груз.

    Ретранслятор местоположения Bella 1 не был включен с 17 декабря, это означает, что New York Times не смогла отследить судно, когда оно убегало от вооруженных сил США.

    Официальные лица США заявили, что береговая охрана попыталась перехватить Bella 1 в Карибском море после того, как установила, что на нем не было действительного национального флага, что требовало досмотра в соответствии с международным правом. Но судно не подчинилось и продолжило ход. С тех пор его преследуют вооруженные силы США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg 21 декабря сообщало о том, что США перехватили третий нефтяной танкер Bella 1 у берегов Венесуэлы. Bloomberg также  узнало, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала  резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой своих национальных интересов.

    31 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ

    Эксперт Кнутов: Россия представила неопровержимые доказательства атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина

    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алёна Задорожная

    После того, как стал известен тип дронов, которыми противник атаковал резиденцию президента Владимира Путина, стало понятно: Зеленский и его западные кураторы знали о нападении. Тем не менее и Киев, и Европа продолжают лгать о произошедшем. Однако Москва не оставит такие действия безнаказанными, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Чаклун-В» считается украинским дроном. Однако, по сути, это измененный Bayraktar TB. Машина существует в двух модификациях – ближнего и дальнего действия. Первая работает на электродвигателе и способна пролететь около 100 километров, в то время как второй вариант – до 900 километров. При этом полезная нагрузка аппарата может составлять от шести до 25 кг. Крейсерская скорость аппарата – 120 км/ч, а максимальная – 150 км/ч», – рассказал Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт.

    По его словам, российские военные «очень хорошо отработали по целям». «Как минимум один дрон практически не поврежден. Это позволит нашим военным точно определить точку запуска БПЛА, детальный маршрут, а также выяснить особенности машины, чтобы в дальнейшем российские радиотехнические и зенитно-ракетные войска отражали атаки еще более эффективно», – рассуждает аналитик.

    «На данный момент нам известно, что беспилотники запускались со стороны Сумской и Черниговской областей. Если внимательно изучить маршруты, то становится очевидным – они проходят над малонаселенными, почти безлюдными районами. Первая атака пришлась на Белгородскую область», – описывает спикер

    Он добавил, что вторая группа БПЛА проходила «окружными путями». «Более того, можно с почти полной уверенностью говорить, что дроны готовились к запуску или даже были запущены еще до того, как Владимир Зеленский вылетел в США на переговоры с Дональдом Трампом. То есть он хорошо знал о готовящемся нападении», – полагает аналитик.

    Впрочем, Зеленский продолжает отрицать причастность Киева к атаке. «Не удивительно. Он – бывший комик, ему неоднократно приходилось говорить на сцене что-то не соответствующее реальности, сохраняя при этом уверенное выражение лица», – иронично заметил Кнутов.

    «Также надо понимать, что если Киев признает атаку, то он автоматически признает и тот факт, что украинские власти пытались убить президента России. В схожем положении находится и Европа, которая просто делает вид, что ничего не происходит. План по нанесению стратегического поражения нашей стране провалился. Поэтому НАТО и ЕС попросту лгут», – продолжает собеседник.

    Аналитик допускает, что о готовящемся нападении на резиденцию Путина знал не только сам Зеленский, но и недружественные правительства: Лондон, Париж, Хельсинки и другие. «Кто-то просто дал согласие, кто-то активно поддержал», – рассуждает он.

    Как бы то ни было, Россия не оставит ситуацию просто так, уверен аналитик. «Ответ обязательно последует. Причем он должен быть серьезным, адекватным, хорошо подготовленным и продуманным. Чтобы на Банковой содрогнулись, как это было после демонстрации и размещения «Орешника», – приводит пример специалист.

    Сейчас же, опубликовав карту с маршрутами дронов и видео с обломками беспилотников, Россия четко доказала – атака действительно была. «Мы подтвердили, что противник пытался нанести урон лично Владимиру Путину и намеревался сорвать диалог Москвы и Вашингтона», – заключил Кнутов.

    Министерство обороны России в среду показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Кроме того, военное ведомство продемонстрировало обломки одного из аппаратов. После падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась. Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина является необходимым. По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.

    «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала реакцию Москвы на атаку, а также объясняла, почему Киев пошел на очередную террористическую провокацию на фоне переговоров Трампа и Зеленского.

    31 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского
    @ Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После Мюнхенской конференции Дональд Трамп резко раскритиковал своего спецпосланника Кита Келлога за похвалу в адрес Владимира Зеленского, назвав его «идиотом», сообщила газета The New York Times (NYT).

    По данным NYT, президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника по Украине Кита Келлога идиотом из-за его высказываний о Владимире Зеленском, передает ТАСС.

    По информации собеседников издания, Трамп вызвал Келлога к себе после Мюнхенской конференции в феврале, чтобы обсудить слова о «решительности и мужественности» Зеленского. Во время разговора Келлог сравнил Зеленского с Авраамом Линкольном, после чего Трамп, обсуждая ситуацию с советниками, назвал его «просто идиот».

    Кроме того, Келлог, встречаясь с европейскими политиками в кулуарах конференции, пояснил, что выступает против изоляционистских взглядов в администрации президента США. По словам источников, на вопрос главы МИД Польши Радослава Сикорского о будущем альянса ЕС и США спецпосланник попытался успокоить аудиторию, заявив, что является их «лучшим другом» в команде Трампа.

    Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года и традиционно собирает политиков и экспертов для обсуждения международных вопросов. Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов, однако в последние годы официальные представители РФ не принимают в нем участия.

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе.

    Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Владимира Зеленского.

    31 декабря 2025, 13:34 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена предсказала Зеленскому мрачное будущее

    Экс-помощница Байдена предсказала Зеленскому изгнание и гибель

    Экс-помощница Байдена предсказала Зеленскому мрачное будущее
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид заявила, что Владимир Зеленский рискует оказаться либо в изгнании, либо погибнуть.

    Экс-помощница американского политика Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид заявила, что Владимира Зеленского ждет неблагоприятное будущее, передает РИА «Новости».

    По словам Рид, «такие люди заканчивают либо в могиле, либо в изгнании».

    Рид подчеркнула, что Зеленский на протяжении долгого времени служил интересам западных стран и был их марионеткой, однако теперь те, кто им управлял, хотят его устранить. Она добавила, что не видит позитивных перспектив для нынешнего лидера Украины.

    Напомним, что в декабре 2023 года Тара Рид получила российский паспорт. Президент России Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении ей российского гражданства. Ранее Рид работала помощницей Байдена в Сенате США.

    Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предрек Владимиру Зеленскому пожизненное заключение или устранение.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «вонючему киевскому ублюдку» Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни.

    30 декабря 2025, 23:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по портам Южный и Черноморск

    ВС России нанесли удары по портам Южный и Черноморск в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по ключевым портам Одесской области – Южному и Черноморску, в результате атаки были повреждены экономически важные объекты портовой инфраструктуры.

    Вооружённые силы России нанесли удары по портам Южный и Черноморск в Одесской области. В ходе атаки были повреждены важные объекты портовой инфраструктуры, а также ключевые экономические сооружения региона, передает Lenta.ru.

    По имеющимся данным, удары наносились дронами-камикадзе. В результате были повреждены сухогруз с зерном и резервуары для хранения растительного масла. Сухогруз шел под флагом Панамы.

    В Telegram-канале «Военный Осведомитель» опубликованы фотографии с повреждениями судов Emmakris III и Captain Karam, которые также заходили в порты области под панамским флагом. По мнению авторов Telegram-канала, атака могла быть произведена относительно маломощными дронами, такими как БМ-35, а не «Геранями» или ракетами. Авторы ресурса связывают удары с возможной деятельностью центра «Рубикон».

    Ранеее оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетики, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

