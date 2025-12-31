Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами получил два года тюрьмы

Суд Хургады приговорил капитана батискафа к тюремному сроку за гибель россиян

Tекст: Денис Тельманов

Суд города Хургада приговорил капитана батискафа, затонувшего у берегов Красного моря, к двум годам лишения свободы, передает РИА «Новости».

Согласно судебному решению, при подаче апелляции капитан сможет внести залог в две тысячи египетских фунтов для временного освобождения.

Второму фигуранту этого дела, отвечавшему за техническое обслуживание прогулочного судна, присудили шесть месяцев тюрьмы. Он также может выйти на свободу, внеся залог в 1 тыс. египетских фунтов.

Крушение батискафа, на борту которого находились 45 туристов из России, произошло 27 марта у побережья Хургады. В результате происшествия погибли семь россиян.

Как отмечали в генконсульстве России в Хургаде, затопление судна началось во время посадки рядом с морской платформой и вода быстро заполнила батискаф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, защита капитана батискафа требовала создания независимой технической комиссии для анализа причин катастрофы у Хургады.

Прокуратура провинции Красное море в Египте обвинила капитана в причинении смерти по неосторожности после гибели семи россиян.

Девочка из России, пострадавшая в крушении батискафа, скончалась на аппарате искусственной вентиляции легких.